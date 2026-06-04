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Los planes gratuitos para este fin de semana en Madrid más allá de la visita del papa León XIV: de la Feria del Libro al tributo a Extremoduro del 5 al 7 de junio

Entre la gran oferta destacan cinco ideas por su originalidad y por la oportunidad que brindan de experimentar la capital

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Madrid adaptará el Plan Maestro del Retiro con las recomendaciones de la Unesco tras su crítica (Ayuntamiento de Madrid)
La variedad de planes diversos en la capital (Ayuntamiento de Madrid)

La capital española se prepara para vivir un fin de semana excepcional, en el que la agenda cultural y de ocio trasciende la histórica visita del papa León XIV. En Madrid, del 5 al 7 de junio, la diversidad de propuestas es tan amplia que resulta fácil encontrar planes para todos los gustos y edades. Museos con horarios ampliados, conciertos en los barrios y la Feria del Libro en El Retiro son solo algunas de las opciones para quienes buscan aprovechar al máximo estos días.

El pulso de la ciudad no se detiene y, lejos del recorrido oficial de la visita papal, sus espacios culturales y parques se convierten en protagonistas. La agenda incluye exposiciones de arte, festivales de cine y talleres para familias, ofreciendo alternativas que invitan a sumergirse en la literatura, la fotografía, la música y el teatro. Madrid se muestra así en todo su esplendor, combinando tradición y vanguardia, historia y actualidad, para quienes desean explorarla sin prisa.

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Entre las decenas de actividades programadas, cinco planes destacan por su originalidad y por la oportunidad que brindan de experimentar la ciudad desde ángulos diferentes. La Feria del Libro, el cine independiente, la fotografía contemporánea, la música al aire libre y las actividades para niños configuran una agenda pensada para curiosos, amantes del arte y familias enteras.

Feria del Libro en El Retiro: literatura y encuentros con autores

El parque de El Retiro se convierte en epicentro de la vida cultural madrileña con la celebración de una nueva edición de la Feria del Libro. Más de 300 casetas y una programación repleta de talleres, presentaciones y mesas redondas convierten este evento en uno de los más esperados del año. La Biblioteca Eugenio Trías acoge actividades para público de todas las edades, desde charlas de autores juveniles hasta talleres de fantasía urbana y cómic vinculado al medio ambiente. El ambiente festivo y la posibilidad de encontrarse con escritores convierten la Feria en un paseo imprescindible para los amantes de la lectura.

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Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

FILMADRID y Cinema Pride: cine de autor y diversidad

Para los aficionados al séptimo arte, la Cineteca Madrid acoge el festival FILMADRID, con proyecciones de películas nacionales e internacionales y una sección dedicada a las nuevas voces europeas. Paralelamente, el ciclo Cinema Pride celebra la diversidad y los derechos LGTBIQ+ con títulos de cine queer contemporáneo, como Blind Love e Iván & Hadoum. La programación del fin de semana incluye estrenos, retrospectivas y encuentros con cineastas, ofreciendo una oportunidad única de descubrir historias originales y comprometidas.

Exposición de fotografía contemporánea

El Teatro Fernán Gómez presenta la exposición ‘Lux & Umbra’ de la artista Viviane Sassen, dentro del marco de PHotoESPAÑA 2026. Esta muestra propone un recorrido visual por el archivo de la fotógrafa, alejándose del orden cronológico para crear una instalación poética y libre. El público podrá disfrutar de imágenes de distintas épocas y técnicas, en una invitación a repensar la creatividad y los límites de la fotografía contemporánea. La exposición permanece abierta hasta el 26 de julio y es una de las grandes apuestas culturales del mes.

MADRID, 12/09/2023.- Un hombre observa algunas de las imágenes expuestas del fotógrafo Sebastião Salgado en su nuevo proyecto expositivo Amazônia, acompañado por Lélia Wanick, diseñadora y comisaria de la muestra, que se presenta este martes en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, y estará disponible hasta el 14 de enero de 2024. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
Exposición en el Teatro Fernán Gómez. (EFE/ Juan Carlos Hidalgo)

Fiestas de Primavera de Hortaleza: música y ambiente de barrio

El distrito de Hortaleza se viste de fiesta con una programación que incluye conciertos, actividades infantiles, pasacalles y propuestas deportivas. El viernes 5 de junio, el tributo a Extremoduro abre el cartel musical, seguido por la actuación de Funambulista el sábado 6 en el Auditorio Pilar García Peña. Las Fiestas de Primavera ofrecen un ambiente popular y familiar, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de la música en directo y de un sinfín de actividades pensadas para todas las edades.

Talleres y teatro para niños en la Quinta de los Molinos

Para quienes buscan planes en familia, Espacio Abierto Quinta de los Molinos organiza talleres y espectáculos dirigidos a niños desde los cuatro años. Entre las propuestas destacan el ‘Inventario de verano’, el ‘Laboratorio floral’ y el espectáculo de títeres Verne, inspirado en los viajes de Julio Verne. Estas actividades convierten el parque en un espacio de juego, aprendizaje y creatividad, haciendo de la naturaleza y el arte el mejor escenario para el fin de semana.

La ciudad de Madrid, del 5 al 7 de junio, ofrece una agenda repleta de alternativas culturales y de ocio más allá de la visita papal, invitando a disfrutar de su riqueza artística, literaria y festiva en cada rincón. En un fin de semana donde conciertos como el de Bad Bunny o la visita del papa León XIV marcarán un recorrido histórico por la capital, hay infinidad de ideas para disfrutar y no aburrirse.

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