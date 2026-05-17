El pueblo perfecto del norte para ir a ver el eclipse: con vistas al mar y tradiciones únicas

El mirador de San Roque, en Asturias. (Turismo Asturias).

El próximo 12 de agosto, Lastres, en la costa oriental de Asturias, será uno de los enclaves privilegiados de la Península Ibérica para contemplar el eclipse solar total, un fenómeno que no se observa en España desde 1912. Este pequeño pueblo —ubicado en una ladera sobre el mar y con 1.951 habitantes en 13,49 kilómetros cuadrados— suma varios factores que lo convierten en ideal de cara al evento astronómico: localización frente al Cantábrico en una ubicación elevada, baja contaminación lumínica y orientación hacia el oeste, lo que maximiza la visibilidad del fenómeno al atardecer.

Pero este destino ofrece mucho más que un simple sitio desde el que mirar hacia el cielo. Recorrer Lastres invita a sumergirse en un entorno donde las casas colgadas sobre el mar configuran un paisaje de miradores naturales. Cada rincón ofrece vistas panorámicas al horizonte azul y al verde de la Sierra del Sueve. El pueblo mantiene un ritmo pausado, marcado por la tradición marinera y el ambiente del puerto, donde se perciben el aroma a salitre y los sabores de la cocina local.

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El vínculo de Lastres con el mar se remonta a la época romana, cuando la ensenada facilitaba ya la salida de minerales. La villa prosperó históricamente con la pesca de ballenas en el siglo XVI y, posteriormente, con la captura de sardinas, bonito o merluza. El puerto, aún hoy núcleo de la vida del pueblo, ha presenciado subastas y faenas marineras, así como reconstrucciones históricas bajo el reinado de Carlos III.

El reconocimiento oficial de la villa llega con el título de Pueblo Ejemplar de Asturias 2010 otorgado por la Fundación Princesa de Asturias, y su integración en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2014. El casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, acoge nueve palacios blasonados, casas señoriales, iglesias y capillas. Las calles empedradas y los barrios de pescadores mantienen la estructura adaptada al terreno escarpado y a la vida marinera.

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Entre los monumentos más representativos se encuentran la Iglesia de Santa María de Sábada (siglo XVIII), distinguida por su retablo y torre campanario; la Torre del Reloj, de origen defensivo y datada en el siglo XV; y la Capilla de San Roque, situada en una explanada que sirve a su vez de mirador natural. Completan el patrimonio la Capilla del Buen Suceso, la Casa de los Victorero, el Palacio de Luces y el Palacio Urbano de La Fontana, edificios que atestiguan el esplendor de la villa en los siglos XVII y XVIII.

La atmósfera de Lastres ha servido de escenario para rodajes tan conocidos como la serie Doctor Mateo, lo que ha potenciado aún más el atractivo turístico y el reconocimiento nacional de la localidad.

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El estudio de animación japonés, Studio Ghibli, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. El jurado ha leído el fallo a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo. (Fuente: Fundación Princesa de Asturias)

Gastronomía asturiana

La oferta gastronómica en Lastres es uno de sus grandes reclamos, con platos ligados a la pesca local: merluza, bonito y cabracho destacan en los menús, junto a mariscos como la navaja, los percebes o las nécoras en temporada. Las especialidades incluyen arroz marinero, fabada asturiana y cachopo, platos que pueden disfrutarse tanto en sidrerías tradicionales como en bares cerca del puerto.

Tras más de tres generaciones sin poder contemplar en la Península Ibérica un eclipse total de Sol, la cita de agosto se presenta como una oportunidad única para mirar al cielo. Y Lastres será uno de los mejores lugares desde donde hacerlo.

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