Esta es la carretera con más curvas de España: 365 giros a través de acantilados e imponentes paisajes

La carretera del Rey, en Jordania (Shutterstock).

En el corazón de Gran Canaria, donde las montañas se precipitan hacia el Atlántico y la orografía desafía a ingenieros y conductores, existe una carretera que ha alcanzado la categoría de mito entre los amantes del motor: la GC-200. Esta vía, famosa por su sinuosidad extrema y su historia de peligros y desafíos, es conocida popularmente como “la carretera de las 365 curvas”.

Recorrer la GC-200 era, hasta hace unas décadas, una experiencia reservada a los más valientes. Con tramos sin vallas, acantilados de vértigo y una sucesión interminable de giros, su fama se forjó tanto por la belleza de sus paisajes como por la tensión constante al volante. Hoy, parte del trazado permanece cerrado, pero la carretera sigue despertando fascinación entre quienes buscan rutas diferentes y emociones fuertes en las islas Canarias.

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La carretera de las 365 curvas y los acantilados imposibles

La GC-200 une las localidades de Agaete y La Aldea de San Nicolás a lo largo de más de 50 kilómetros, aunque su tramo más famoso ronda los 30. Aquí, la vía se aferra a un litoral abrupto, tallado por la actividad volcánica y cortado por acantilados que en algunos puntos alcanzan los 900 metros sobre el mar. La carretera serpentea entre la roca y el vacío, regalando a los viajeros panorámicas espectaculares y una sucesión ininterrumpida de curvas cerradas.

GC-200 entre Agaete y La Aldea de San Nicolás

No es casualidad que la GC-200 sea apodada como la de “las 365 curvas”, una cifra que resume la experiencia de conducción: cada metro es un viraje, una recta apenas es un suspiro y la atención al volante es máxima. Esta combinación de belleza y dificultad la ha convertido en un clásico para los conductores experimentados y los aficionados al turismo de aventura, pero también en una ruta de respeto, donde la precaución es tan importante como el asombro.

Hasta 1970, la GC-200 carecía de cualquier tipo de valla protectora. Los quitamiedos eran un lujo desconocido y el asfalto, a menudo estrecho y sin arcén, dejaba el abismo como único límite para los vehículos. Esta circunstancia, unida a la amenaza constante de desprendimientos y condiciones meteorológicas cambiantes, incrementaba el riesgo de cada trayecto. Historias de tensión, accidentes y proezas al volante se multiplican en la memoria popular y en las plataformas de viajeros, que coinciden en describir la carretera como espectacular y exigente a partes iguales.

Tramos cerrados, riesgos persistentes y alternativas modernas

En la actualidad, la GC-200 ya no es una ruta continua. El tramo más peligroso, conocido como el Andén Verde, permanece cerrado al tráfico por motivos de seguridad. La inestabilidad geológica de la zona —con caídas de piedras frecuentes e imprevisibles— ha llevado a las autoridades a restringir el paso, sustituyendo la experiencia por una alternativa mucho más moderna y segura: la GC-2, que atraviesa el litoral mediante túneles y conecta los municipios sin exposición directa a los acantilados ni a los riesgos naturales.

El pueblo escondido de Canarias que se ubica a los pies de una impresionante playa de arena volcánica.

A pesar de estos cierres, algunos tramos de la antigua GC-200 siguen siendo accesibles, especialmente desde puntos como El Risco o el Mirador del Balcón. Sin embargo, los conductores deben estar atentos a la señalización de “callejón sin salida” y a las restricciones que impiden recorrer la vía de forma completa. Hoy, la GC-200 es en parte un viaje al pasado, una carretera museo donde el asfalto cuenta historias de audacia y supervivencia.