Así fue el comentado mensaje de RTVE en defensa de Palestina antes de Eurovisión: “No hay espacio para la indiferencia”

RTVE emite un mensaje contra la UER antes de la final de Eurovisión 2026 (RTVE).

La ausencia de España en el Festival de Eurovisión 2026 ha marcado un antes y un después en la historia de RTVE. Por primera vez desde 1961, la cadena pública española no ha participado ni retransmitido el certamen musical europeo debido a la presencia de Israel en Gaza, una decisión que ha convertido esta edición en una de las más controvertidas y politizadas de los últimos años.

Sin embargo, no contentos con no incluirlo en su programación, la cadena también quiso mandar un claro mensaje tanto a la población española como a la UER (Unión Europea de Radiodifusión), organizadora del evento. A las 21.00 horas de este sábado, justo antes del comienzo de la gran final celebrada en Viena, RTVE emitió un mensaje en todos sus canales que dejó clara su postura ante la participación de Israel en el concurso. “Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina”, podía leerse en pantalla tanto en español como en inglés.

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El presidente de la corporación pública, José Pablo López, reforzó esa posición a través de sus redes sociales con una reflexión que resumía el simbolismo de la jornada: “A esta hora, como en los últimos 64 años, debía empezar la música. Pero hoy nuestra sintonía es otra”. Y es que, aunque la retirada de España del festival se produjo meses atrás, ha sido un tema que no ha dejado de suponer un intenso debate en nuestro país.

La decisión convirtió a RTVE en una de las televisiones públicas europeas que optaron por apartarse del concurso junto a las cadenas de Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos. Sin embargo, el caso español adquirió una dimensión todavía mayor por tratarse de uno de los países integrados en el grupo de los conocidos como “Big Five”, los mayores contribuyentes económicos del festival y cuyos representantes acceden automáticamente a la final.

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RTVE emite un mensaje contra la UER antes de la final de Eurovisión 2026 (RTVE).

La postura de RTVE también supone un nuevo episodio en el enfrentamiento mantenido durante los últimos años con la UER. Ya en la pasada edición, cuando España seguía formando parte del concurso, la cadena pública desafió a la organización con mensajes de apoyo al pueblo palestino y referencias a la guerra en Gaza realizadas por sus comentaristas, Tony Aguilar y Julia Varela. Aquellas intervenciones provocaron amenazas de sanción por parte de la UER y tensaron definitivamente las relaciones entre ambas entidades.

Las polémicas declaraciones del director del festival

Aún así, Europa no descarta el regreso de España, a pesar de que no pretenden imponer vetos al país de Oriente Próximo. Deh hechop, el director del festival, Martin Green, aseguró desde Viena que respetan completamente la decisión editorial de RTVE, y reconoció en una declaraciones recogidas por El País que el certamen “echa de menos” tanto a los artistas como a los seguidores españoles, subrayando la histórica conexión de España con el concurso: “Respetamos las decisiones de RTVE por completo y haremos lo que sea por recuperar a España. Incluso cuando está ausente, se nota su influencia histórica en este concurso”.

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'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

Sin embargo, la polémica aumentó todavía más tras unas declaraciones del propio Green en las que dejaba abierta la puerta a un eventual regreso de Rusia al certamen, pese a la guerra en Ucrania. Sus palabras desataron una contundente reacción de José Pablo López, que acusó a la organización de aplicar un “doble rasero” respecto a Israel y calificó la situación como “un insulto flagrante a los valores europeos”.

El presidente de RTVE pidió públicamente a la UER que rechazara esas afirmaciones y reclamó “un tiempo nuevo en Eurovisión”: “Destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España”. Posteriormente, Green trató de matizar sus declaraciones asegurando que actualmente no existen conversaciones ni planes concretos para el regreso de Rusia al concurso.

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