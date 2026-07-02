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El PP firma con Vox un pacto de gobierno en Andalucía que incluye la prioridad nacional y asegura la investidura de Juanma Moreno

El presidente en funciones de la Junta, que durante la negociación llegó a restar importancia a la prioridad nacional, acepta finalmente su inclusión en el pacto para garantizar una mayoría estable durante los próximos cuatro años

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Juanma Moreno y Manuel Gavira se estrechan las manos en el Parlamento andaluz (Joaquín Corchero - Europa Press)
Juanma Moreno y Manuel Gavira se estrechan las manos en el Parlamento andaluz (Joaquín Corchero - Europa Press)

El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo que permitirá la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta y que incorpora algunas de las principales exigencias de la formación de Santiago Abascal, entre ellas el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. La medida, que el PP andaluz había rechazado durante la campaña y las primeras semanas de negociación, queda finalmente recogida en el pacto bajo la fórmula del “arraigo”, un término con el que los populares tratan de matizar una reivindicación que Vox ya había logrado incluir en los acuerdos de gobierno alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El acuerdo será presentado oficialmente en el Parlamento andaluz por el portavoz de Vox, Manuel Gavira, y representantes del Partido Popular apenas media hora antes de la segunda votación de investidura. El apoyo de los 15 diputados de Vox permitirá a Juanma Moreno sumar 68 votos favorables, suficientes para superar la mayoría simple exigida en esta segunda votación y revalidar la Presidencia de la Junta.

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La negociación pone fin a un mes y medio de conversaciones marcadas por una aritmética parlamentaria que apenas dejaba margen para otras alternativas. El Partido Popular se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta y el rechazo de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía a facilitar la investidura mediante una abstención dejó a Vox como el único socio posible para evitar una repetición electoral prevista para el mes de octubre.

La prioridad nacional entra en el acuerdo

Uno de los principales puntos del pacto es la incorporación del denominado principio de prioridad nacional, una de las banderas políticas de Vox en materia de inmigración y acceso a recursos públicos. Aunque Juanma Moreno llegó a definir esta propuesta como un simple “eslogan electoral”, finalmente ha terminado aceptando una redacción prácticamente idéntica a la que el PP ya había suscrito con Vox en otras comunidades autónomas.

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El texto establece que “el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”.

Los populares defienden que esa referencia al arraigo permite enmarcar la medida dentro de criterios que ya existen en determinados servicios públicos. Como ejemplo citan la dependencia, donde para acceder a determinadas prestaciones es necesario acreditar un periodo mínimo de residencia mediante el empadronamiento. Sin embargo, la redacción responde a una de las principales reivindicaciones de Vox y reproduce el esquema que ya figura en los pactos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El documento incorpora además otras prioridades defendidas por la formación de Santiago Abascal durante la campaña electoral, como políticas favorables a la familia, reducciones fiscales, el rechazo al denominado Pacto Verde europeo y medidas orientadas a la desregulación administrativa y la simplificación de trámites.

(Noticia en ampliación)

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