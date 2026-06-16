Las diez piscinas naturales más impresionantes de Jaén: desde áreas donde practicar deportes acuáticos hasta rutas de puentes colgantes

Vista del charco del aceite, Segura de la Sierra. / Piscinasnaturales.es

“Vaya, vaya, aquí no hay playa”, cantaba la banda ochentera The Refrescos. La provincia de Jaén se lo tomó al pie de la letra y, a faltos de salida al mar, han dispuesto una amplia red de piscinas naturales, ríos, pozas y playas fluviales que actúan como alternativa para sus ciudadanos durante los meses de verano. Los enclaves andaluces a los que se refiere se reparten entre Sierra Morena, Sierra Mágina y el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, según el blog Tus Casas Rurales Jaén.

Entre los puntos mejor situados para el baño figuran espacios a 2 kilómetros de Siles, a 5 kilómetros al sur de Bedmar, a 20 kilómetros de Villanueva del Arzobispo o a unos 2 kilómetros de Baños de la Encina en dirección al pantano del Rumblar, entre otros lugares de refresco.

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La selección arranca con la Cascada de la Cimbarra, en Aldeaquemada, un paraje natural formado por el río Guarrizas y declarado Paraje Natural por su riqueza geológica y paisajística. El baño es posible, aunque la zona no está especialmente acondicionada y exige precaución, sobre todo con los niños; el acceso se realiza por autovía desde Jaén en dirección Madrid hasta Aldeaquemada.

También aparece el Charco de la Pringue, o Charco del Aceite, una piscina natural creada en el antiguo cauce del Guadalquivir dentro del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. El enclave suma un estanque con rebosadero, área recreativa con chiringuito, barbacoas, zonas de descanso, puntos desde los que saltar al agua con cuidado y rutas cortas de senderismo.

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Ruta de los puentes colgantes en el río Borosa, en Jaén. / Junta de Andalucía

Dónde están las mejores piscinas naturales de Jaén: puentes colgantes y refugios frescos para el calor

En plena Sierra del Segura, el baño junto al río Los Molinos se sitúa a dos kilómetros de Siles y destaca por una arboleda densa que mantiene un ambiente fresco incluso en los días más calurosos del verano. La zona dispone de sendero botánico, varias rutas de senderismo, bar con comedor, bancos, merendero y aparcamiento.

Otras son las Juntas de Miller se forman en la unión de los ríos Zumeta y Segura, justo en el límite entre Jaén y Albacete. Esa confluencia crea una piscina natural y se completa con varias rutas a pie, entre ellas la que conduce a la loma del Pareón, identificada como el sendero PR-A-108.

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El río Borosa ofrece otra zona de baño dentro del parque natural, en un sendero con pasarelas de madera que en invierno suelen inundarse por la subida del caudal. En verano, cuando baja el nivel del agua, el recorrido permite además cruzar los puentes colgantes de la Cerrada de Elías y ver cascadas; el baño está permitido por debajo de la presa.

Más cerca de la capital se encuentra el paraje de Los Cañones, modelado por el río Eliche y con numerosas pozas. El lugar se ha consolidado como uno de los preferidos por la población local junto a Puente de la Sierra, admite actividades como barranquismo y senderismo, y conserva una antigua piscifactoría abandonada; el acceso recomendado es en coche hasta el campo de fútbol de Puente de la Sierra y el tramo final se hace a pie, atravesando pasarelas y un túnel.

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El conocido como 'Charco de la pringue', en Jaén. / Parque Cinegético Cazorla

Embalses, áreas recreativas y rutas con baño, donde los deportes acuáticos están permitidos

El área recreativa del río Cuadros, en el Parque Natural de Sierra Mágina, combina espacios de baño con merendero y kiosco, y permite observar la Torre de Cuadros y la Senda de los Adelfares, una bóveda natural de adelfas. Muy cerca está el nacimiento del Sistillo, uno de los manantiales del río.

Por su parte, la playa del Tamujoso, en el embalse del Rumblar, permite el baño y deportes acuáticos como piragüismo o paddle surf. Se trata de una zona extensa a la que se puede llegar en coche casi hasta la orilla desde Baños de la Encina, siguiendo las indicaciones al pantano.

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En la comarca de Sierra Mágina, el nacimiento del río Arbuniel, también llamado Nacimiento del Agua, forma un gran estanque de aguas cristalinas alimentado por el manantial que abastecía a una antigua central hidroeléctrica. No está señalizado para el baño, pero el entorno incluye pequeñas cascadas y saltos de agua, además de merendero, bancos, papeleras, bar, zonas de juegos, barbacoas y fauna como patos, cangrejos de río y truchas.

El pantano del Víboras, en la pedanía de Las Casillas de Martos, añade un parque periurbano con mobiliario y merendero, además de opciones para la pesca y la observación astronómica. A este se añade el embalse del Tranco, uno de los más grandes de España, reúne baño, piragüismo, barco solar, restaurante, tienda y rutas de senderismo en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

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El recorrido se completa con el Puente de las Herrerías, declarado Bien de Interés Cultural y situado cerca del nacimiento del Guadalquivir; la Cerrada del Utrero, una ruta circular de unos 45 minutos con zonas de aguas tranquilas y acceso a la cascada de Linarejos; el Área Recreativa Linarejos, con aparcamiento, merenderos, fuente, kiosco bar de verano y piscina natural en la presa; el embalse de la Bolera, en el río Guadalentín, con áreas recreativas como El Hoyo de los Pinos, restaurante y actividades como kayak y barranquismo; y Las Chorreras, en el río Vadillo, a las que se llega desde Valdepeñas de Jaén por un sendero breve con pasarelas y puentes junto al río.