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El país europeo menos turístico y con más monumentos: los vuelos directos desde España tienen el coste más bajo

En este lugar se encuentra la bodega más grande del mundo con 150 kilómetros y un millón y medio de botellas de vino

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Moldavia
El país europeo menos turístico y con más monumentos (Wikipedia)

La ausencia de masificación turística en algunos lugares permite tener una experiencia singular para quienes buscan enclaves poco explorados. A nivel europeo, una de las naciones que se ha consolidado como uno de los destinos menos visitados del continente es Moldavia, situada entre Ucrania y Rumanía. A pesar de su extenso patrimonio natural y cultural, no es muy buscado como sitio de viaje. Por ello, los vuelos desde España registran el coste más bajo de Europa.

El número de visitantes internacionales que recibe Moldavia es el más reducido de Europa. A pesar de este dato, este país cuenta con una variedad de paisajes, en los que se pueden encontrar parques naturales o monasterios excavados en acantilados. Además, en Milestii Mici se encuentra la bodega más grande del mundo en número de botellas, con un sistema de túneles subterráneos de 150 kilómetros, 50 de ellos accesibles para visitas turísticas, y con una capacidad para más de un millón y medio de botellas.

En contraste con otros destinos más tradicionales como Francia, Italia o Reino Unido, Moldavia se ha quedado al margen de las rutas habituales del turismo, fomentando así un ambiente tranquilo en sus ciudades y parajes naturales. Esta característica ha hecho que muchos viajeros valoren la autenticidad de la experiencia moldava, libre de aglomeraciones que predominan en otros destinos europeos. El país compensa la ausencia de playas vírgenes con la riqueza paisajística de sus parques nacionales y con la singularidad de los monasterios que hay repartidos a lo largo del territorio, así como templos y complejos arqueológicos relevantes, sobre todo, para la tradición ortodoxa.

Qué se sabe de Moldavia como destino económico

El coste de la vida en Moldavia se sitúa por debajo del de España, lo que incide directamente en la accesibilidad y la asequibilidad de servicios para el visitante extranjero. Chisináu, la capital y principal puerta de entrada, acumula la mayor parte de los puntos turísticos de interés. Allí destacan el edificio del Ayuntamiento, de marcado gótico italiano; el Mercado Central, conocido por su colorido y su actividad; y la Catedral Metropolitana de la Natividad, considerada el principal templo ortodoxo local. La herencia soviética sigue siendo visible en el ambiente urbano y en la arquitectura, sobre todo en el diseño de algunos edificios y espacios públicos.

Más allá del entorno inmediato de la capital, Moldavia alberga espacios de gran valor arqueológico y espiritual, como el complejo de Orthei Vechi, emplazado a unos 60 kilómetros al norte de Chisináu. Este monasterio rupestre tallado en los acantilados continúa habitado por monjes ortodoxos y está rodeado de restos arqueológicos correspondientes a antiguas ciudades tártaras y moldavas. También destaca el Monasterio de Curchi, fundado en el siglo VIII y considerado uno de los templos más relevantes del país.

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El Monasterio de Curchi es un lugar muy extenso que cuenta con dos iglesias y terrenos bien conservados. Está situado cerca de Orheuil Vechi y enclavado en el valle de Vatici a las orillas del río del mismo nombre. Es un monasterio de estilo barroco rodeado de pintorescos jardines y huertos, que se puede visitar de forma totalmente gratuita.

El atractivo de Moldavia y la ausencia de turismo

Durante la etapa en la que Moldavia perteneció a la Unión Soviética, su sector vinícola fue explotado intensamente hasta convertir al país en la principal bodega del bloque. Actualmente, el país dispone de cientos de kilómetros de bodegas subterráneas, algunas reconocidas internacionalmente, como Milestii Mici. En el caso de esta última, ha sido certificada por el libro Guinness de los Récords como la mayor bodega en número de botellas, con una red de túneles de 150 kilómetros, 50 de ellos abiertos al público, y que albergan más de un millón y medio de botellas.

Estas particularidades subrayan un contraste entre el lujo y algunos espacios históricos, con tarifas equiparables a las de un mercadillo, tanto en alojamiento como en gastronomía. El conjunto de precios, la ausencia de saturación turística y una propuesta cultural y natural diferenciada convierte a este país en una opción para aquellos que buscan alternativas nuevas y asequibles dentro de Europa.

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