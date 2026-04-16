Los límites reales de los seguros de viaje frente al conflicto en Irán: “Lo que no te cubre es el incidente provocado por la guerra, como la cancelación del vuelo”

Planificación de un viaje (Adobe Stock).

El estallido de la guerra en Irán ha impactado profundamente en la movilidad internacional, alterando la conectividad aérea y sumiendo en la incertidumbre a miles de viajeros. Gran parte de los desplazamientos entre Europa y Asia dependen de escalas en el Golfo Pérsico, una zona cuyo espacio aéreo se ha visto comprometido por el conflicto. Las consecuencias han sido inmediatas: cancelaciones, cambios de ruta y una oleada de consultas donde las aseguradoras de viaje han tenido que adaptarse a una situación excepcional para todos.

Desde Heymondo, una de las principales aseguradoras del sector, Ángel Alonso, director de atención al cliente, ofrece una visión clara del alcance de la crisis y de las limitaciones reales de los seguros de viaje frente a situaciones excepcionales como la actual. “Muchos de nuestros clientes viajan al sudeste asiático. Es un destino bastante frecuente. Además, esta época es una de las mejores para esa zona y, pues, ha habido muchos viajeros afectados”, detalla en su entrevista con Infobae.

El efecto dominó fue inmediato: “La guerra se declara un sábado. A lo largo de ese sábado empiezan a haber incidencias, cancelaciones de vuelos. Todos esos clientes que tenían previsto volver en esos días ven su situación complicada en el sentido de que no pueden regresar en la fecha que tenían prevista”. Las semanas siguientes fueron de gran tensión, aunque, según el portavoz, “se han abierto bastantes rutas, algunos aeropuertos alternativos; la verdad es que desde entonces hasta ahora la mayoría de los viajeros ya han podido regresar”.

El cierre del espacio aéreo y la reprogramación de vuelos por parte de las aerolíneas obligó a muchos viajeros a cambiar rutas, en ocasiones cruzando continentes. “Las líneas aéreas han replanificado las rutas por vías alternativas y otros han cogido otras vías porque no podían esperar a la solución de la compañía aérea y han venido vía América, por ejemplo”.

Exclusiones y limitaciones de los seguros

Viajero en un aeropuerto (Adobe Stock).

Uno de los puntos más delicados de la crisis ha sido la cobertura de los seguros de viaje. Alonso es tajante: “Este tipo de situaciones, como otras extraordinarias, normalmente suelen ser hechos que están excluidos de la cobertura. Otros ejemplos serían situaciones de manifestaciones o situaciones de terrorismo, las cuales son exclusiones típicas de la mayoría de las pólizas, no solamente de viaje”.

Estas situaciones son extremas y normalmente no se contemplan en las pólizas de seguros. “Si hay un terremoto, por ejemplo, es un evento que no está cubierto por el seguro. Sí que en España lo cubre el consorcio. Pero en general, las aseguradoras intentan cubrir esos riesgos que, cuando suceden, son masivos, para no entrar en una situación económica complicada”.

Por tanto, la cancelación de vuelos por conflicto bélico y los cambios de ruta por miedo no están contemplados en la cobertura. “Ese tipo de coberturas los seguros no las tienen. Si necesitas hacer un cambio porque tienes un vuelo que va a pasar por Doha, en una zona segura, pero te da miedo que en un momento dado alguien pueda intervenir esa zona y verte afectado, me temo que no estaría cubierto”.

Extensión médica y flexibilidad en devoluciones

Ante la imposibilidad de cubrir los costes de nuevas rutas o la cancelación del viaje por guerra, existen otras soluciones para estos casos de emergencia. “Lo que nosotros conseguimos de las compañías aseguradoras es que se cubrieran esos gastos médicos sin necesidad de ampliar la póliza. Tu viaje de vuelta, por ejemplo, era el 5 de marzo, y no pudiste regresar y te tuviste que quedar ahí hasta el 10 o hasta el 15 o hasta fin de mes. Incluso algunas personas que tardaban quince días o más en regresar. Lo que nosotros conseguimos es que se cubrieran esos gastos médicos sin necesidad de ampliar la póliza”.

