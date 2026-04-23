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Un hombre mata a su expareja y después se suicida: el agresor tenía antecedentes por violencia de género

El hijo de la víctima se encuentra ingresado en el hospital

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Pancartas durante una manifestación del 8M en Valencia. (Europa Press)
Pancartas durante una manifestación del 8M en Valencia. (Europa Press)

Un hombre ha asesinado presuntamente a su expareja en su vivienda del municipio toledano de Seseña y, tras el crimen, se ha suicidado. El suceso se habría desencadenado tras una pelea con el hijo de la víctima, que resultó herido y permanece ingresado en el hospital.

La Guardia Civil localizó el cuerpo de Melissa, una mujer de 43 años de nacionalidad venezolana, en el interior del domicilio con signos de violencia por arma blanca. En la misma vivienda fue hallado el presunto agresor, de 50 años y también venezolano, fallecido por ahorcamiento.

Según han informado fuentes de la investigación a Efe, la intervención policial se produjo a primera hora de la mañana tras recibirse un aviso por una fuerte discusión entre el agresor y el hijo de la víctima. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con la escena del crimen: la mujer ya había fallecido y el hombre se había quitado la vida.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia de género, en concreto por episodios de maltrato psicológico y vejaciones que, según consta, venía sufriendo desde noviembre de 2024, momento en el que iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido a raíz de esa denuncia y, posteriormente, el pasado 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantar una orden de alejamiento. Por su parte, Melissa estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén con un nivel bajo de protección, el mecanismo que evalúa el riesgo y activa protocolos de seguimiento policial en casos de violencia de género.

Mujeres alzan la voz durante la manifestación del 8M para denunciar las desigualdades que aún persisten.

Un total de 16 mujeres asesinadas por violencia machista en 2026

De confirmarse el caso de Melissa como violencia de género, la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ascendería a 17 en lo que va de año en España. Desde 2003, año en el que se inició el registro oficial, el número total alcanzaría las 1.360 víctimas, según el último balance de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En el mes de abril se han contabilizado dos mujeres asesinadas. La primera, el 1 de abril en Basauri (Bizkaia), una mujer de 44 años y madre de una hija de 18, presuntamente asesinada por su pareja, de 45 años. La segunda, el 13 de abril en Córdoba, una mujer de 64 años y madre de dos hijos mayores de edad, que figuraba en el sistema VioGén con riesgo medio, fue presuntamente asesinada por su exmarido, quien contaba con una orden de alejamiento.

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Según los datos recopilados por el Ministerio de Igualdad, además de las 16 víctimas registradas en 2026, hay un caso adicional que permanece actualmente en investigación. De las víctimas confirmadas, el 75% eran mujeres nacidas en España, mientras que el 81,3% de los presuntos agresores también tenía nacionalidad española.

Asimismo, el 75% de los crímenes fueron cometidos por exparejas que no convivían en el momento de los hechos. En 7 de los casos existían denuncias previas y medidas de protección en vigor, mientras que en 6 se había producido el quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Además, estos asesinatos han dejado a 11 menores de 18 años en situación de orfandad.

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