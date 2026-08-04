Así es la antigua casa de Jesulín de Ubrique que puedes alquilar desde 600 euros la noche este verano

Jesulín de Ubrique en un fotomontaje. (Europa Press /Booking)

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Mucho antes de que la finca Ambiciones se convirtiera en el gran símbolo del patrimonio de Jesulín de Ubrique, el diestro vivió durante años en otra propiedad mucho más discreta, aunque igualmente conocida entre los vecinos de la zona. Se trata de Casa El Torero, una villa situada en la localidad gaditana de El Bosque que hoy ha encontrado una segunda vida como alojamiento turístico de lujo.

La vivienda, que perteneció al torero antes de su traslado definitivo a Ambiciones, puede reservarse actualmente a través de una conocida plataforma de alquiler vacacional y continúa utilizando precisamente ese vínculo con Jesulín como uno de sus principales reclamos.

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No en vano, muchos viajeros llegan atraídos por la posibilidad de alojarse en la que fue la residencia del diestro durante una de las etapas más importantes de su carrera.

Una villa con piscina privada y capacidad para diez personas

La casa está situada en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema y cuenta con todas las comodidades propias de una villa de alta gama. Dispone de más de 300 metros cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, tres baños, dos amplios salones, cocina completamente equipada y un patio interior que conserva el encanto de las construcciones andaluzas.

Imágenes de la antigua vivienda deJesulín de Ubrique que se alquila. (Booking)

En el exterior destaca un jardín de unos 150 metros cuadrados con mobiliario, piscina privada y espacio suficiente para disfrutar del entorno con total privacidad. Además, la propiedad incluye dos plazas de aparcamiento y conexión wifi, convirtiéndose en una opción especialmente demandada por grupos de amigos o familias numerosas, ya que tiene capacidad para diez huéspedes.

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Según destacan varios visitantes en las valoraciones publicadas en la plataforma, se trata de un alojamiento “con muchos detalles” y especialmente recomendable para disfrutar de unos días de desconexión en grupo.

Agosto, prácticamente completo, y precios que rozan los 1.000 euros en Navidad

El interés por esta antigua residencia de Jesulín queda reflejado también en su calendario de reservas. En pleno verano, el alojamiento apenas tiene disponibilidad.

Imágenes de la antigua vivienda deJesulín de Ubrique que se alquila. (Booking)

Durante el mes de agosto prácticamente ha colgado el cartel de completo y únicamente quedan tres días sueltos libres en el momento de consultar la plataforma. El precio por noche ronda los 600 euros.

Con la llegada de septiembre, las tarifas descienden ligeramente hasta situarse alrededor de los 514 euros por noche. Octubre ofrece una mayor variación según las fechas elegidas, con precios que oscilan entre 428 y 664 euros.

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Sin embargo, el momento más exclusivo llega en diciembre. Coincidiendo con las fiestas navideñas, alojarse en Casa El Torero puede alcanzar entre 857 y 963 euros por noche, convirtiéndose en uno de los periodos más caros del año.

Antes de Ambiciones, esta fue la casa de Jesulín

Aunque hoy muchos identifican automáticamente a Jesulín de Ubrique con Ambiciones, esta vivienda fue durante años su hogar. Posteriormente, el torero se trasladó a la mítica finca de más de 3.000 hectáreas situada en el Parque Natural de Grazalema, donde residió junto a su familia durante décadas.

Precisamente, Ambiciones también trató de reinventarse hace unos años. En 2020 se anunció un ambicioso proyecto para convertir la finca en un espacio destinado a eventos exclusivos y celebraciones de lujo, una iniciativa que finalmente no llegó a consolidarse.

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La historia de Casa El Torero también cambió de rumbo tras su venta. Según publicó en su día Vanitatis, el actual propietario adquirió el inmueble directamente a Jesulín gracias a la mediación de un familiar del diestro. Antes de comenzar su explotación turística, fue necesaria una reforma parcial para adaptar la vivienda a su nuevo uso como alojamiento rural.

La nueva vida de Jesulín, lejos de su antigua residencia

Jesulín de Ubrique y María José Campanario en una imagen de archivo. Europa Press Reportajes / Europa Press. (Foto de ARCHIVO)

En la actualidad, Jesulín de Ubrique ya no reside ni en Ambiciones ni en Casa El Torero. El extorero vive junto a María José Campanario y sus dos hijos menores, Jesús Alejandro y Hugo, en un chalé situado en la urbanización Arcos Gardens, en Arcos de la Frontera, a unos 30 kilómetros de El Bosque.

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La pareja continúa protegiendo con firmeza la intimidad de sus hijos. El pasado mes de marzo de 2025 emitieron un comunicado coincidiendo con la mayoría de edad de Jesús Alejandro, en el que advertían de que emprenderían acciones legales contra cualquier publicación que difundiera imágenes del joven sin pixelar. Una postura que ya habían mantenido anteriormente respecto a Julia, la hija mayor de Campanario.

Mientras tanto, la antigua casa donde comenzó una de las etapas más conocidas de la vida de Jesulín sigue atrayendo a curiosos y turistas que buscan disfrutar de unos días de descanso con un aliciente añadido: dormir entre las paredes que un día formaron parte de la historia personal del popular torero gaditano.

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