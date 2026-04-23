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El alcalde de un pueblo de Cáceres lanza palomas mensajeras en protesta: el Ayuntamiento lleva más de un mes sin teléfono

El consistorio denuncia que la falta de línea telefónica paraliza trámites y dificulta la atención a los vecinos

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El alcalde de Carbajo (Cáceres), Sergio Peris, lanza una paloma mensajera a modo de protesta
El alcalde de Carbajo (Cáceres), Sergio Peris, lanza una paloma mensajera a modo de protesta. (Ayto. Carbajo)

El alcalde de Carbajo (Cáceres), Sergio Peris, ha optado por una protesta tan simbólica como llamativa para denunciar la situación de incomunicación que sufre el Ayuntamiento: el lanzamiento de palomas mensajeras. Con este gesto, cargado de ironía, el regidor ha querido visibilizar que el consistorio lleva más de un mes sin poder recibir llamadas en su número oficial tras un cambio de operador telefónico.

La acción fue difundida a través de las redes sociales del propio Ayuntamiento, donde se publicó una imagen del alcalde soltando una de estas aves. El mensaje que acompañaba la fotografía no dejaba lugar a dudas sobre el tono crítico e irónico: “Queremos dar las gracias a Movistar España por tener que acogernos a este dispositivo de avanzadísima tecnología para comunicarnos con los vecinos del municipio”.

Asimismo, en la misma publicación, el equipo de gobierno lamentaba que, pese a haber denunciado oficialmente la situación, continúan sin recibir respuesta. “Después de más de un mes y ser denunciada oficialmente nuestra situación, seguimos sin respuesta”, señala.

Según ha explicado el alcalde, el problema no se limita únicamente a la imposibilidad de recibir llamadas en el teléfono del Ayuntamiento. “Ni comentamos los días mensuales que no hay red móvil”, añade, poniendo de relieve una carencia que afecta de forma recurrente a la localidad.

Palomas mensajeras en una imagen de archivo.
Palomas mensajeras en una imagen de archivo.

Un problema “gravísimo” para la gestión municipal

El regidor ha calificado la situación de “gravísima”, al entender que afecta directamente al funcionamiento básico de la administración local y a los derechos de los vecinos. La imposibilidad de contactar telefónicamente con el Ayuntamiento puede tener consecuencias legales, ya que los plazos administrativos continúan corriendo incluso si los ciudadanos no logran comunicarse con la institución.

En este sentido, Peris advierte de que un vecino que necesite realizar una consulta urgente previa a un trámite o alertar sobre una incidencia no dispone de un canal ágil para hacerlo. Esto podría derivar, según señala, en problemas de responsabilidad patrimonial para el propio Ayuntamiento.

Además, la falta de comunicación telefónica está provocando la paralización de gestiones clave. Trámites urgentes, consultas relacionadas con el padrón municipal, licencias de obra o el pago de tributos locales se ven afectados, especialmente en el caso de aquellos ciudadanos que no pueden desplazarse físicamente hasta las dependencias municipales.

La situación también dificulta la coordinación institucional con otras administraciones, como la Diputación Provincial o la Junta de Extremadura, lo que añade un nuevo obstáculo al funcionamiento ordinario del consistorio.

Paloma mensaje transportaba 30 gramos de droga.
Una paloma mensajera en una imagen de archivo.

Incidencias cotidianas

Más allá de los trámites administrativos, el alcalde ha puesto el foco en el impacto que esta falta de comunicación tiene en la vida diaria del municipio. Aunque las emergencias graves se canalizan a través del 112, muchas incidencias cotidianas dependen de la comunicación directa con el Ayuntamiento.

Problemas como la rotura de tuberías de agua, farolas apagadas o caminos cortados no pueden ser notificados con rapidez por los vecinos, lo que retrasa su resolución y agrava sus consecuencias. En un entorno rural, donde la cercanía y la inmediatez en la gestión de este tipo de incidencias son clave, la falta de teléfono supone un obstáculo significativo.

En su mensaje, el alcalde también ha lanzado una reflexión crítica sobre el trato que reciben los municipios rurales. “¿Creen que el Ayuntamiento de Cáceres estaría sin línea un mes sin que pudiéramos contactar con ellos?”, se pregunta.

“El mundo rural está harto de ver cómo una y otra vez las grandes empresas nos toman como personas de segunda categoría”, concluye, reclamando una solución urgente a un problema que, más allá de lo anecdótico de las palomas mensajeras, evidencia carencias en infraestructuras básicas de comunicación.

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