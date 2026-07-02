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El plato típico de Austria, una receta que comparte sus orígenes con la milanesa y es uno de los debates más interesantes de su gastronomía

El Wiener Schnitzel es el plato insignia de los austriacos

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Un plato rebozado con mucha historia
Montaje de Infobae en el que aparece el escalope vienés

Austria se enfrenta a España en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial, siendo el debut de ambos equipos en la fase eliminatoria de esta edición. A pesar de que es uno de los enfrentamientos más importantes de la historia del fútbol austriaco, hay otro duelo histórico que todavía disputan entre los fogones.

Se trata del origen del plato más icónico de su gastronomía. El Wiener Schnitzel, conocido también como escalope vienés, es considerado por muchos el antecesor de la milanesa. Sin embargo, su origen sigue siendo objeto de debate entre Austria e Italia.

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El investigador italiano Giovanni Fancello explica que la carne empanada se menciona en un banquete celebrado en 1134 bajo el nombre de Lombos cum panitio, una referencia que demuestra la larga tradición de este tipo de elaboraciones en la región de Lombardía.

La teoría italiana atribuye la llegada de la receta a Austria al mariscal Josef Radetzky, destinado en Italia entre 1831 y 1857, quien habría dado a conocer el plato en Viena. No obstante, los historiadores no han encontrado pruebas concluyentes que respalden esta versión, por lo que el origen exacto del Wiener Schnitzel continúa siendo motivo de controversia.

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Lo que sí que está confirmado es que la milanesa que hoy triunfa en Argentina y otros países de América llegó mucho después, impulsada por las oleadas de inmigrantes italianos de finales del siglo XIX y principios del XX.

Cómo hacer el <i>Wiener Schnitzel</i>

El escalope vienés es un filete de ternera muy fino con pan rallado y frito hasta conseguir una cobertura dorada y crujiente. Se trata de una receta sencilla y relativamente rápida de elaborar, ya que requiere alrededor de 30 minutos en total: unos 15 minutos para preparar los ingredientes y otros 15 para su cocción.

Ingredientes

  1. 4 filetes de ternera muy finos
  2. Sal
  3. Pimienta
  4. 2 huevos
  5. Harina de trigo (para rebozar)
  6. Pan rallado
  7. Aceite para freír
  8. 1 limón

Cómo hacer Wiener Schnitzel, paso a paso

  1. Aplana los filetes hasta que queden muy finos.
  2. Sazona con sal y pimienta por ambos lados.
  3. Prepara tres platos: uno con harina, otro con huevos batidos y otro con pan rallado.
  4. Pasa cada filete primero por la harina, sacudiendo el exceso.
  5. Báñalos en el huevo batido y comprueba que queden bien cubiertos.
  6. Por último, reboza los filetes en pan rallado, presionando ligeramente.
  7. Calienta abundante manteca de cerdo o aceite en una sartén amplia (el Schnitzel debe “flotar” para lograr un rebozado aireado).
  8. Fríe cada filete 2 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y muy crujientes. No sobrecargues la sartén.
  9. Escurre en papel absorbente y sirve inmediatamente con rodajas de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 4 raciones. Si quieres preparar más, amplía las cantidades de manera proporcional para no perder su sabor original.

La receta de las legendarias milanesas de la mamá de Messi

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 350 kcal
  • Proteínas: 27 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 19 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El Wiener Schnitzel se consume mejor recién hecho. Si sobran, pueden conservarse en la nevera hasta dos días en un recipiente hermético. Para recuperar el crujiente, recalienta en horno caliente, nunca en microondas.

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