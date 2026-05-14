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Uno de los jardines secretos más bonitos de Sevilla está en el Palacio de Dueñas: un lugar custodiado por la Casa de Alba y recorrido por Antonio Machado

Este espacio verde cuenta con una gran variedad de vegetales y tiene un trasfondo histórico muy rico dentro de Andalucía

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Palacio de las Dueñas
Palacio de las Dueñas (Las Dueñas)

En el corazón de Sevilla, a muy poca distancia de las Setas de la Encarnación, se encuentran los jardines del Palacio de las Dueñas, uno de los espacios verdes más singulares y serenos de la ciudad andaluza. Con un gran protagonismo durante la primavera, este lugar se ha consolidado como uno de los rincones predilectos para aquellos que buscan disfrutar del patrimonio natural, botánico e histórico sevillano.

El recinto ofrece seis mil metros cuadrados de patios y jardines, en los que conviven más de siete mil plantas, según recoge el Atlas botánico de los Jardines del Palacio de las Dueñas. El espacio está custodiado a diario por el equipo de jardineros de la Casa de Alba y alberga una diversidad vegetal, con especies como buganvillas, jazmines, vides, bignonias, plumbagos, glicinias e hibiscos.

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Además, a través de la página web oficial del palacio, los visitantes y curiosos pueden recorrer de manera interactiva cada rincón ajardinado y descubrir las variedades presentes de su historia y sus particularidades.

La relación del Palacio de las Dueñas con la Casa de Alba y Antonio Machado

El nombre del Palacio de las Dueñas proviene del antiguo monasterio de Santa María de las Dueñas, que se encontraba en el solar adyacente hasta su demolición en 1868. El edificio fue originalmente la residencia de los Pineda, una familia con cargos destacados a nivel municipal y que participaron en la Guerra de Granada. Sin embargo, pasó a manos de la Casa de Alba en el siglo XVII.

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Durante el siglo XIX, la función del edificio cambió de forma significativa, ya que se transformó en casa de vecinos. Los salones se compartimentaron, los techos de madera se ocultaron y los patios se convirtieron en huertos de frutales. En ese periodo, uno de los inquilinos destacados fue Antonio Machado Álvaro, padre del poeta Antonio Machado y cuya familia, incluido el propio escritor, vivió en ella.

La infancia de Antonio Machado en este espacio ha quedado recogida en versos como «Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero» (Campos de Castilla, 1912) y «Es esta luz de Sevilla... Es el palacio donde nací, con su rumor de fuente» (Nuevas Canciones, 1924).

Ya en el siglo XX, el Palacio de las Dueñas ha acogido a representantes de varias casas reales europeas y distintas figuras de la cultura, la política y las artes. En ese momento fue cuando se acometió la ajardinación del patio principal y se restauró la monumentalidad de las dependencias, algo que continuaría más tarde Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII Duquesa de Alba. Ella se encargaría de promover la riqueza vegetal actual de los jardines.

Cayetana de Alba en una imagen tomada en 2012 con motivo de una entrevista para ABC. (Grupo Grosby / Archivo ABC / Raúl Doblado)
Cayetana de Alba en una imagen tomada en 2012 con motivo de una entrevista para ABC. (Grupo Grosby / Archivo ABC / Raúl Doblado)

Recientemente ha abierto al público, una iniciativa impulsada por el XIX Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart. En la actualidad, los visitantes pueden descubrir el atlas botánico creado por la institución. Este instrumento recopila, mes a mes, la información de las plantas, arbustos y árboles del conjunto palaciego, permitiendo explorar tanto la distribución botánica como los relatos asociados a cada especie y espacio.

De casa nobiliaria a referente vegetal y literario

En estos jardines predominan las fachadas cubiertas de vegetación, una característica arquitectónica de alto valor para el centro histórico hispalense. Además, las personas que lo visiten pueden consultar un mapa interactivo para conocer la distribución y peculiaridades, para convertir el recorrido en una experiencia tanto cultural como didáctica.

Los responsables de la institución han desarrollado una herramienta digital con el objetivo de mantener vivas todas las variedades durante el año, y remarcan la relevancia de la primavera como temporada privilegiada para admirar el estallido de colores y aromas.

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

El carácter singular de los jardines reside tanto en la interacción entre sus especies vegetales y la arquitectura como en el poso histórico y literario derivado de la memoria de Antonio Machado y las vicisitudes de la familia Alba. Espacios y especies pueden identificarse manualmente usando el zoom del mapa digital, donde se accede a relatos y datos de las plantas, árboles y arbustos presentes durante el recorrido.

La reciente iniciativa digital ofrece una nueva vía de acceso y disfrute a uno de los patrimonios históricos y botánicos más notables de Sevilla, permitiendo al público acercarse no solo a la variedad y riqueza de su vegetación, sino también al legado social, cultural y artístico que ha pervivido en Dueñas.

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