El ‘superalimento’ que recomiendan los dietistas: la fruta que favorece la salud del cerebro, corazón e intestino

Una cesta con nueces, manzanas y uvas (Canva)

Un estudio reciente liderado por Juan M. Pezzuto en la Universidad del Oeste de Nueva Inglaterra ha situado a las uvas frescas en el centro de atención científica y dietética. Según la investigación, publicada en el Journal of Agriculture and Food Chemistry, las uvas pueden y deben clasificarse como un superalimento. Estos son productos “comunes que son básicamente componentes individuales de la dieta mediterránea, como bayas, pescado, aceite de oliva, verduras crucíferas, legumbres, etc., y que se consideran ‘saludables’”, expone el autor en su informe.

Pese a que no existen normas que regulen esta clasificación, se suele denominar “superalimento” a aquellos productos que aportan una concentración de nutrientes capaz de favorecer la salud general y el bienestar. Además, la conclusión de Pezzuto ha sido respaldada por otros dietistas. En el caso de la uva, ha sido señalada por sus propiedades específicas que benefician al cerebro, el corazón y el intestino.

¿Qué convierte a las uvas en un superalimento?

La clave de las propiedades saludables de las uvas reside en su alto contenido de fitonutrientes, especialmente polifenoles. La dietista de la Universidad de Guelph, Avery Zenker, explica que “los polifenoles son una amplia clase de fitonutrientes conocidos por sus propiedades antioxidantes”, como recoge Real Simple. En este grupo se incluyen ácidos fenólicos, antocianinas, flavonoides y estilbenos, todos presentes en las uvas frescas.

Estos compuestos actúan neutralizando los radicales libres responsables del estrés oxidativo. Según Zenker, “muchos de los beneficios para la salud de las uvas se atribuyen al impacto de estos compuestos en el organismo, en particular a sus propiedades antiinflamatorias”. Lo que va a contribuir al mantenimiento de la salud de las personas que consumen de manera regular.

Un racimo de uvas en un viñedo (Canva)

Diferencias entre uvas moradas, rojas y verdes

El consumo de uva en España está estable desde hace cinco años, con una media anual de 2,4 kilos por persona. Aunque los comercios ofrecen uva durante todo el año, no siempre hay una demanda activa, sino que es a partir de septiembre que el consumo sube: de seis millones de kilos en agosto a 18 millones en septiembre y 23 millones en octubre, según la revista F&H. Además, no todas las uvas están igual de solicitadas. Al mismo tiempo que no todas ofrecen los mismos beneficios, pues su color influye en la cantidad y tipo de nutrientes presentes en cada variedad.

Según Zenker, “la mayoría de los polifenoles y antioxidantes en las uvas moradas y rojas se encuentran en la piel”. Además, “las uvas moradas contienen más antocianinas que las uvas rojas, y muchas más que las uvas verdes. También contienen una capacidad antioxidante total (CAT) significativamente mayor", expresa la experta, quien asegura que su color vibrante es el que indica su alto contenido en antioxidantes. De esta forma, el aprovechamiento de los nutrientes de las uvas depende de la matriz alimentaria, una “estructura física y química de un alimento y, esencialmente, cómo interactúan sus nutrientes entre sí”, afirmó la dietista.

“Las uvas son más que una simple colección de compuestos aislados como los fitonutrientes. La matriz alimentaria determina cómo se digieren y absorben esos compuestos, cómo interactúan con la microbiota intestinal y cómo impactan en el organismo”. Aun así, no es imprescindible consumir grandes cantidades para beneficiarse de los efectos positivos de las uvas. Una o dos tazas al día, es decir, entre 22 y 44 uvas, puede ser suficiente para obtener sus aportes nutricionales, como indican en Real Simple.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

Beneficios para el corazón, el cerebro y el intestino

Entre los beneficios que ha detectado Juan M. Pezzuto durante su investigación se encuentra la salud cardiovascular. En este caso, la dietista especializada en cardiología Michelle Routhenstein explica que “las uvas son ricas en resveratrol y proantocianidinas, compuestos que pueden contribuir a la salud cardiovascular al ayudar a relajar los vasos sanguíneos, reducir la presión arterial y mantener niveles saludables de colesterol”. Un aspecto relevante para personas con riesgo elevado de enfermedades cardíacas.

En el plano cognitivo, Routhenstein destaca que “la variedad de antioxidantes presentes en las uvas puede proteger las neuronas y promover una función cerebral saludable”. Además, añadió que “algunas investigaciones sugieren que el consumo regular de uvas puede mejorar la función cognitiva y, potencialmente, reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas”.

Por último, el intestino y la microbiota también se ven beneficiados por el consumo habitual de uvas. Según Zenker, “se ha descubierto que los polifenoles de las uvas mejoran el equilibrio del microbioma intestinal al aumentar la cantidad y la calidad del ecosistema digestivo”. La experta precisa que “también se ha observado que los microbios intestinales mejoran la biodisponibilidad de los polifenoles, lo que podría aumentar sus beneficios para la salud. La relación entre los fitonutrientes y el microbioma intestinal aún no se ha explorado en profundidad, por lo que se necesita más investigación para establecer asociaciones más sólidas”, concluye.