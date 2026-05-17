Viajes

El pueblo perfecto del norte para ir a ver el eclipse: con vistas al mar y tradiciones únicas

Este municipio es uno de los enclaves privilegiados de la Península Ibérica para contemplar el eclipse solar total este próximo mes de agosto

Guardar
Google icon
El mirador de San Roque, en Asturias
El mirador de San Roque, en Asturias. (Turismo Asturias).

El próximo 12 de agosto, Lastres, en la costa oriental de Asturias, será uno de los enclaves privilegiados de la Península Ibérica para contemplar el eclipse solar total, un fenómeno que no se observa en España desde 1912. Este pequeño pueblo —ubicado en una ladera sobre el mar y con 1.951 habitantes en 13,49 kilómetros cuadrados— suma varios factores que lo convierten en ideal de cara al evento astronómico: localización frente al Cantábrico en una ubicación elevada, baja contaminación lumínica y orientación hacia el oeste, lo que maximiza la visibilidad del fenómeno al atardecer.

Pero este destino ofrece mucho más que un simple sitio desde el que mirar hacia el cielo. Recorrer Lastres invita a sumergirse en un entorno donde las casas colgadas sobre el mar configuran un paisaje de miradores naturales. Cada rincón ofrece vistas panorámicas al horizonte azul y al verde de la Sierra del Sueve. El pueblo mantiene un ritmo pausado, marcado por la tradición marinera y el ambiente del puerto, donde se perciben el aroma a salitre y los sabores de la cocina local.

PUBLICIDAD

El vínculo de Lastres con el mar se remonta a la época romana, cuando la ensenada facilitaba ya la salida de minerales. La villa prosperó históricamente con la pesca de ballenas en el siglo XVI y, posteriormente, con la captura de sardinas, bonito o merluza. El puerto, aún hoy núcleo de la vida del pueblo, ha presenciado subastas y faenas marineras, así como reconstrucciones históricas bajo el reinado de Carlos III.

El reconocimiento oficial de la villa llega con el título de Pueblo Ejemplar de Asturias 2010 otorgado por la Fundación Princesa de Asturias, y su integración en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2014. El casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, acoge nueve palacios blasonados, casas señoriales, iglesias y capillas. Las calles empedradas y los barrios de pescadores mantienen la estructura adaptada al terreno escarpado y a la vida marinera.

PUBLICIDAD

Entre los monumentos más representativos se encuentran la Iglesia de Santa María de Sábada (siglo XVIII), distinguida por su retablo y torre campanario; la Torre del Reloj, de origen defensivo y datada en el siglo XV; y la Capilla de San Roque, situada en una explanada que sirve a su vez de mirador natural. Completan el patrimonio la Capilla del Buen Suceso, la Casa de los Victorero, el Palacio de Luces y el Palacio Urbano de La Fontana, edificios que atestiguan el esplendor de la villa en los siglos XVII y XVIII.

La atmósfera de Lastres ha servido de escenario para rodajes tan conocidos como la serie Doctor Mateo, lo que ha potenciado aún más el atractivo turístico y el reconocimiento nacional de la localidad.

El estudio de animación japonés, Studio Ghibli, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. El jurado ha leído el fallo a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo. (Fuente: Fundación Princesa de Asturias)

Gastronomía asturiana

La oferta gastronómica en Lastres es uno de sus grandes reclamos, con platos ligados a la pesca local: merluza, bonito y cabracho destacan en los menús, junto a mariscos como la navaja, los percebes o las nécoras en temporada. Las especialidades incluyen arroz marinero, fabada asturiana y cachopo, platos que pueden disfrutarse tanto en sidrerías tradicionales como en bares cerca del puerto.

Tras más de tres generaciones sin poder contemplar en la Península Ibérica un eclipse total de Sol, la cita de agosto se presenta como una oportunidad única para mirar al cielo. Y Lastres será uno de los mejores lugares desde donde hacerlo.

Temas Relacionados

AsturiasDestinosDestinos EspañaPueblosPueblos de EspañaEclipse SolarViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo amurallado perfecto para conocer a pie: castillo islámico, pinturas rupestres y un sendero circular por la montaña

El patrimonio, la cocina local y la naturaleza ofrecen una escapada sin aglomeraciones en este destino de Huesca

El pueblo amurallado perfecto para conocer a pie: castillo islámico, pinturas rupestres y un sendero circular por la montaña

El pueblo aragonés con su propia “gran muralla china”: perfecto para hacer rutas y explorar paisajes únicos

Las formaciones calizas de Finestres y su entorno ofrecen acceso a pie, en coche o en kayak entre ruinas y naturaleza

El pueblo aragonés con su propia “gran muralla china”: perfecto para hacer rutas y explorar paisajes únicos

El refugio de Fito Cabrales de Fito & Fitipaldis muy cerca de Bilbao: un pueblo de 1.200 habitantes con vistas privilegiadas entre la montaña y el mar

El municipio está formado por cinco barrios, cada uno con su propia personalidad y tradiciones propias

El refugio de Fito Cabrales de Fito & Fitipaldis muy cerca de Bilbao: un pueblo de 1.200 habitantes con vistas privilegiadas entre la montaña y el mar

El castillo de París que no tiene nada que envidiar a Versalles: escenario de más de 80 películas y con 900 muebles del siglo XVIII

Tras seis años de trabajos y una inversión millonaria, el monumento reabrió sus puertas con una intensa agenda cultural y actividades para todos los públicos

El castillo de París que no tiene nada que envidiar a Versalles: escenario de más de 80 películas y con 900 muebles del siglo XVIII

San Isidro 2026: así nació la fiesta más castiza de Madrid a ritmo de chotis, claveles y las famosas ‘tontas’ y ‘listas’

Cada 15 de mayo, la capital rinde homenaje a su patrón en unas fiestas donde recuerdan su figura y los chulapos y chulapas disfrutan de una tradición centenaria

San Isidro 2026: así nació la fiesta más castiza de Madrid a ritmo de chotis, claveles y las famosas ‘tontas’ y ‘listas’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones en Andalucía 2026: votan los principales candidatos y Maíllo aboga por la “seguridad, certidumbre y tranquilidad”

Última hora de las elecciones en Andalucía 2026: votan los principales candidatos y Maíllo aboga por la “seguridad, certidumbre y tranquilidad”

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

ECONOMÍA

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

DEPORTES

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes