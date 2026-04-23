España

Las 3 formas de apoyar a un hijo altamente sensible, según una psicóloga: “Perciben todo con mayor intensidad”

La sensibilidad infantil hace que el mismo rasgo pueda aumentar el malestar o potenciar el desarrollo, dependiendo del contexto

Guardar
Las 3 formas de apoyar a un hijo altamente sensible. (REUTERS/Emilie Madi)
Las 3 formas de apoyar a un hijo altamente sensible. (REUTERS/Emilie Madi)

La alta sensibilidad infantil es un temperamento con un fuerte componente genético que influye de manera profunda en el desarrollo emocional y social. No se trata de un trastorno ni de una moda educativa, sino de una diferencia individual que afecta a cómo los niños procesan la información del entorno desde los primeros años de vida.

Tal como señalan las investigaciones en psicología del desarrollo, esta sensibilidad se relaciona con la forma en que el sistema nervioso responde a estímulos internos y externos, desde el ruido o la luz hasta las emociones de los demás. En este sentido, la ciencia la describe como una “diferencia individual medible” dentro de la llamada sensibilidad ambiental y sensorial.

La psicóloga Úrsula Perona lo resume con claridad al describir una “fineza neurosensorial” que caracteriza a estos niños: “Es un niño muy reactivo a cualquier estímulo que proviene del entorno. Se despierta al mínimo ruido, las prendas enseguida le incomodan, le molestan las etiquetas de la ropa”, ha explicado en un vídeo del canal de YouTube de Psicoactiva.

Emociones intensas y mayor riesgo de desbordamiento

La alta sensibilidad no solo afecta a lo sensorial, sino también a lo emocional. Perona explica que esta intensidad interna puede generar dificultades en la regulación emocional: “Tiene muy pocos recursos para gestionar las emociones que está viviendo tan intensamente”.

Esto puede traducirse en rabietas, irritabilidad o conductas disruptivas, especialmente en edades tempranas, cuando aún no existen estrategias de autorregulación consolidadas.

La investigación coincide en que estos niños tienen mayor tendencia a la sobreestimulación y, en ausencia de apoyo, pueden desarrollar ansiedad o rumiación. Sin embargo, este riesgo no es inherente al rasgo, sino al contexto en el que se desarrolla.

Se ha demostrado que puede ser efectivo para revertir la demencia
Niño con hipersensibilidad. (Freepik)

Por qué el entorno es decisivo

La evidencia científica es clara: la alta sensibilidad actúa como un amplificador del entorno. Un estudio longitudinal publicado en Development and Psychopathology, con más de 600 niños de entre 9 y 12 años, mostró que los niños más sensibles se beneficiaban especialmente de una crianza comprensiva, mientras que la falta de comprensión parental aumentaba la vulnerabilidad emocional.

Este fenómeno se conoce como susceptibilidad diferencial: los niños sensibles reaccionan con más intensidad tanto a los entornos negativos como a los positivos. En otras palabras, el mismo rasgo que puede aumentar el malestar en contextos difíciles también potencia el desarrollo en ambientes de apoyo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un niño cubriéndose los oídos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la seguridad emocional

Los expertos coinciden en que la base del desarrollo en estos niños es la seguridad emocional. Las recomendaciones incluyen:

  • Escucha activa y validación emocional.
  • Rutinas estables y predecibles.
  • Presencia emocional antes que soluciones inmediatas.

El objetivo no es evitar el malestar, sino ofrecer un entorno donde el niño pueda sentirse seguro mientras lo atraviesa.

Emma Ferrario analiza el impacto negativo de la pirotecnia sonora durante las celebraciones. La columna explora cómo los ruidos fuertes afectan a personas con hipersensibilidad auditiva, niños con autismo, adultos mayores y mascotas, quienes sufren estrés y pánico.

Co-regulación: aprender a gestionar emociones acompañado

Los niños altamente sensibles no tienen menos capacidad de regulación, sino que necesitan más acompañamiento para desarrollarla. La corregulación se convierte en una herramienta clave: el adulto ayuda al niño a ordenar su estado emocional antes de que pueda hacerlo solo. Las estrategias más eficaces incluyen:

  • Nombrar emociones sin minimizarlas.
  • Técnicas compartidas de calma (respiración, pausas, movimiento suave).
  • Resolución de problemas cuando el niño ya está regulado.
Infografía ilustrada con una madre abrazando a su hijo, y diagramas que explican la alta sensibilidad, la corregulación y el ajuste sensorial para niños.
Infografía detallada que presenta las claves para comprender y acompañar a hijos con alta sensibilidad, ofreciendo estrategias para fomentar la seguridad emocional, practicar la corregulación y ajustar el entorno sensorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entornos que protegen sin limitar

La sensibilidad ambiental también implica una mayor reactividad a estímulos como el ruido, los cambios o las transiciones. Por ello, los entornos estructurados no restringen al niño, sino que le permiten funcionar sin sobrecarga. Entre las estrategias más recomendadas:

  • Rutinas claras en el día a día.
  • Avisos previos ante cambios.
  • Espacios de calma para reducir la sobreestimulación.
  • Ajustes sensoriales como luz suave o reducción de ruido.

Temas Relacionados

PsicologíaRedes SocialesFamiliaNeurologíaNeurocienciaCerebroEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Brownie con tarta de queso y frambuesas: el postre irresistible para darse un capricho sin excusas

La combinación de todos los sabores permite una mezcla de suavidad, jugosidad y un toque ácido perfecto para ocasiones especiales

Brownie con tarta de queso y frambuesas: el postre irresistible para darse un capricho sin excusas

El alcalde de un pueblo de Cáceres lanza palomas mensajeras en protesta: el Ayuntamiento lleva más de un mes sin teléfono

El consistorio denuncia que la falta de línea telefónica paraliza trámites y dificulta la atención a los vecinos

El alcalde de un pueblo de Cáceres lanza palomas mensajeras en protesta: el Ayuntamiento lleva más de un mes sin teléfono

El ‘superalimento’ que recomiendan los dietistas: la fruta que favorece la salud del cerebro, corazón e intestino

Un superalimento es un producto que destaca por su alta densidad de nutrientes, por lo que normalmente destacan por sus altas concentraciones de vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes

El ‘superalimento’ que recomiendan los dietistas: la fruta que favorece la salud del cerebro, corazón e intestino

Santoral del viernes 24 de abril: quién fue San Fidel de Sigmaringen

Nacido como Mark Reyd, se desempeñó como abogado antes de su ingreso a la orden de los capuchinos en Friburgo

Santoral del viernes 24 de abril: quién fue San Fidel de Sigmaringen

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

Los colectivos impulsores de la denuncia argumentan que los repartidores vinculados a estas empresas soportan condiciones especialmente duras

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los líderes europeos piden avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE tras el préstamos de 90.000 millones y la salida de Orbán en Hungría

Los líderes europeos piden avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE tras el préstamos de 90.000 millones y la salida de Orbán en Hungría

Un hombre mata a su expareja y después se suicida: el agresor tenía antecedentes por violencia de género

Las auditoras revelan que Transportes duplicó la compra de mascarillas “en apenas 13 minutos” sin justificación: “O se suministraban los ocho millones o nada”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una descendiente de sefardíes venezolanos a la nacionalidad española: entregó el informe de un genealogista reputado

El exjefe jurídico de Globalia desvincula a Begoña Gómez del apoyo a Air Europa y defiende que no fue un rescate, sino un “préstamo”

ECONOMÍA

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

La UE prohibirá los servicios marítimos al petróleo ruso por la guerra de Ucrania pese al riesgo de desabastecimiento por la crisis energética

Golpe a los bancos: la Justicia europea les prohíbe cobrar intereses sobre seguros y otros costes ligados a créditos al consumo

Si tu empresa pide un ERE, esto es lo que debes hacer: conoce qué es y cuáles son tus derechos

Unos 6 metros cuadrados por casi 500 euros: el anuncio ilegal de una inmobiliaria de París

DEPORTES

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”

Güler y Militao dicen adiós a la temporada: tienen una lesión en el bíceps femoral, igual que Lamine Yamal

‘Star Wars’ en los Juegos Olímpicos 2028: la esgrima se reinventa y convierte los asaltos en duelos con “sables de luz”