Borja Sémper reaparece en redes sociales y anuncia que lleva “cuatro semanas sin quimioterapia”: “De momento todo va bien”

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha reaparecido este lunes en redes sociales con un mensaje de tono optimista tras varias semanas centrado en su recuperación del cáncer que padece. “Tras cuatro meses de tratamiento, llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien”, ha escrito el dirigente popular en un mensaje publicado en su perfil de X, acompañado de una imagen reciente en la que se le aprecia visiblemente animado.

El mensaje, directo y cargado de agradecimiento, ha tenido una rápida difusión y ha generado una oleada de reacciones de apoyo tanto dentro como fuera del ámbito político. “Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!”, ha añadido Sémper en el mismo texto, en el que da cuenta por primera vez de forma concreta del punto exacto del proceso en el que se encuentra tras meses de tratamiento.

Según explica él mismo, el vallisoletano ha completado ya cuatro ciclos de quimioterapia, cada uno de ellos de tres semanas de duración, con siete días de recuperación entre cada periodo. Un tratamiento prolongado y exigente que, según reconoce, empieza ahora a quedar atrás, al menos en esta fase, tras haber superado cuatro semanas sin someterse a nuevas sesiones.

Mensaje de fortaleza y agradecimiento

La publicación llega después de semanas en las que apenas había trascendido información directa sobre su estado de salud más allá de las comunicaciones oficiales y del respaldo público que había ido recibiendo. En esta ocasión, ha sido el propio Sémper el que ha querido dar cuenta de su evolución con un mensaje en el que subraya tanto la mejoría física como el impacto anímico del respaldo recibido.

“Poco a poco recupero ánimo y fuerzas para lo que queda”, resume el portavoz del Partido Popular, que reconoce estar ya “listo para afrontar todos los retos” que tiene por delante, siempre “de momento” con la prudencia que requiere un proceso médico de este tipo. La referencia a la reaparición del cabello, uno de los efectos más visibles de la quimioterapia, ha sido uno de los detalles más comentados por quienes han reaccionado a su publicación.

En su mensaje, Sémper insiste especialmente en el apoyo recibido durante estos meses. Asegura que los mensajes de ánimo han sido tantos que “es imposible responder uno a uno”, una circunstancia que no le ha impedido mostrar públicamente su gratitud. Ese agradecimiento se extiende tanto a compañeros de partido como a rivales políticos y ciudadanos anónimos que le han hecho llegar su respaldo desde que trascendió su diagnóstico.

Un regreso marcado por lo esencial

Ese tono reflexivo que acompaña ahora su comunicación pública ya se dejó ver en el mensaje que Borja Sémper publicó el pasado 2 de septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso político. “Un comienzo de curso especial”, escribía entonces, en una alusión directa al momento vital y personal que atraviesa tras meses de tratamiento. En esas palabras ya se percibía que su vuelta a ciertos escenarios no estaba siendo una reincorporación convencional.

En ese mismo mensaje, Sémper hacía referencia al reencuentro con su entorno profesional habitual: “Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los veía todos los lunes…”. Una frase breve, pero cargada de significado, que apuntaba tanto a la normalidad que intenta recuperar como al impacto que ha tenido su ausencia forzada en su rutina política. El regreso a esos escenarios cotidianos se presentaba así como un hito personal dentro de un proceso todavía en marcha.

El portavoz popular profundizaba además en una reflexión más amplia sobre las prioridades, vinculada claramente a la experiencia de la enfermedad. “Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario”, escribía. Un mensaje que fue interpretado como una declaración de intenciones sobre el cambio de perspectiva que atraviesan muchas personas tras pasar por una situación límite, y que conectó con numerosos seguidores por su tono sincero y contenido.

El tuit incluía también un agradecimiento explícito al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. “Gracias por tanto, jefe”, añadía Sémper, en una muestra pública de cercanía y reconocimiento personal, más allá del plano estrictamente político. Ese gesto reforzó la imagen de apoyo interno que ha rodeado al portavoz durante todo su proceso de enfermedad.