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Qué dice la letra del himno nacional de Austria, el rival de España en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El himno austríaco destaca por haber sido escrito por una mujer, hecho poco común en la historia de estos símbolos

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Aficionados de la selección austriaca. (Reuters)
Aficionados de la selección austriaca. (Reuters)

El himno nacional de Austria, conocido como “Land der Berge, Land am Strome”, se interpreta actualmente con una melodía cuya autoría aún genera debate entre los especialistas. La pieza fue declarada oficial en 1946, pero hasta hoy persisten interrogantes sobre el verdadero compositor de la música.

Paula von Preradović escribió la letra que describe a Austria como una “tierra de montañas, tierra sobre el río”, además de resaltar la tradición, la esperanza y el sentido de unidad nacional. Su texto, adoptado tras la Segunda Guerra Mundial, responde a una búsqueda de identidad renovada y alejada de la melodía utilizada en el periodo imperial y durante el régimen nazi, que coincidía con la del actual himno alemán.

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Las investigaciones más recientes han puesto en duda la atribución tradicional de la melodía a Wolfgang Amadeus Mozart. El texto explica: Hoy, la canción se atribuye a Johann Holzer o Paul Wranitzky.

Antes de la anexión nazi de Austria, el himno era “Sei gesegnet ohne Ende”, con música de Joseph Haydn, que luego se utilizó para el “Deutschlandlied”, himno de Alemania. Tras la guerra, para evitar asociaciones con ese pasado y porque interpretar esa melodía estuvo prohibido, se impulsó la creación de un nuevo símbolo nacional.

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Actualmente, el himno austríaco destaca por haber sido escrito por una mujer, hecho poco común en la historia de estos símbolos. Desde el 1 de enero de 2012, la letra fue modificada parcialmente para adoptar un lenguaje más inclusivo, incorporando la referencia a las “grandes hijas” junto a los “grandes hijos” del país.

La designación oficial del himno, primero solo con la música en 1946 y luego con la letra en 1947, marcó un punto de inflexión en la construcción de la identidad nacional austríaca. La canción resalta la resiliencia y la capacidad de Austria para enfrentar desafíos. El himno continúa afirmando el compromiso del pueblo austríaco con el trabajo, la esperanza y la fidelidad al país.

La Selección Española se enfrenta a Austria en un duelo decisivo. Analizamos las importantes bajas de Nico Williams y Yéremy Pino y cómo Luis de la Fuente podría reajustar el equipo. ¿Quiénes serán los sustitutos y cómo se puede contrarrestar el peligro de jugadores como Sabitzer?

La letra en español del himno de Austria

Tierra de montañas, tierra en el arroyo,

Tierra de campos, tierra de catedrales,

Tierra de martillos, con un prometedor futuro,

Eres el hogar de grandes hijos,

Gente bendecida con belleza

Muy elogiada Austria,

¡Muy elogiada Austria!

Fuertemente contendida, fieramente pelada,

Te localizas en el centro del continente.

Como un fuerte corazón,

Desde los primeros días de tus ancestros

Soportas la carga de una alta misión,

Muy probada Austria,

Muy probada Austria.

Valientemente hacia la nueva era

Míranos correr libres y fieles,

Asiduos y llenos de esperanza,

Unidos, en coros fraternales, déjanos

Forjar alianza hacia ti, patria.

Muy amada Austria,

Muy amada Austria.

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