Se vende la casa donde se decidió el exilio de Dante Alighieri en Florencia: un castillo de película por 1,75 millones de euros

El castillo histórico de Florencia con relación a Dante. (Idealista)

En lo alto de las colinas de la región italiana de Las Marcas, un castillo cargado de historia sale al mercado con un precio de 1,75 millones de euros, según informa Idealista. Este enclave no solo destaca por su arquitectura y su privilegiada ubicación, sino que fue el escenario de una de las decisiones más trascendentales de la vida de Dante Alighieri: aquí se acordó su exilio de Florencia en el año 1301, un hecho que marcaría para siempre la literatura universal. El inmueble, restaurado y adaptado como alojamiento rural, conserva la esencia medieval que acompañó a figuras clave de la historia italiana.

La propiedad, situada en pleno valle del Metauro, cerca de la frontera con Umbría, ofrece privacidad absoluta y contacto directo con la naturaleza. El castillo domina el paisaje desde la cima de una colina, lo que garantiza luz solar constante y vistas despejadas a todos los puntos cardinales. Ha sido cuidadosamente mantenido y transformado en un lugar exclusivo de estilo mediterráneo, donde cada rincón respira autenticidad y tranquilidad, lejos del bullicio de las grandes ciudades.

El conjunto arquitectónico incluye seis edificios en el extremo sur del pequeño pueblo, conservando su aspecto externo original con imponentes muros de piedra y un característico callejón empedrado. El interior mantiene elementos antiguos como chimeneas, suelos y lavabos de época, así como techos con vigas de roble. Los actuales propietarios han adaptado los espacios para convertirlos en un alojamiento rural de alto nivel, sumando comodidades modernas a la estructura histórica.

Espacios, servicios y posibilidades de la finca

El castillo cuenta con un restaurante propio, varias salas comunes y diez habitaciones destinadas a huéspedes, además de un apartamento privado con cocina, sala de estar y dormitorio en suite. Los interiores combinan el encanto de los elementos originales con las comodidades necesarias para una estancia confortable. Las plantas inferiores, que suman 372 metros cuadrados, funcionan actualmente como bodegas y almacenes, pero su amplitud permite transformarlas en áreas comunes adicionales, un spa o un centro de bienestar adaptado al turismo rural.

Estos son algunos tesoros medievales en España

En el exterior, la finca dispone de 2.600 metros cuadrados de jardines y patios pavimentados, ofreciendo espacios ideales para el esparcimiento y el descanso. La piscina, de 8 x 4 metros, se encuentra en un rincón especialmente privado, rodeada de setos y muros de piedra, con orientación sureste para aprovechar al máximo la luz y el clima templado de la zona. Además, se incluyen 6.300 metros cuadrados de campos y terrenos agrícolas, ideales para quienes deseen combinar la actividad turística con la gestión rural o proyectos de agricultura sostenible.

Un enclave con memoria: historia y personajes ilustres

Uno de los detalles más sobresalientes de esta propiedad es la placa conmemorativa que recuerda el trascendental encuentro entre el conde Carlos de Valois y Corso Donati, enviado del papa Bonifacio VIII, que derivó en la decisión de desterrar a Dante Alighieri de su ciudad natal. Este episodio, ocurrido en el castillo, no solo cambió la vida del poeta, sino que también influyó en el devenir político de Florencia y en buena parte de la historia italiana. A lo largo de los siglos, el inmueble acogió a otros protagonistas notables, como Uguccione della Faggiola y Branca Brancaleoni, y más tarde perteneció al cardenal Albornoz, consolidando su relevancia histórica.

La parte de la piscina de la casa en Florencia. (Idealista)

La venta de este castillo representa una oportunidad excepcional para quienes buscan una propiedad única, con un pasado ligado a grandes acontecimientos y personajes. La ubicación privilegiada, la conservación de los elementos originales y la posibilidad de desarrollar proyectos turísticos o residenciales le otorgan un atractivo singular en el mercado inmobiliario europeo. Vivir o invertir en este castillo supone habitar un lugar donde la historia y el presente conviven en cada piedra y en cada estancia, en un entorno natural y arquitectónico de primer orden.