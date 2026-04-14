La joya modernista de Alicante: un bonito pueblo con un castillo del siglo XII, la ‘Sagrada Familia’ y rutas de senderismo

Castillo de la Mola, en Alicante (Adobe Stock).

Alicante es tierra de contrastes y de paisajes que se despliegan entre sierras y valles, donde el Mediterráneo se insinúa en el horizonte y los pueblos guardan la memoria de siglos. Entre los tesoros ocultos del interior alicantino, destaca Novelda, una localidad que sorprende al visitante por su riqueza monumental, su ambiente apacible y la calidez de su gente. Pasear por sus calles es adentrarse en un escenario donde el pasado y el presente se entrelazan, y donde cada rincón invita a la contemplación y al asombro.

Pero esta villa no solo cautiva por su patrimonio arquitectónico, sino también por su vida cultural, sus fiestas y una identidad propia que la ha convertido en plató de cine y destino para quienes buscan autenticidad lejos de las rutas más trilladas. Con apenas 25.000 habitantes, este pueblo del Medio Vinalopó combina la herencia islámica, el modernismo, la tradición vinícola y la pasión por el arte y la historia.

Modernismo, historia y vida cotidiana en el corazón de Novelda

Santuario de Santa María Magdalena, en Alicante (Adobe Stock).

Caminar por el casco antiguo de Novelda es descubrir una ciudad que, como escribió Azorín, “es apacible e intensa”. El centro está salpicado de edificios modernistas, como la Casa Museo Modernista, una joya de tres plantas con un interior fascinante, el Centro Cultural Gómez Tortosa y el casino, cuyo templete y artesonados evocan la elegancia de otra época. La Plaza de España, presidida por la escultura de Jorge Juan y Santacilia, recuerda a uno de los ingenieros navales más ilustres del siglo XVIII.

La iglesia arciprestal de San Pedro, iniciada en el siglo XVI y reformada hasta el XVIII, es otro de los símbolos locales. Su fachada barroca se acompaña de la capilla de la Aurora y una torre campanario de 1910 con decoración modernista. El Ayuntamiento se ubica en la antigua lonja de agua, espacio donde antaño se subastaba el riego, y la Casa Bonmatí destaca con su estilo ecléctico frente al consistorio.

No es casualidad que Novelda haya sido escenario de rodajes y videoclips: sus calles y plazas conservan un aire cinematográfico, donde la tranquilidad convive con la vitalidad de sus festividades y propuestas culturales.

El castillo y la ‘Sagrada Familia de Alicante’

Santuario de Santa María Magdalena, en Alicante (Adobe Stock).

Uno de los emblemas de Novelda es el castillo de la Mola, una fortaleza almohade del siglo XII situada sobre un cerro cercano. Desde su torre cuadrada y su peculiar torre triangular, se domina el valle del Vinalopó, recordando el papel estratégico de la zona en la defensa y el control del territorio entre el Mediterráneo y la meseta.

A escasos kilómetros, el Santuario de Santa María Magdalena sorprende por su estética modernista y su original planta en forma de jarra de ungüento. Proyecto del arquitecto local José Sala Sala, tardó casi treinta años en concluirse y es célebre por su revestimiento de azulejos, esculturas y un singular órgano de mármol. El santuario se integra en el paisaje del cerro de la Mola y se ha convertido en una visita imprescindible para quienes buscan la fusión entre arte y devoción.

Rutas, naturaleza y experiencias en los alrededores

Más allá del núcleo urbano, Novelda invita a explorar su entorno natural y patrimonial. El Parque del Oeste es un pulmón verde donde pasear, admirar mosaicos y asistir a eventos en su anfiteatro. La Bodega Casa Sicilia, en las afueras, permite sumergirse en la tradición vinícola de la comarca, ofreciendo visitas guiadas, restaurante y tienda para llevarse un pedazo del sabor local.

En las cercanías de Novelda, el castillo del Río y el Puente de los Cinco Ojos —una notable obra hidráulica del siglo XVIII— son ejemplos del rico legado histórico. El Paraje Natural Municipal de Los Algezares invita al senderismo y al contacto con la naturaleza. El Pantano d’Elx y la cueva de San Pascual, refugio de oración del santo y lugar de peregrinación, completan la oferta para quienes quieren prolongar la escapada y descubrir otros hitos de la provincia.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Alicante, el viaje es de alrededor de 35 minutos por las carreteras A-31 y CV-832. Por su parte, desde Murcia el trayecto es de alrededor de 1 hora por la vía A-7.