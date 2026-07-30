Marc Cucurella y Carlos Alcaraz, unidos por la misma tendencia: los icónicos rizos del futbolista y la melena del tenista, recogidos en unas trenzas

Marc Cucurella y Carlos Alcaraz se hacen trenzas (Instagram)

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Las trenzas han protagonizado la nueva imagen de Marc Cucurella y Carlos Alcaraz, dos de los deportistas españoles con mayor proyección pública en la actualidad, que han mostrado en redes sociales un cambio de peinado casi simultáneo en pleno verano, a pocas semanas de sus respectivos regresos a la competición.

Cucurella, futbolista recién fichado por el Real Madrid y de la selección española, ha lucido de una manera completamente inesperada una melena trenzada con la que aparca, al menos por ahora, sus icónicos rizos largos. Alcaraz ha presentado un estilo parecido en un recopilatorio sobre su mes de julio, aunque en su caso con trenzas de raíz que terminan a la altura de la nuca.

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En el caso del defensa, la transformación llega además antes de una nueva etapa deportiva. Cucurella está a punto de comenzar en el Real Madrid tras su etapa en el Chelsea. Llega al club madrileño con nueva imagen y con un tatuaje más en el brazo tras haber cumplido la promesa de tatuarse la cara del seleccionador Luis de la Fuente si España ganaba el Mundial 2026.

Marc Cucurella se hace trenzas (Instagram)

Las trenzas de Cucurella y Alcaraz

La coincidencia entre ambos ha alimentado la idea de una tendencia compartida entre deportistas jóvenes durante las semanas de más calor en España. La diferencia está en el acabado: Cucurella ha optado por un mayor número de trenzas individuales, ya que también cuenta con una melena más abundante, mientras que Alcaraz ha elegido trenzas de raíz o de boxeador, más cortas y pegadas a la cabeza.

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El cambio del tenista murciano también es reciente. Las imágenes que ha difundido muestran que hace apenas un par de semanas todavía llevaba su mullet habitual, ya crecido en una melena algo más larga, incluida una visita a la final del Mundial en el estadio de Nueva York, donde posó con Ferran Torres o Andrés Iniesta. Ese partido, disputado entre España y Argentina el pasado 19 de julio, forma parte del repaso visual que Alcaraz ha hecho de su verano.

Carlos Alcaraz se hace trenzas (Instagram)

El verano de Carlos Alcaraz

En el pie de la publicación, el futbolista aparecía citado con un mensaje breve: “Buen julio”. El recopilatorio de julio también incluye su viaje a Nueva York, jornadas de entrenamiento y una escapada con sus amigos a la costa italiana, cerca de Nápoles, donde se le vio acaramelado con una chica. Allí atracaron el nuevo yate del tenista, valorado en 10 millones de euros.

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La selección española le recuerda a Cucurella su promesa sobre el tatuaje de la cara de Luis de la Fuente.

Más allá del peinado, las fotos del murciano han puesto el foco en su vuelta al entrenamiento. Alcaraz se lesionó la muñeca en el torneo Conde de Godó de Barcelona el pasado mes de abril y, desde entonces, no había vuelto a pisar las pistas hasta las escenas que ahora ha compartido con una raqueta en la mano. A mediados de julio se conoció además que figuraba en la lista de inscritos para el Masters 1.000 de Cincinnati, previsto para agosto. Ese dato ha reforzado la expectativa de verle competir de nuevo a mediados del próximo mes.