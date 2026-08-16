Bélgica desvela un castillo español del siglo XVI y con él sale a la luz un barrio medieval

Castillo. (Oficina oficial de Turismo de Gent)

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Durante el siglo XVI, Carlos V (I de España) gobernó un vasto imperio que abarcaba territorios en Europa, América y Asia. Como rey de la Monarquía Hispánica, entre 1516 y 1556, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, su dominio incluía regiones que hoy pertenecen a Bélgica. Por ello, la presencia de monumentos españoles en suelo flamenco responde a este periodo de control político y militar, en el que se erigieron fortalezas, castillos y otras construcciones para consolidar la autoridad imperial y mantener el orden frente a revueltas locales.

Entre ellas, la marcha forzada del 3 de mayo de 1540 convirtió la derrota de Gante en una exhibición pública, después de que Carlos V sofocara la revuelta contra la subida de impuestos. Representantes municipales, miembros de los gremios y vecinos caminaron descalzos por la ciudad, mientras 50 hombres vestidos con camisas blancas llevaban sogas de verdugo al cuello. De aquel castigo nació el apodo ‘stroppendragers’ y también una decisión imperial destinada a prolongar el control más allá de aquella jornada.

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Esta fortaleza, además de construida para imponer su autoridad sobre la propia población, añadió otra forma de castigo, porque la obra exigió derribar buena parte de la abadía de San Bavón y el asentamiento que la rodeaba.Aunque gran parte del castillo acabaría desapareciendo cuando el barrio de Sint-Macharius se desarrolló en el siglo XIX.

Nuevos descubrimientos bajo Spaanskasteelplein

Hoy en día sobre este terreno se siguen haciendo exploraciones arqueológicas para diferentes objetivos. Así, salen a la luz restos como los ahora recuperados. Robby Vervoort, arqueólogo que participa en la excavación, ha contado a la radiotelevisión pública belga VRT NWS que el equipo retira el contenido capa a capa para recuperar materiales bien conservados.

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Spaans Kasteelplein. (Oficina oficial de Turismo de Gent)

Las obras preparatorias de un nuevo proyecto residencial han permitido identificar muros atribuidos a antiguos alojamientos militares y partes del Castillo Español que han permanecido ocultos bajo ‘Spaanskasteelplein’. Los arqueólogos, respaldados por estudios previos y sondeos, han esperado encontrar vestigios, aunque el nivel de conservación ha superado ampliamente sus previsiones.

El arqueólogo Vervoort ha compartido su impresión sobre el hallazgo al ser consultado por la radiotelevisión pública belga, señalando que “sabíamos que encontraríamos algo, pero esto es realmente magnífico”. El descubrimiento ha aportado nuevas claves sobre la estructura defensiva y la organización urbana de la época.

Decisiones de futuro pensando en el pasado

El avance del proyecto inmobiliario ha obligado a los responsables a decidir qué áreas del yacimiento excavar y cuáles dejar enterradas. Los sectores afectados por la futura construcción de sótanos han recibido atención prioritaria, mientras que otras zonas han quedado preservadas bajo los nuevos edificios, diseñados sin sótanos para evitar cualquier alteración de los niveles arqueológicos.

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Ciclistas y paseantes en el parque de esta zona residencial. (Oficina oficial de Turismo de Gent)

Vervoort ha destacado que esta decisión permitirá que futuras generaciones, con herramientas más avanzadas, puedan investigar los restos en mejores condiciones. La excavación ha alcanzado además un cementerio medieval situado junto a la antigua iglesia abacial, donde se han localizado decenas de esqueletos fechados entre los siglos XIII y XVI.

En el mismo enclave han aparecido materiales constructivos de época romana y herramientas de sílex prehistóricas, lo que ha indicado una ocupación prolongada y ha obligado a actuar con cautela ante la superposición de restos de diferentes épocas.