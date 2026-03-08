Todos los planes gratuitos en Barcelona por el Año Gaudí 2026: desde conciertos en la Sagrada Familia hasta talleres infantiles

El año de Gaudí deja muchos planes gratis en Barcelona (Canva)

La ciudad de Barcelona se transforma en 2026 para homenajear el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, el arquitecto más famoso del país. Las calles y espacios más emblemáticos acogen una serie de actividades gratuitas que acercan la figura del arquitecto a todos los públicos. No importa si eres vecino o visitante: la programación del Año Gaudí invita a recorrer, aprender y disfrutar sin coste alguno.

El legado de Gaudí se puede vivir en exposiciones, conciertos, eventos familiares y fiestas populares. Cada propuesta está pensada para mostrar distintas facetas del arquitecto y su conexión con la ciudad. Los escenarios elegidos, como la Sagrada Familia, la Colonia Güell y el Recinto Modernista de Sant Pau, permiten descubrir rincones singulares y acceder a espacios que suelen estar reservados o poco transitados.

La oferta es amplia y diversa. Desde homenajes y recorridos táctiles hasta espectáculos de música en directo y recreaciones históricas, la agenda de Barcelona para el Año Gaudí une cultura, participación y memoria en actividades para todas las edades.

Exposiciones para descubrir el universo Gaudí

Una de las oportunidades más destacadas es la exposición “Intramuros. La cuna de la arquitectura moderna en Cataluña (1872-1962)”, ubicada en la segunda planta del Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona. Esta muestra recupera la memoria de la antigua Escuela de Arquitectura y rinde homenaje a la contribución de la universidad en la formación de arquitectos. La exposición estará disponible del 16 de abril al 12 de diciembre de 2026.

El tesoro escondido de Gaudí: una iglesia a menos de media hora de Barcelona que es Patrimonio de la Humanidad.

El Recinto Modernista de Sant Pau alberga “Avenida Gaudí, una memoria viva entre la Sagrada Familia y el Hospital de Sant Pau”. Esta exposición pone en valor tanto la Sagrada Familia como el Recinto de Sant Pau, y revela cómo Gaudí incorporó a los vecinos del barrio en su obra, utilizándolos como modelos para esculturas y construyendo escuelas para los hijos de los obreros. El recorrido estará abierto del 15 de julio al 15 de noviembre.

Para quienes buscan una experiencia sensorial diferente, el 13 de diciembre se inaugura una maqueta táctil en el Museo de la Basílica de la Sagrada Familia. Organizada junto a la Fundación ONCE, esta actividad permite a las personas con dificultades de visión descubrir la forma y esencia del monumento a través de un recorrido táctil guiado. Es una de las novedades diseñadas para que todos puedan disfrutar y conocer la obra de Gaudí sin barreras.

Fiestas y jornadas familiares

El ambiente festivo se respira también en la programación especial de la Sagrada Familia y la Colonia Güell. El 19 de septiembre, justo enfrente de la basílica, los grupos del barrio y de toda la ciudad se darán cita en un ceremonial de apertura que conectará la historia y el simbolismo de la Sagrada Familia con el pulso de la Barcelona actual. Será un espectáculo abierto al público.

Exposiciones gratuitas en los principales edificios de Gaudí.(Manaure QUINTERO / AFP)

La Colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló, revive su pasado obrero y modernista con varias actividades. Del 2 al 4 de octubre, la Fiesta del Modernismo llenará sus calles de recreaciones teatrales y escenas cotidianas inspiradas en la visita de Gaudí a la zona. Los diálogos se basan en la memoria oral de los habitantes y ayudan a entender cómo era la vida en una colonia textil de finales del siglo XIX.

El 4 de octubre, además de la fiesta, se celebran dos propuestas familiares: la jornada “Disfrutar con Gaudí”, pensada para acercar a niños y niñas al mundo de la arquitectura mediante juegos y talleres en la plaza de la Sagrada Familia, y la conmemoración de la colocación de la primera piedra de la iglesia de la Colonia Güell, que incluirá procesión, personajes de época y un espectáculo de drones inspirados en las formas de Gaudí.

Espectáculos gratuitos en honor a Gaudí

El Año Gaudí también suena a música. El ciclo de conciertos “Northern Cellos”, que se celebrará en la Cripta de la Colonia Güell, propone un programa especial basado en bandas sonoras de cine interpretadas por un cuarteto de violonchelos eléctricos y batería. El concierto está previsto para el 25 de septiembre a las 19 h y la entrada es gratuita, aunque requiere reserva previa.

Espectáculos y música por el centenario de Gaudí (REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

La celebración culmina el 18 de diciembre con el concierto “En Navidad, la originalidad es volver al origen” en la Basílica de la Sagrada Familia. La Escolanía de Montserrat y la Orquesta Sinfónica del Vallès interpretarán villancicos catalanes en un acto solemne de música y luz abierto a toda la ciudadanía.

Las propuestas del Año Gaudí en Barcelona combinan historia, arte, música y participación, permitiendo que cualquier persona, sin importar su experiencia previa, se acerque al universo del arquitecto y a los espacios que marcaron su trayectoria.