El pueblo amurallado perfecto para conocer a pie: castillo islámico, pinturas rupestres y un sendero circular por la montaña

Vista de la colegiata de Santa María la Mayor en Alquézar, Huesca. (Getty)

Situado en la comarca del Somontano de Barbastro, en la provincia de Huesca, Alquézar se encuentra a los pies de la Sierra de Guara y junto al cañón del río Vero. Este municipio, con una población de 328 habitantes, destaca como uno de los conjuntos amurallados más singulares de España. Desde 2015, pertenece a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España y fue declarado conjunto histórico-artístico en 1982, con un centro peatonal y calles empedradas que invitan al paseo.

La principal singularidad de Alquézar reside en la posibilidad de descubrir a pie un legado islámico excepcional. Destaca su fortaleza del siglo IX, transformada posteriormente en colegiata, cuyo claustro alberga pinturas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las rutas señalizadas permiten recorrer la muralla, contemplar vistas al cañón y acceder al célebre circuito de pasarelas sobre el río Vero.

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La historia de Alquézar está formada por la superposición de civilizaciones. Tras la reconquista, el rey Sancho Ramírez transformó la alcazaba en colegiata, integrando la antigua mezquita en la iglesia de Santa María, construida en el siglo XVI y declarada Monumento Histórico-Artístico en 1966. Destaca el claustro románico de planta trapezoidal, cuyos capiteles ilustrados reproducen escenas bíblicas. Este claustro es el único de todo Aragón que se conserva enteramente pintado, albergando murales que recorren el Antiguo y Nuevo Testamento y que se incluyen en el arte rupestre del arco mediterráneo.

Alquézar destaca porque el visitante puede explorarlo íntegramente a pie a través de un trazado que combina patrimonio, naturaleza y rutas bien delimitadas. Según Turismo de Aragón, recorrer sus estrechas calles empedradas es toda una experiencia por la autenticidad de su núcleo histórico. Las murallas rodean el municipio, formado alrededor del castillo fundado en el siglo IX por Jalaf ibn Rashid ibn Asad, caudillo musulmán que buscaba frenar el avance cristiano desde el Pirineo. La fortificación, adaptada al terreno, domina el cañón del Vero y da origen al topónimo, derivado del árabe al-qasr, fortaleza. La colegiata de Santa María sobresale por su retablo policromado, el órgano y el Cristo de Lecina, una escultura de madera de pino del siglo XIV, punto de transición entre el arte románico y gótico. En el piso superior se encuentra el museo, con retablos y cuadros del siglo XV.

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Ruta de las pasarelas de Alquézar, en Huesca. (Getty)

Las pasarelas del Vero: la experiencia de naturaleza y senderismo

Además de su patrimonio, Alquézar suma un atractivo natural al integrarse en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. La ruta de las pasarelas, un sendero de montaña circular de 3 km y 175 m de desnivel total, permite en unas dos horas recorrer el cañón del río Vero en un itinerario seguro y familiar. El trayecto discurre sobre plataformas suspendidas, conecta miradores y zonas de baño, y facilita el acceso a panorámicas del entorno.

El patronato del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha acordado este lunes pedir una incidencia de ejecución ante el juzgado para informar de la "incapacidad técnica" del museo de llevar a cabo el traslado de las pinturas murales de Sijena en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil ni tampoco técnicamente. (Fuente: MNAC/Europa Press)

Los productos locales como el ternasco de Aragón, los quesos de la zona y los vinos con Denominación de Origen Somontano complementan la oferta para el visitante. Comer en sus mesones es una apuesta segura, con una carta basada en ingredientes de proximidad y una ajustada relación calidad-precio.

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