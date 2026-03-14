Fallas de Valencia 2026: todo lo que no te puedes perder de la semana grande de la fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Fallas de Valencia. (Visit Valencia)

Valencia se prepara para vivir, un año más, la explosión de luz, color y pólvora que la ha convertido en epicentro mundial de la fiesta y la creatividad mediterráneas. Las Fallas de Valencia, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, son mucho más que una cita en el calendario: durante el mes de marzo, la ciudad se transforma en un escenario efímero donde tradición, sátira y arte se funden en una celebración colectiva sin igual. Aquí, el fuego purifica, la pólvora emociona y la sátira invita a la reflexión entre la carcajada y el asombro.

Del 1 al 19 de marzo de 2026, las calles valencianas se llenan de monumentos espectaculares, pasacalles, música, mascletàs y fuegos artificiales, en una sucesión de eventos que atraen a miles de visitantes de todo el mundo. Quienes acudan este año a la capital del Turia vivirán una experiencia única, marcada por la hospitalidad local, la pasión por la pólvora y un calendario repleto de actos imprescindibles para entender la esencia de esta fiesta centenaria.

¿Qué son las Fallas de Valencia y cuándo se celebran?

Las Fallas de Valencia son la máxima expresión del carácter festivo y creativo de la ciudad. Su origen se remonta a una antigua costumbre de los carpinteros valencianos, quienes la noche del 19 de marzo, víspera de San José, quemaban frente a sus talleres los “parots” —soportes de madera para los candiles usados durante el invierno— como símbolo del fin de la oscuridad y la llegada de la primavera. Con el tiempo, estos parots se humanizaron, añadiendo harapos y trastos viejos hasta convertirse en los actuales “ninots”, figuras que hoy conforman auténticas obras de arte efímero cargadas de sátira y crítica social.

Hoy, las Fallas han evolucionado hasta convertirse en un espectáculo único en el mundo, donde monumentos de varios pisos de altura —algunos con presupuestos millonarios— se plantan en cada barrio y se convierten en el centro de la vida social y cultural durante casi tres semanas. La cita arranca oficialmente el 1 de marzo y culmina la noche del 19 con la mítica Cremà, cuando las llamas devoran los monumentos y la ciudad se prepara para renacer al año siguiente.

Fallas de Valencia. (Visit Valencia)

Fechas clave de las Fallas de Valencia 2026

El calendario de las Fallas está repleto de eventos imprescindibles para valencianos y visitantes. Entre los actos más destacados figuran:

Mascletà : Del 1 al 19 de marzo, la Plaza del Ayuntamiento vibra cada día a las 14:00 horas con la mascletà, un espectáculo sonoro de pólvora y explosiones que alcanza los 120 decibelios. Es el ritual diario que marca el pulso fallero y la pasión por la pólvora de los valencianos.

La Plantà : En la noche del 15 al 16 de marzo, los barrios trabajan sin descanso para que todos los monumentos falleros estén listos al amanecer del día 16. Al día siguiente, un jurado premia las mejores fallas y elige el “ninot indultat”, la única figura que se salvará del fuego.

Entrega de premios : El 17 de marzo por la mañana, las comisiones falleras recorren la ciudad en pasacalles hasta la Plaza del Ayuntamiento para recoger los galardones a los mejores monumentos, divididos en categorías, siendo la Sección Especial la más espectacular.

Castillos de fuegos artificiales y Nit del Foc : Del 15 al 19 de marzo, las noches se llenan de luz y color con impresionantes castillos de fuegos artificiales en el paseo de la Alameda. La Nit del Foc, en la madrugada del 18, es la exhibición pirotécnica más esperada y espectacular del año.

Ofrenda de Flores : El 17 y 18 de marzo, todas las comisiones falleras desfilan hasta la Plaza de la Virgen para ofrecer flores a la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados. El resultado es un tapiz floral de 15 metros de altura que envuelve la ciudad en aroma y emoción.

La Cremà: El 19 de marzo, la noche más emblemática de las Fallas. A partir de las 20:00 horas arden los monumentos infantiles y, a las 22:00, los grandes, salvo el primer premio que se quema a las 22:30. La falla del Ayuntamiento se reserva para el cierre oficial, a las 23:00 horas. Ver cómo las llamas consumen las fallas es una experiencia única, mezcla de nostalgia, arte y renovación.

Cómo se viven las Fallas de Valencia

Vivir las Fallas es sumergirse en un torbellino de emociones, donde la ciudad entera se convierte en un festival abierto y participativo. Durante estos días, cada barrio se organiza en torno a su casal fallero, epicentro de la vida social, las comidas populares y las verbenas nocturnas. El ambiente es festivo y acogedor: música, bandas, trajes tradicionales, pólvora y flores llenan las calles, y el visitante es siempre bienvenido a sumarse a la celebración.

El último domingo de febrero, como ya es tradición, se celebra la Crida en València para inaugurar las Fallas. / Ayuntamiento de València

Los mejores planes incluyen madrugar para ver la Plantà, vibrar con la mascletà en la Plaza del Ayuntamiento (recuerda mantener la boca entreabierta para amortiguar el estruendo), recorrer las calles en busca de los monumentos más creativos, presenciar la Ofrenda y disfrutar de los castillos de fuegos artificiales al caer la noche. Para los más valientes, la ruta de la Cremà es el broche perfecto, saltando de falla en falla para despedir la fiesta entre llamas y aplausos.