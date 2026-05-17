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Ocho hábitos matutinos que te ayudan a mantener la concentración todo el día, según los expertos

Mantener horarios regulares permite reducir el estrés y mantener estables los niveles de energía

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Hábitos matutinos freepik
Hábitos matutinos. (Freepik)

A mucha gente no le gusta despertarse, y mucho menos pronto —habría que ser como mínimo peculiar para afirmar que el momento en el que suena el despertador es uno de los mejores momentos del día—, y sin embargo la manera de afrontar la mañana determina la calidad de la concentración, el bienestar y la productividad durante el resto de la jornada. Según coinciden psicólogos, nutricionistas y especialistas en estilo de vida, que han publicado sus investigaciones en múltiples estudios, una rutina matutina planificada y coherente con las necesidades individuales puede sostener la energía y el rendimiento cognitivo tanto en jóvenes como en personas mayores.

Los hábitos matutinos influyen directamente en la gestión emocional, la capacidad de atención y la prevención de la fatiga mental. La regularidad en los primeros hábitos del día contribuye no solo al equilibrio emocional, sino también a la activación adecuada de los procesos de memoria y concentración, según destaca un análisis de la Universidad de Harvard. En este sentido, la rutina matutina actúa como un anclaje que previene el estrés anticipatorio y favorece decisiones más eficaces. Y es que la previsibilidad en los primeros minutos del día ayuda a evitar la sobrecarga informativa y el estrés prematuro, factores que suelen activar respuestas emocionales negativas y dispersar la concentración.

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Por otro lado, despertarse con tiempo suficiente previene la sensación de caos y prisa habitual en muchas mañanas, optimizando así la toma de decisiones y minimizando la “fatiga por decisiones”. De esta forma, la existencia de una estructura clara desde primera hora del día establece un tono que se mantiene durante el desempeño laboral o académico. Recopilando lo que dicen los expertos, es posible señalar ocho prácticas que ayudan a reforzar la atención y la agudeza mental.

Las ocho prácticas que ayudan a empezar bien el día

1. Evitar el móvil y las pantallas tras despertar. Conviene evitar inundar el sistema nervioso con notificaciones y redes sociales nada más levantarse. Esto impide el acceso inmediato a la “dopamina fácil”, que sabotea el sistema de recompensa cerebral y dificulta el inicio de tareas complejas. Basta con abstenerse del móvil durante los primeros 20 o 30 minutos.

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2. Practicar movimiento físico suave. Todos los expertos recalcan el efecto positivo de una caminata ligera, estiramientos o ejercicios suaves nada más despertar. Estas actividades reducen el cortisol, mejoran la circulación y estimulan la liberación de endorfinas, lo que repercute directamente en la claridad mental.

3. Desayunar de forma equilibrada. El desayuno debe incorporar proteínas, fibra, carbohidratos complejos y grasas saludables para mantener la saciedad y evitar altibajos energéticos. Un desayuno basado en azúcar ocasiona fatiga mental a media mañana.

Una investigación de la Universidad de Granada demuestra que cenar alimentos ricos en grasas, como la carne roja y las patatas fritas, empeora significativamente la calidad del sueño. Descubre cómo tus hábitos nocturnos influyen en tu descanso.

4. Hidratarse nada más levantarse. El cerebro requiere una hidratación correcta para funcionar adecuadamente. La deshidratación incrementa la fatiga, la irritabilidad y la confusión.

5. Definir una prioridad para la jornada. Varios psicólogos recomiendan dedicar unos minutos a identificar la tarea principal del día. Planificar una lista de tareas muy reducida ayuda a mantener el foco en los temas realmente importantes.

6. Mantener regularidad en el horario y la rutina. Los especialistas de Harvard subrayan que “levantarse cada día a la misma hora” regula el ritmo circadiano y proporciona seguridad al cerebro, previniendo el deterioro funcional a largo plazo. Esta regularidad favorece una mejor gestión del estrés y evita alteraciones cognitivas provocadas por los cambios de rutina.

7. Practicar mindfulness. El mindfulness ayuda a sostener la agudeza mental incluso más allá de los setenta años. Esta recomendación abarca ejercicios de respiración, meditación breve o la escritura de un diario.

8. Buscar una motivación para la jornada. Como no todo es trabajar, asignarse una pequeña actividad agradable para el día, como llamar a un amigo, planificar una comida favorita o dedicar tiempo a un hobby, es fundamental y aporta sentido a la jornada, evitando que se perciba únicamente como una sucesión de obligaciones.

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