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La selva Negra en España: un paisaje que se transforma en otoño y fue inmortalizada por Hemingway

En la Selva de Irati, en el norte de Navarra, se extiende una de las mayores masas forestales donde la naturaleza ofrece un espectáculo único en tonos rojizos, ocres y marrones

Selva de Irati (Shutterstock)
Selva de Irati. (Shutterstock)
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En el norte de Navarra, junto a los Pirineos Atlánticos, se extiende una de las mayores masas forestales de Europa. La Selva de Irati abarca unas 17.000 hectáreas y constituye el segundo hayedo-abetal más grande del continente, solo superado por la Selva Negra de Alemania. Su identidad se revela entre frondosos hayedos, abetos, robles y sauces, que cubren el suelo con un tapiz de musgos y helechos y ofrecen un refugio natural de gran valor ecológico.

Con la llegada del otoño, el paisaje de Irati se transforma por completo. El bosque despliega una gama de colores que abarca rojos, ocres y marrones, otorgando a cada sendero y ladera un nuevo carácter visual. Este fenómeno convierte a Irati en un destino privilegiado para quienes buscan contemplar la transición de las estaciones y la riqueza de los bosques caducifolios europeos. A lo largo del año, la selva mantiene su atractivo, pero es en los meses otoñales cuando la naturaleza adquiere su máxima expresión cromática.

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La notoriedad de este enclave trasciende el ámbito ambiental. Ernest Hemingway inmortalizó la Selva de Irati en su novela “The Sun Also Rises”. El escritor describió la atmósfera única del bosque, evocando la sensación de perderse entre sus árboles y la influencia de leyendas ancestrales del norte de España. Así, Irati quedó fijada en el imaginario internacional como un lugar de misterio y belleza.

Un mosaico de especies y colores

Irati se distingue por la diversidad de su flora. Las hayas dominan el paisaje, acompañadas de abetos blancos, robles, abedules y arces. El ambiente húmedo y la densidad del sotobosque permiten que convivan otras especies como tejos, acebos y plantas propias de zonas de alta pluviosidad. Entre los descubrimientos botánicos destaca la ‘Drosera rotundifolia’, una planta carnívora que subraya la singularidad del ecosistema.

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Selva de Irati (Shutterstock)
Selva de Irati. (Shutterstock)

La fauna es igualmente relevante. Los ciervos protagonizan la berrea otoñal, un espectáculo natural que marca la temporada. El bosque es hábitat de corzos, jabalíes, tejones y nutrias, y acoge una de las mayores concentraciones de aves protegidas de la península. Nombres como el pájaro carpintero, el pico dorsiblanco, el quebrantahuesos y el águila real figuran entre las especies emblemáticas que encuentran refugio en Irati, convertida en Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Además, en el corazón de Irati se encuentran varias áreas protegidas que refuerzan su valor ecológico. La Reserva Integral de Lizardoia está ubicada en el monte La Cuestión, entre las Casas de Irati y el embalse de Irabia. Este espacio abarca 64 hectáreas de hayedos y abetales, con 20 hectáreas de bosque intacto donde algunos árboles alcanzan los 40 metros de altura. Desde 2017, Lizardoia forma parte del Patrimonio de la Humanidad como extensión de los hayedos primarios de Europa. Junto a esta reserva, destacan la Reserva Natural de Mendilatz, situada en el monte homónimo, con 119 hectáreas de grandes hayas en una zona de roca caliza y humedad elevada, y la Reserva Natural de Tristuibartea o Ariztibarrena, en el monte Pettuberro de Villanueva de Aezkoa, que suma 55 hectáreas de robledal en las partes bajas y hayedo en las más altas.

Tradición, leyenda y protección

El entorno de la Selva de Irati está impregnado de mitos y relatos populares que refuerzan la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Figuras legendarias como ‘Basajaun’, considerado guardián del bosque, forman parte de la tradición oral y simbolizan el respeto ancestral por el entorno natural. La transmisión de estas historias ayuda a preservar la identidad local y la relación sostenible con el medio ambiente.

Figuras legendarias como ‘Basajaun’, considerado guardián del bosque, forman parte de la tradición oral y simbolizan el respeto ancestral por el entorno natural. (Turismo de Navarra)
Figuras legendarias como ‘Basajaun’, forman parte de la tradición oral. (Turismo de Navarra)

La gestión de Irati combina el aprovechamiento tradicional de los recursos con estrategias de conservación modernas. La explotación selectiva de la madera, la regulación de actividades recreativas y la existencia de reservas naturales contribuyen a mantener el equilibrio del ecosistema. La protección de grandes extensiones de hayedos y abetales ha permitido que la Selva de Irati conserve su carácter único y se consolide como uno de los grandes pulmones verdes de Europa, ejemplo de convivencia entre naturaleza, cultura y desarrollo sostenible.

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