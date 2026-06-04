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El Mundial de fútbol impulsará el crecimiento turístico en Norteamérica por encima del 2 %

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Madrid, 4 jun (EFE).- La Copa Mundial de la FIFA 2026 (del 11 de junio al 19 de julio próximos) será un motor clave del crecimiento turístico en Norteamérica, con una previsión de impacto directo en el PIB del sector de Viajes y Turismo del 6,4 % en Canadá, del 2,4 % en México y del 2,1 % en Estados Unidos.

Las cifras son del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés).

Este organismo, que representa a las principales empresas del sector privado a nivel global y tiene su sede internacional en Madrid, señala, en un comunicado, que el Mundial es una oportunidad estratégica para fortalecer el crecimiento turístico a largo plazo en la región mediante una mejor conectividad, experiencias más integradas para los visitantes y una mayor cooperación transfronteriza.

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En esa línea, subraya la importancia de continuar invirtiendo en aviación, infraestructura turística, innovación digital y procesos de entrada más ágiles para mantener la competitividad global de Norteamérica y sostener su crecimiento futuro.

Su presidenta y CEO, Gloria Guevara, ha afirmado que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una "oportunidad única para que Norteamérica acelere el crecimiento turístico, fortalezca la conectividad y muestre la región a millones de viajeros en todo el mundo" y que el evento "ofrece la posibilidad de capitalizar beneficios a largo plazo".

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Según el reciente Informe de Impacto Económico 2026 (EIR) del WTTC, México se posicionó como el país con mejor desempeño turístico de Norteamérica en 2025, superando a Estados Unidos y Canadá en indicadores clave como el PIB turístico, el gasto de visitantes y las llegadas internacionales.

La investigación del WTTC destaca que el PIB del sector de Viajes y Turismo en México creció el 1,8 % en 2025, por encima de Estados Unidos (0,9 %) y Canadá (1,2 %).

México también lideró la región en crecimiento del gasto de visitantes internacionales, con un aumento del 3,5 % frente a caídas en Estados Unidos (-4,6 %) y Canadá (-3,5 %).

Asimismo, las llegadas internacionales a México crecieron un 6,1 %, en contraste con descensos del 5,5 % en Estados Unidos y 0,6 % en Canadá.

Como parte de las estimaciones de este mismo informe, el organismo destaca que el sector de Viajes y Turismo alcanzará los 30,9 millones de empleos en Norteamérica durante 2026, lo que representará el 12,7 % del empleo total de la región.

Además, asegura que el sector turístico de Norteamérica sigue beneficiándose de una sólida demanda interna y de una menor exposición a disrupciones geopolíticas derivadas de conflictos en Medio Oriente, al depender menos de rutas de tránsito y mercados afectados que otras regiones.

A nivel global, el WTTC proyecta que el sector de Viajes y Turismo aportará 12 billones de dólares a la economía mundial en 2026, equivalente al 9,9 % del PIB global, además de sostener 376 millones de empleos.

En la próxima década, estima que el PIB turístico global crecerá a una tasa anual del 3,6 %, superando el crecimiento de la economía mundial, proyectado en el 2,4 %.

El Mundial de fútbol se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. EFE

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