Alonso detalla que “lo que no te cubre es el incidente que se ha provocado por la guerra, en este caso, la cancelación de tu vuelo. Y eso hace que tengas que quedarte más tiempo en ese país hasta que logras regresar. Pero al menos los gastos médicos, si tienes algo que te pueda ocurrir en esta extensión de viaje, aunque tu póliza haya vencido ya, pues te la vamos a cubrir. Eso es algo que muchos viajeros nos han agradecido”.

Un hombre en un aeropuerto (Adobe Stock).

En cuanto a gastos de alojamiento, manutención o billetes alternativos, “me temo que eso no queda cubierto. Sí que es verdad que en el sudeste asiático esos costes no son muy elevados. El mayor coste al que podían verse obligados es en el caso de no poder esperar a la replanificación que ofrece la aerolínea y tener que comprar un billete nuevo. Y ahí sí que es verdad que algunas compañías incrementaron precios de forma notable en base a esa demanda”.

Por su parte, desde esta perspectiva de emergencia es conveniente adoptar una política flexible para las cancelaciones en países afectados: “La contratación hacia esos países se ha reducido notablemente. Ha habido muchas cancelaciones, muchísimas. Y ahí nosotros hemos tenido una política muy flexible de devolución del importe del seguro contratado. Mucha gente que había contratado su seguro en Navidades para irse en esta época a esa zona nos ha contactado diciendo que quería cancelar su póliza. Y aunque estaban fuera del plazo, nosotros hemos devuelto el importe”.

¿Y los precios de los seguros?

Una de las dudas recurrentes es si la crisis ha implicado un encarecimiento de las pólizas. Alonso lo descarta: “No hemos tocado tarifas en este periodo. Normalmente, las tarifas se suelen tocar una vez al año. De momento, nosotros no las hemos, no se han visto afectadas”.

Las revisiones de las tarifas, explica, responden más a la evolución del IPC o a la inclusión de nuevos servicios, pero no directamente al conflicto. “Las revisiones que tenemos previstas para dentro de unos meses en distintos mercados es la subida habitual que puede haber, sobre todo fruto del IPC; en algunos casos a lo mejor incluso mejores tarifas o implementamos algún tipo de servicio o producto. Pero en general, incrementos de precio hoy por hoy, nosotros no lo hemos visto”.

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Recomendaciones y el futuro de los viajes

El consejo de Alonso a los viajeros es claro: informarse bien y tener en cuenta las limitaciones de la cobertura ante conflictos. “La comunicación fue del cliente con nosotros, donde nosotros le informábamos de qué opciones o qué alternativas tenía. Era el cliente el que tenía que realizar todas esas gestiones, porque nosotros, como intermediario, como titular de ese seguro, no podemos representar al cliente haciendo esas gestiones con la compañía”.

En cuanto a los próximos meses, la tendencia apunta a un cambio de destinos: “Estamos viendo que esos mismos clientes están contratando más en zonas europeas y también en América, por ejemplo. Tanto para los viajes ahora como las contrataciones de cara al verano, los destinos actualmente más habituales son esos, aunque África también está cogiendo peso últimamente”.

El caso de la guerra en Irán deja claro que los seguros de viaje, aunque útiles en muchas circunstancias, tienen límites estrictos en situaciones de conflicto armado. La flexibilidad de las compañías y una buena comunicación con el viajero se convierten en elementos clave para gestionar la incertidumbre en tiempos convulsos. La experiencia de Heymondo demuestra que, en situaciones excepcionales, la prioridad es mantener la calma, acompañar al cliente y ofrecer, al menos, la tranquilidad de una cobertura médica extendida hasta el regreso a casa.