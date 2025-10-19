Viajes

El pueblo del Algarve de Portugal para pasar un fin de semana de ensueño

Es un antiguo pueblo de pescadores que destaca por sus playas y su clima

Por Carolina Montes

Guardar
Benagil (Shutterstock)
Benagil (Shutterstock)

Hay países que tienen un encanto natural y Portugal es uno de ellos. El lugar situado al extremo sudoeste de Europa y en la Península Ibérica tiene playas paradisíacas y ciudades con un encanto particular. Una de las localidades más bonitas para visitar y pasar un fin de semana de ensueño es Carvoeiro.

Este pueblo es una freguesia portuguesa del municipio de Lagoa, distrito de Faro, que cuenta con poco más de 2000 habitantes. Se encuentra en la zona del Algarve y es un antiguo pueblo de pescadores. Una localidad que no destaca por ser muy grande, pero sí por sus playas estupendas y una base de operaciones para disfrutar de rincones espectaculares.

Según Viajeros Callejeros, Carvoeiro cuenta con un clima templado y tiene muchos meses calurosos para poder disfrutar de sus paisajes sin lluvia ni nubes de por medio. En este blog, recomiendan diferentes lugares para visitar y pasar un gran fin de semana en el Algarve.

Praia do Carvoeiro

La Praia do Carvoeiro es la playa del municipio, que destaca por los acantilados que la rodean. Viajeros Callejeros recomiendan dar un paseo por el Largo da Praia do Carvoeiro y la Rúa do Paraíso. Esta última lleva hacia un mirador llamado Alto da Praia do Carvoeiro y más adelante lleva a la playa. Un sitio amplio con un arenal dorado y aguas calmadas, y con fácil acceso.

El Miradouro da Senhora da Encarnação es otro de los atractivos turísticos de la zona. Contiene un fuerte que se construyó en 1670 para proteger las costas y quedó dañado en el terremoto que se produjo en la zona en 1755. Sin embargo, aún se pueden visitar las murallas y la Ermita de Nuestra Señora de la Encarnación.

Algar Seco

Algar Seco es otro lugar pintoresco que forma parte de Carvoeiro. Una cueva ubicada en una parte del acantilado que se mantiene seca durante gran parte del año, pero que tiene su encanto. Tal y como explica Viajeros Callejeros, es una formación rocosa a la que se puede acceder en coche, pero también andando por el paseo marítimo. Es la parte más conocida de A Boneca y su pasaje termina con una cámara con dos agujeros con vistas al mar. Además, a la izquierda de A Boneca hay unas escaleras que descienden hasta una piscina natural en la que su agua depende del estado de las mareas.

El ‘Boardwalk’ de Carvoeiro

El Boardwalk de Carvoeiro es como se denomina al paseo marítimo del pueblo. Comienza en una pasarela de madera situada en Nossa Senhora da Encarnação para ir disfrutando de las vistas de los preciosos acantilados del pueblo de una forma relajada. Durante la travesía, se pueden encontrar carteles informativos sobre la flora y la fauna del lugar, además de escaleras talladas en la roca para acercarse más al mar.

Este paseo marítimo o Boardwalk llega hasta Alga Seco, citado anteriormente. Se tarda aproximadamente diez minutos en atravesarlo entero y se hace de forma gratuita.

Faro de Alfazina

El último punto de interés turístico de Carvoeiro es su faro, el denominado Faro de Alfazina. Una estructura metálica de color rojo y blanco contruida en 1920. Se puede acceder tanto en coche como andando para disfrutar de buenos atardeceres y de los acantilados que protegen el lugar. Sin embargo, no se puede visitar su interior.

Playa de alrededor de Carvoeiro

Carvoeiro es una de las bellezas del famoso Algarve portugués, pero en los alrededores del pueblo también hay playas que merece la pena visitar y si se tiene más de un par de días es recomendable hacerlo.

La Santorini de Portugal, uno de los pueblos costeros más pintorescos de Europa.

Una de ellas es la Praia da Marinha, una de las más famosas de Portugal y considera de las mejores de Europa e incluso del mundo. Sus acantilados ocres y formaciones rocosas son una de las maravillas del continente. Hay una escalera para bajar a la playa y su aparcamiento es gratuito.

Otra de las playas más populares es la Praia da Albandeira. Un lugar con acantilados y formaciones de roca dorada. En ella se encuentra un arco natural desde el que explorar la Praia da Estaquinha, cuya orilla es más privada.

También hay costas menos conocidas como la Praia dos Três Castelos, que recibe su nombre por tres rocas enclavadas en la arena que parecen castillos; la Praia do Paraíso, una cala de agua transparente con menos visitantes que las demás; y la Praia do Vale de Centeanes, resguardada por un acantilado y situada entre el faro de Alfanzina y Algar Seco.

Las cuevas de Benagil

A 15 minutos de Carvoeiro se encuentran las cuevas de Benagil, uno de los rincones más famosos de la zona del Algarve. Es un conjunto de cuevas que tienen un gran agujero en la zona superior por el que pasa la luz y lo convierte en un lugar mágico. Su única forma de acceder es a través de barco o kayak, generalmente contratado con una empresa previamente. Está prohibido hacerlo nadando y conlleva multa.

Temas Relacionados

ViajesViajes y TurismoPortugalViajes VeranoEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una de las ciudades más antiguas del mundo que es Patrimonio de la Humanidad: un viaje por ruinas históricas del siglo X a.C.

Sus ruinas transportan al viajero a una época en la que se construyeron algunos de los monumentos más espectaculares del mundo antiguo

Una de las ciudades más

Las mejores piscinas termales de España que son perfectas para este otoño: son gratis y están abiertos todo el año

Estos enclaves permiten contemplar de paisajes únicos a la vez que se disfrutan de increíbles aguas termales

Las mejores piscinas termales de

Arte, tradición en plena sierra y unas calles que son un museo al aire libre: así es uno de los pueblos más bonitos de Andalucía

Ubicado en la comarca de Sierra Mágina, es el destino perfecto para quienes quieren disfrutar de unos días de desconexión en un municipio que destaca por su riqueza natural, arquitectónica y cultural

Arte, tradición en plena sierra

La ciudad a media hora de Oporto con una de las playas más impresionantes de Portugal: naturaleza y gastronomía perfectas para el otoño

Este destino es ideal para visitar en esta época del año gracias a sus suaves temperaturas y la falta de turistas

La ciudad a media hora

Los jardines en Málaga de referencia hispanomusulmana y francesa: con vistas a la Alcazaba y al Castillo de Gibralfaro

Las 75 variedades de rosaledas y los trazados diseñados por Fernando Guerrero-Strachan otorgan simetría y color a unos jardines históricos en la ciudad andaluza

Los jardines en Málaga de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano de Israel que alegó estar en peligro por apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado

La Policía advierte de los peligros de falsificar el DNI para salir de fiesta: “Puedes acabar detenido”

La Audiencia de Palma avala el desahucio de una familia por no haber acreditado correctamente su situación de vulnerabilidad

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

Un supermercado Family Cash de Lugo cierra durante tres días debido a la presencia de roedores en sus instalaciones

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 19 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

La España rural busca nuevos vecinos: estos son los pueblos que te pagan por mudarte allí

Precio de la luz sufre aumentos: tarifa máxima supera los 100 € y la mínima estará por debajo de 1 €

¿Se puede instalar una casa prefabricada sin licencia de obra? Esto dice la ley en España

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección