El Maresme, la bonita zona de Barcelona en la que vive Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal: playas infinitas, viñedos y modernismo

Sheila Ebana en El Maresme (MONTAJE INFOBAE).

Lamine Yamal es uno de los grandes protagonistas de este Mundial 2026. El jugador del FC Barcelona ha sido una de las piezas clave para conseguir elevar a la Selección española como favorita en la competición; y es que, desde que comenzó su desempeño en la pasada Eurocopa, su nombre no ha dejado de ocupar titulares y noticias. Sobre todo, por sus orígenes y la familia que siempre le ha acompañado en su carrera.

Tras él se encuentran su padre Mounir Nasraoui y su madre Sheila Ebana. Esta le ha dado al futbolista la persona más importante de su vida: su hermano Keyne. La ecuatoguineana de 36 años rehízo su vida con su actual marido y trajo al mundo en 2022 a su segundo hijo. Juntos, viven en la comarca catalana de El Maresme, un territorio situado al norte de Barcelona que, aunque muchos identifican únicamente con sus playas, esconde un enorme patrimonio natural, gastronómico e histórico.

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Ebana conoció al padre de Lamine en Mataró. La pareja se separó cuando el joven tenía apenas tres años y fue ella quien asumió gran parte de la crianza del futbolista. Según El Mundo, durante años trabajó en McDonald’s y llegó incluso a solicitar un traslado laboral para poder compaginar su empleo con los entrenamientos de su hijo, primero en La Torreta y, posteriormente, en la cantera azulgrana.

El propio Lamine ha reconocido públicamente el papel decisivo que desempeñó su madre durante su infancia. “Siempre le digo a mi madre que le agradezco mucho porque, con lo difícil que lo tenía ella, me hizo no ver nada malo. A lo mejor no tenía la mejor infancia del mundo, pero ella hacía que solo viera lo bonito”, confesó en una entrevista concedida a DAZN.

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Actualmente, Sheila lleva una vida mucho más discreta en El Maresme junto a su pareja y a Keyne, aunque también ha adquirido cierta notoriedad en redes sociales, donde acumula más de 600.000 seguidores y suele aparecer en publicaciones junto al delantero azulgrana.

Calles de Canet de Mar (COSTA DE MARESME).

Una comarca con mucho más que kilómetros de playa

Aunque tradicionalmente El Maresme ha sido conocido por su extenso litoral, la comarca ofrece numerosas alternativas para quienes buscan algo más que una jornada de sol y mar. Situada entre Barcelona y la Costa Brava, está formada por treinta municipios, de los cuales dieciséis tienen salida directa al Mediterráneo. Entre las playas más populares destacan las de Mataró, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, El Masnou o la conocida playa de Ocata, además de pequeñas calas como las de Sant Pol de Mar. Pero el atractivo del territorio va mucho más allá de su costa.

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Uno de los mayores tesoros del Maresme es la Denominación de Origen Alella, una de las más pequeñas de España, pero también una de las más antiguas. Sus viñedos, repartidos entre terrazas con vistas al Mediterráneo, han convertido el enoturismo en uno de los principales reclamos turísticos de la comarca.

Playa de Can Villar (COSTA DEL MARESME).

Entre las bodegas más conocidas figura Alella Vinícola, ubicada en un edificio modernista proyectado por Jeroni Martorell en 1906. Allí es posible recorrer las instalaciones históricas y participar en catas para conocer el proceso completo de elaboración del vino.

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Otra referencia es Alta Alella, una bodega familiar situada junto al Parque Natural de la Serralada de Marina que apuesta por vinos y cavas naturales, además de actividades como picnics entre viñedos, vinoterapia o visitas guiadas. También destaca el Celler Quim Batlle, en Tiana, donde tradición y paisaje se combinan con una producción artesanal y ecológica.

Naturaleza e historia para todos los públicos

Quienes prefieren el turismo activo encuentran en el Parque Natural del Montnegre i el Corredor uno de los grandes pulmones verdes de la provincia de Barcelona. Sus cerca de 20.000 hectáreas permiten realizar rutas senderistas y en bicicleta atravesando bosques mediterráneos, además de descubrir enclaves como el dolmen de Pedra Gentil o pueblos con encanto como Dosrius, Arenys de Munt o Sant Cebrià de Vallalta.

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A ello se suma una amplia oferta de deportes náuticos. Arenys de Mar, por ejemplo, cuenta con una importante base para practicar vela, paddle surf o catamarán durante prácticamente todo el año gracias al clima mediterráneo. El patrimonio arquitectónico constituye otro de los grandes atractivos de la comarca.

Museo de Arte Contemporáneo de Mataró (COSTA DE MARESME).

Municipios como Argentona, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres o Mataró conservan importantes edificios modernistas firmados por arquitectos como Josep Puig i Cadafalch o Lluís Domènech i Montaner. Precisamente en Mataró se encuentra la Nau Gaudí, considerada la primera obra construida por Antoni Gaudí y convertida hoy en museo de arte contemporáneo.

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En Canet de Mar sobresale el espectacular Castillo de Santa Florentina, una fortaleza transformada en residencia modernista que incluso sirvió como escenario de varias escenas de Juego de Tronos. Otro de los lugares más visitados es el faro de Calella, levantado en el siglo XIX sobre un antiguo punto de vigilancia desde el que se domina buena parte del litoral catalán.

La riqueza histórica del Maresme se remonta mucho antes del modernismo. La comarca conserva restos íberos y romanos que recuerdan la importancia que tuvo la producción y el comercio del vino durante la Antigüedad. En Vilassar de Dalt puede visitarse el yacimiento de La Fornaca, donde se fabricaban las ánforas utilizadas para exportar vino por todo el Imperio romano.

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