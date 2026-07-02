La reina Letizia brilla en los Mariano de Cavia 2026 con dos ‘joyas de pasar’ y recicla un vestido de The 2nd Skin con falda voluminosa que recuerda a Dior

El rey Felipe y la reina Letizia presiden los premios Mariano de Cavia (Casa Real)

La entrega de los Premios Mariano de Cavia ha reunido este jueves al rey Felipe VI y la reina Letizia en una de las citas más estables de su agenda pública, una ceremonia que en los últimos años también se ha consolidado como uno de los escaparates más observados del estilo de doña Letizia. La expectación se ha concentrado de nuevo en su presencia en una gala que, además de reconocer a figuras del periodismo, la cultura y la comunicación, suele situar su elección de vestuario entre los focos centrales de la noche.

La edición de este año ha distinguido a Karina Sainz Borgo con el Mariano de Cavia por el artículo Lo que más duele no es el desarraigo, a la sección ‘La Contra’ de La Vanguardia con el Luca de Tena por su “innovación editorial” y a Gallego & Rey con el Mingote por una viñeta sobre el apagón que sufrió España el 30 de abril de 2025.

PUBLICIDAD

La ceremonia presidida por los reyes cuenta también con la asistencia de numerosas personalidades de la política, la cultura y la comunicación. El acto mantiene así su doble condición: reconocimiento a algunos de los nombres y formatos más visibles del periodismo español y cita social de alto perfil dentro del calendario institucional.

El rey Felipe y la reina Letizia presiden los premios Mariano de Cavia (Casa Real)

El ‘look’ de la reina Letizia

La reina Letizia ha apostado por un vestido midi negro de la firma española The 2nd Skin, una pieza que retoma las claves del estilo New Look popularizado por Christian Dior. El diseño destaca por su silueta estructurada: la cintura se ajusta notablemente mediante un cinturón fino, mientras el cuello redondo cerrado y la ausencia de mangas refuerzan la sofisticación de la prenda. La falda amplia, con grandes pliegues, lazos decorativos y efecto arquitectónico en las caderas, aporta volumen y movimiento, acentuado por un tejido tipo tafetán que refuerza la forma corola del conjunto.

PUBLICIDAD

El rey Felipe y la reina Letizia presiden los premios Mariano de Cavia (Casa Real)

Letizia completa el estilismo con salones negros de tacón, siguiendo una línea clásica y elegante. No es la primera vez que recurre a este vestido, como en la inauguración de le Temporada 2023-2024 del Teatro Real o los Premios Princesa de Asturias 2021, lo que confirma su preferencia por propuestas que reinterpretan el New Look en clave contemporánea. El resultado es un ejemplo claro de cómo las tendencias históricas pueden adaptarse a la moda actual sin perder su esencia, gracias a detalles como el cinturón que resalta la cintura y el tejido que aporta presencia a la falda.

La reina Letizia ya llevó el vestido de The 2nd Skin en el Teatro Real en 2023 (Europa Press)

En cuanto a los accesorios, la monarca no ha elegido muchos para resaltar la elegancia del vestido. Sin embargo, una vez más ha decidido utilizar las ‘joyas de pasar’, recopiladas por la reina Victoria Eugenia. En esta ocasión, ha elegido dos piezas del lote: los pendientes de diamantes en forma de flor y las pulseras gemelas de Cartier, que en su día fue una corona regalada a Ena por Alfonso XIII

PUBLICIDAD

La reina Letizia en los Mariano de Cavia

Desde hace años, este encuentro se ha convertido también en una plataforma especialmente observada para la reina Letizia. La alfombra roja de estos galardones ha acabado funcionando como un espacio donde el protocolo se relaja lo suficiente como para dejar margen a elecciones de moda que suelen atraer una atención propia. La edición del año pasado volvió a alimentar esa lectura cuando estrenó un vestido negro de Sybilla, de largo midi, entallado y con escote cuadrado palabra de honor, que completó con slingback negros de Magrit en piel brillante y una cartera de mano a juego.

A ese conjunto sumó una de las piezas de mayor carga histórica de su joyero institucional: el collar con 37 perlas grandes que la reina Victoria Eugenia dejó incluido en el lote de ‘joyas de pasar’, las reliquias destinadas a transmitirse de reina en reina. La combinación de prendas de líneas sobrias con ese patrimonio dinástico reforzó el carácter singular de una gala en la que suele moverse con especial soltura.

PUBLICIDAD

La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

La relación de doña Letizia con esta gala se ha ido construyendo con el paso del tiempo. En 2014, cuando Felipe y Letizia acudieron por primera vez a la entrega de estos premios como reyes, la entonces reciente etapa del reinado dejó una de las primeras apariciones de la reina Letizia con un diseño de Carolina Herrera, firma que después se ha asentado entre sus referencias habituales.

Aquel primer año eligió un vestido de seda en gris perla con estampado floral y mangas transparentes, combinado con sandalias de Magrit con detalles de flores y pendientes de rubíes de la joyería Aldao. Esa aparición quedó inscrita entre los precedentes que han reforzado la atención sobre cada nueva asistencia a esta ceremonia.

PUBLICIDAD