Los 10 jardines botánicos más espectaculares del mundo: paraísos llenos de color desde Brasil hasta Noruega

Jardín Botánico de Río de Janeiro, Brasil

Viajar por el mundo a través de sus jardines botánicos es descubrir la belleza, la diversidad y la historia viva de la naturaleza. Estos oasis verdes, repartidos por todos los continentes, no solo conservan especies vegetales únicas y paisajes de ensueño, sino que también son auténticos laboratorios de ciencia, cultura y sostenibilidad. Desde los orígenes ilustrados en Madrid hasta los proyectos futuristas de Cornualles, pasando por selvas tropicales en Brasil o reservas árticas en Noruega, la visita a estos jardines es un viaje sensorial y educativo que conecta al viajero con los ecosistemas más fascinantes del planeta.

Esta selección propone una vuelta al mundo por 10 jardines botánicos imprescindibles, espacios donde perderse entre nenúfares gigantes, palmeras centenarias, biomas exóticos y colecciones históricas. Un recorrido por cinco continentes para entender por qué estos paraísos verdes son mucho más que simples jardines: son auténticos museos vivos que protegen el futuro de la biodiversidad.

Jardín Botánico de Río de Janeiro (Brasil)

Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, el Jardín Botánico de Río de Janeiro es un paraíso tropical nacido en 1808 por iniciativa del rey Joao VI de Portugal. Su famosa Avenida de las Palmeiras Imperiales, la laguna de nenúfares Victoria Regia y su orquideario con 600 especies lo convierten en un refugio de frescor y relax en el corazón de la vibrante ciudad carioca. Este jardín temático permite explorar desde selvas amazónicas hasta invernaderos de cactus y jardines japoneses.

Real Jardín Botánico de Madrid (España)

Real Jardín Botánico-CSIC (EP)

Fundado en plena Ilustración por Fernando VI, el Real Jardín Botánico de Madrid es un museo vivo junto al Prado. Sus colecciones históricas, un herbario con más de un millón de pliegos y su itinerario de árboles singulares lo convierten en una joya artística y científica. El jardín conserva plantas de América, Europa y el Pacífico, y mantiene el espíritu científico y divulgativo a través del CSIC, que organiza actividades y conferencias durante todo el año.

Jardín Botánico de Kirstenbosch (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

A los pies de la Table Mountain, Kirstenbosch es pionero en la protección de flora autóctona y acoge más de 7.000 especies de Sudáfrica. Entre biomas que reproducen la sabana, el fynbos o el Karoo, el visitante se asombra ante plantas que parecen de otro planeta. Su pasarela elevada, el Boomslang, permite recorrer el jardín desde las copas de los árboles, y en cada rincón se respira la magia de una reserva natural más que un jardín tradicional.

Jardín Botánico José Celestino Mutis (Bogotá, Colombia)

El mayor jardín botánico de Colombia es una inmersión en la biodiversidad del país: desde orquídeas y bromelias hasta el bosque seco tropical y el superpáramo andino. El Tropicario, su invernadero futurista de seis cúpulas, permite recorrer los diferentes ecosistemas colombianos bajo un mismo techo, mientras que el clavellino (Mutisia clematis) rinde homenaje al botánico español que da nombre al jardín.

Jardín Botánico de Kew (Londres, Inglaterra)

Jardines Botánicos Reales de Kew, en Londres (EFE).

Patrimonio Mundial de la Unesco y uno de los jardines más famosos del planeta, Kew Gardens es un paraíso de 132 hectáreas y la mayor colección botánica del mundo. Invernaderos victorianos, pasarelas panorámicas y el mayor conjunto de orquídeas convierten a Kew en una visita imprescindible en Londres, tanto por su belleza como por su excelencia científica.

Huntington Botanical Gardens (Los Ángeles, EE UU)

En el sur de California, los Huntington Gardens son un universo de microclimas: orquídeas, cactus, palmeras y el mayor jardín chino fuera de China. Fundados en 1919 por Arabella y Henry E. Huntington, el recinto combina la pasión botánica con las colecciones de arte y libros raros de la Huntington Library, donde se atesora desde una Biblia de Gutenberg hasta obras de Hopper y Gainsborough.

Jardín de aclimatación de La Orotava (Tenerife, España)

Fundado por Carlos III en el siglo XVIII, el Jardín de La Orotava sirvió para aclimatar especies exóticas del Nuevo Mundo antes de enviarlas a la península. Entre ficus monumentales, palmeras y helechos, el visitante se traslada al pasado colonial y disfruta de un entorno tropical único en Europa, a los pies del Teide.

Jardín botánico ártico-alpino de Tromsø (Noruega)

Jardín botánico ártico-alpino de Tromsø, en Noruega (Wikimedia).

A 350 kilómetros al norte del círculo polar ártico, el jardín de Tromsø desafía los límites del clima y muestra especies de todo el mundo: rododendros, prímulas, saxífragas y plantas de los Andes, el Himalaya o las islas Malvinas. En verano florecen incluso las plantas más delicadas, mientras que el invierno convierte el jardín en un mirador sobre los fiordos y un refugio para los amantes del café y los gofres.

Royal Tasmanian Botanical Gardens (Hobart, Tasmania, Australia)

En la isla de Tasmania, estos jardines reúnen 200 años de historia y una colección única de coníferas y flora subantártica. El vivero de vegetación de Macquarie, único en el mundo, y la presencia de especies endémicas convierten a este jardín en un punto clave para conservar la biodiversidad austral.

El parque natural de España en el que puedes ver osos pardos en libertad: miradores en un impresionante paisaje entre montañas.

Eden Project (Cornualles, Inglaterra)

Más que un jardín, Eden Project es un centro de divulgación y sostenibilidad. Sus biomas geodésicos recrean climas tropicales y mediterráneos, con miles de especies y un diseño futurista. Entre esculturas, huertos y senderos, el visitante aprende sobre la relación entre plantas y personas, en un espacio donde la naturaleza y la arquitectura se funden en una experiencia inolvidable.