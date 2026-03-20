La catedral española que te acerca al Renacimiento italiano: cuadros de Goya y unos ángeles escondidos durante años

La Catedral de Valencia trae el Renacimiento a España. (Wikimedia)

En pleno centro de Valencia se alza un edificio que no solo domina el paisaje urbano, sino que transporta a los visitantes directamente al Renacimiento italiano. La Catedral de Valencia, conocida también como la Catedral del Santo Cáliz o “La Seu”, es uno de los monumentos más importantes de la cristiandad y un destino imprescindible para quienes buscan viajar al pasado sin salir de España. Su interior guarda tesoros artísticos únicos y la copa que, según la tradición, utilizó Jesucristo en la Última Cena.

Al cruzar la puerta barroca de la catedral, el tiempo parece detenerse. Los frescos de la capilla mayor, realizados en el siglo XV por los artistas italianos Francesco Pagano y Paolo de San Leocadio, constituyen la primera gran obra del Renacimiento en España. Traídos desde Italia por encargo del Papa Alejandro VI, estos pintores dejaron una huella imborrable en la historia del arte español. Sus obras, inspiradas en grandes maestros como Rafael, adornan el espacio y ofrecen una experiencia visual que recuerda las iglesias más célebres de Florencia o Roma.

La Catedral de Valencia no solo destaca por su arquitectura o por su historia, sino por el ambiente artístico que se respira en cada rincón. Durante siglos, la capilla mayor ocultó un secreto: los Ángeles Músicos, un grupo de diez figuras pintadas tocando instrumentos, permanecieron escondidos tras una bóveda barroca hasta su descubrimiento en 2004. Hoy, estos frescos restaurados son una de las principales atracciones para quienes desean sumergirse en la esencia del Renacimiento.

La Catedral de Valencia: un museo vivo del Renacimiento

El recorrido por la catedral revela otras sorpresas de enorme valor. En el siglo XVIII, la condesa de Osuna encargó a Francisco de Goya dos lienzos para decorar el templo. Las obras, dedicadas a San Francisco de Borja, son piezas originales del pintor aragonés y convierten a la Catedral de Valencia en la única iglesia que puede presumir de tener cuadros auténticos de Goya entre sus muros. “San Francisco de Borja despidiéndose de su familia” y “San Francisco de Borja asistiendo a un moribundo impenitente” son testimonio del vínculo entre la espiritualidad y el arte en este espacio.

El impresionante castillo del siglo XV que es una joya del Renacimiento: está habitado y se puede visitar.

El visitante puede admirar también la evolución arquitectónica de la catedral, que combina estilos gótico, renacentista y barroco. Pero es el interior el que realmente invita a viajar a otra época, gracias a la luz que inunda la nave principal y al esplendor de sus decoraciones pictóricas.

El Santo Cáliz y un viaje de peregrinación único

Más allá de los frescos y las obras de Goya, la Catedral de Valencia es un lugar de peregrinación para miles de personas por custodiar uno de los objetos más venerados de la tradición cristiana: el Santo Cáliz. Este cáliz, donado por el rey Alfonso el Magnánimo en 1437, se conserva en la Capilla del Santo Cáliz y se ha convertido en uno de los mayores reclamos para los fieles y los curiosos que recorren la ciudad.

"La Seu", arquitectura renacentista en España. (Wikimedia)

El aura de misterio y devoción que rodea a este objeto añade un atractivo especial a la visita. Recorrer los pasillos de la catedral y detenerse frente al cáliz permite experimentar un vínculo directo con la historia de la cristiandad, en un entorno artístico que refleja la influencia del Renacimiento italiano en tierras españolas.

La Catedral de Valencia es, en definitiva, un punto de encuentro entre arte, fe e historia. Sus frescos renacentistas, los ángeles músicos redescubiertos y los lienzos de Goya convierten este monumento en una parada obligada para quienes desean viajar al corazón del Renacimiento italiano sin salir de España.