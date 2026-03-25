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Dormir a orillas del Mediterráneo y en una de las ciudades más bonitas de España: así es el Parador de Málaga

Con habitaciones elegantes, terraza y piscina con vistas al mar, el Parador se convierte en punto de partida perfecto para explorar la ciudad, su gastronomía y su vibrante agenda cultural

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Parador de Málaga Gibralfaro (Paradores.es).
Parador de Málaga Gibralfaro (Paradores.es).

Dormir en un Parador es, para muchos viajeros, mucho más que una manera de pasar la noche: es una inmersión en la historia, el arte y los paisajes más icónicos de España. La red de Paradores nació con el propósito de salvaguardar el patrimonio monumental y natural, convirtiendo antiguos castillos, monasterios y emplazamientos singulares en hoteles excepcionales. Cada Parador ofrece algo único: vistas privilegiadas, gastronomía de la tierra y la oportunidad de descubrir el entorno desde un punto de partida inmejorable.

En la ciudad de Málaga, bañada por la luz mediterránea y cargada de historia, se alza uno de los establecimientos más emblemáticos de la red: el Parador de Málaga Gibralfaro. Situado en lo alto del monte que le da nombre, este hotel se ha convertido en referencia para quienes buscan el equilibrio entre exclusividad, tradición y una de las mejores panorámicas de toda la bahía.

El Parador de Málaga Gibralfaro: una atalaya sobre la ciudad

El Parador de Málaga Gibralfaro destaca por su ubicación privilegiada sobre el monte Gibralfaro, desde donde se contempla una vista única del puerto y la bahía. Construido en piedra y perfectamente integrado en el entorno, el hotel permite disfrutar de la ciudad desde las alturas, ya sea desde la terraza, la piscina del ático o las habitaciones orientadas al mar.

Quienes se alojan en el Parador encuentran un refugio de tranquilidad, con zonas comunes donde relajarse tras una jornada de visitas y modernos salones preparados para eventos y celebraciones. El diseño de las habitaciones combina elegancia y comodidad, con mobiliario cuidado y detalles que invitan a soñar despierto frente al paisaje malagueño.

El Parador se convierte así en el punto de partida ideal para descubrir Málaga a otro ritmo. A escasos metros, el Castillo de Gibralfaro —antigua residencia de Fernando el Católico tras la Reconquista— invita a un paseo por la historia militar y defensiva de la ciudad. La cercanía a monumentos como la Alcazaba, el Teatro Romano o la Catedral permite recorrer el pasado andalusí, romano y cristiano de Málaga en apenas unas horas.

Parador de Málaga Gibralfaro (Paradores.es).
Parador de Málaga Gibralfaro (Paradores.es).

Gastronomía local y entorno cultural

Uno de los grandes atractivos del Parador de Málaga Gibralfaro es su oferta gastronómica, centrada en la cocina regional malagueña y los productos de temporada. El restaurante tradicional propone recetas donde el pescado fresco, las verduras de la Axarquía y los arroces son protagonistas, siempre acompañados de la mejor panorámica de la ciudad. Para quienes buscan un ambiente más informal, el espacio gastronómico El Mirador del Mediterráneo ofrece platos representativos de las distintas comarcas malacitanas en un entorno relajado.

Más allá de la experiencia culinaria, la ciudad de Málaga despliega una oferta cultural de primer nivel. El Museo Picasso Málaga aloja más de 200 obras del artista, considerado uno de los grandes genios del siglo XX. Otros museos, como el Carmen-Thyssen, el Museo Automovilístico y de la Moda o el Centro de Arte Contemporáneo, amplían las posibilidades para quienes desean profundizar en la riqueza artística local.

Pasear por el centro de Málaga —calles como Larios, Granada o la Plaza de la Constitución— permite sumergirse en el ambiente cosmopolita y vital de la ciudad. La agenda de espectáculos, música y teatro está presente todo el año, convirtiendo a Málaga en un destino que nunca descansa.

El castillo medieval en la frontera con Portugal que es uno de los Paradores más bonitos de España

Naturaleza, excursiones y rincones cercanos

El entorno del Parador invita también a explorar más allá de la ciudad. A solo seis kilómetros, la Cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria asombran por sus formaciones esculpidas por el mar en los acantilados calizos. Un poco más lejos, localidades como Mijas, Ardales o Antequera ofrecen patrimonio histórico, paisajes naturales y una gastronomía que merece la pena descubrir.

El Jardín Botánico Histórico La Concepción y el Parque Natural Montes de Málaga completan la propuesta para quienes buscan naturaleza y tranquilidad a pocos minutos del bullicio urbano.

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