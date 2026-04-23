Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de la feria del libro a un museo al aire libre en Malasaña del 24 al 26 de abril

Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).

Madrid se prepara para recibir un fin de semana vibrante y diverso entre el 24 y el 26 de abril, con una agenda repleta de planes gratuitos que reúnen arte, literatura, mercados, naturaleza urbana y creatividad a pie de calle. La capital, célebre por su dinamismo y su vida cultural inagotable, multiplica sus propuestas primaverales invitando a madrileños y visitantes a explorar diferentes barrios, parques y espacios históricos sin gastar un euro.

Entre ferias del libro al aire libre, exposiciones de arte contemporáneo, festivales de pintura urbana, mercados creativos y rutas por la flora espontánea de la ciudad, Madrid demuestra por qué es uno de los destinos culturales más potentes de Europa. Estas son algunas de las mejores opciones para exprimir al máximo el último fin de semana de abril.

Feria del Libro de Chamartín

Feria del Libro de Chamartín (Ayuntamiento de Madrid)

El Parque de Berlín, en Chamartín, se transforma en un punto de encuentro literario con la celebración de la IX Feria del Libro de Chamartín. Del 24 al 26 de abril, la Fundación Ramón Menéndez Pidal instala su caseta propia y propone una programación para todos los públicos, combinando presentaciones, lecturas en directo y actividades familiares.

El domingo a las 13:00, el auditorio acoge la presentación de los libros María Goyri. A la sombra de un romance y 12 romances, con lectura en directo a cargo de especialistas de la editorial Kalandraka. Una cita gratuita al aire libre que une literatura, divulgación y entretenimiento en uno de los parques más animados y refrescantes de Chamartín.

‘La Tempestad’ de Avelino Sala en CentroCentro

En pleno corazón de Madrid, la exposición La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan, de Avelino Sala, se mantiene abierta en CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1) hasta el 20 de septiembre. La muestra, situada en la planta 3, convierte libros, mapas y palabras en materia viva para reflexionar sobre la memoria colectiva, las grietas del poder y las narrativas alternativas.

El acceso es gratuito, y la exposición puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 20:00 h. El programa incluye visitas guiadas y encuentros con el artista y la comisaria en fechas concretas, facilitando la interacción directa con el proceso creativo y el mensaje de las obras. Una oportunidad perfecta para quienes buscan arte contemporáneo y nuevas lecturas del presente.

Mercado de Las Ranas

El Mercado de las Ranas

El sábado 25 de abril, el Mercado de Las Ranas regresa a la Calle Huertas y el Barrio de las Letras con una edición especial. Más de 260 establecimientos abren sus puertas de forma ininterrumpida, ofreciendo actividades culturales, comerciales y artísticas para todas las edades. El mercado se inspira en los grandes flea markets de Londres o Nueva York, y permite descubrir la oferta gastronómica, turística y cultural de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Promociones, menús especiales, talleres y descuentos completan la propuesta, que anima a pasear, comprar, comer y disfrutar del ambiente único del Barrio de las Letras en una jornada de puertas abiertas.

Pinta Malasaña 2026

El domingo 26 de abril, el barrio de Malasaña se convierte en un gran lienzo urbano con la celebración de Pinta Malasaña 2026. Artistas y colectivos intervienen en directo fachadas, persianas y escaparates, convirtiendo el barrio en una galería a cielo abierto. La creatividad se vive en las calles, y el ambiente se llena de color, música y actividades para todos los públicos. Pinta Malasaña es ya una tradición de la primavera madrileña y una muestra de la vitalidad cultural del centro de Madrid. El recorrido es gratuito y permite descubrir tanto el talento emergente como la riqueza de un barrio siempre en ebullición.

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Salvajes, silvestres y espontáneas en La Casa Encendida

Hasta el 25 de abril, La Casa Encendida (Rda. de Valencia, 2) acoge el festival Salvajes, silvestres y espontáneas, dedicado a la flora urbana y a la naturaleza que brota entre el asfalto. El programa incluye talleres, salidas, cine y actividades al aire libre que exploran la biodiversidad urbana y los jardines del futuro. La mayoría de las actividades son gratuitas o de precio simbólico, y la oferta abarca desde la identificación de plantas comestibles hasta intervenciones artísticas y rutas botánicas por la ciudad. Una opción ideal para quienes buscan planes diferentes y sostenibles en pleno centro de Madrid.