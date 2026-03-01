Viajes

El palacio neoclásico de Cantabria que fue residencia de Alfonso XIII y escenario de una de las películas más internacionales de Alejandro Amenábar

El edificio ha adquirido importancia internacional después de aparecer en la película que protagonizó Nicole Kidman

Guardar
El palacio neoclásico que es
El palacio neoclásico que es imprescindible en Cantabria. (Wikimedia)

La silueta del Palacio de los Hornillos destaca entre los valles verdes de Cantabria, lejos del ruido urbano. Construido en el siglo XIX, este edificio neoclásico fue residencia veraniega del rey Alfonso XIII y hoy permanece como propiedad privada, inaccesible al público general. El palacio ha adquirido fama internacional al convertirse en el escenario real de una de las películas más reconocidas del cine español: Los otros (2001), dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman.

Ubicado en la localidad de Las Fraguas, el Palacio de los Hornillos se levanta sobre una finca de más de 60 hectáreas, rodeada de praderas y su niebla habitual que acentúa su atmósfera apartada. Su fachada rectangular, ventanales simétricos y tejados con gran pendiente reflejan la influencia inglesa de su arquitecto, Ralph Selden Wornum, y lo distinguen de las construcciones típicas de la región.

El palacio comparte finca con la Casona de las Fraguas, una construcción anterior del siglo XVIII que hoy funciona como espacio para eventos y celebraciones. En cambio, el Palacio de los Hornillos conserva su carácter de residencia privada bajo el título del Duque de San Carlos, descendiente directo del linaje que encargó la mansión. Esta dualidad entre lo accesible y lo prohibido, unida a su historia y su entorno natural, contribuye a la imagen de enclave exclusivo que lo rodea.

El palacio neoclásico de Alfonso XIII

El Palacio de los Hornillos destaca en el panorama turístico de Cantabria como una rareza arquitectónica. Mientras la mayoría de los palacios y casonas cántabras responden a estilos locales, esta residencia adopta una estética neoclásica de clara influencia británica. Su diseño, marcado por la monumentalidad y la simetría, rompe con la tradición regional y lo convierte en un referente visual poco común en el norte de España.

El pueblo más pequeño de Cantabria: naturaleza y gastronomía en mitad de la montaña.

El vínculo con la aristocracia y la realeza refuerza su singularidad. El encargo, realizado por el duque de Santo Mauro a finales del siglo XIX, y su uso posterior como residencia estival de Alfonso XIII antes de la construcción del Palacio de la Magdalena, asentaron su reputación como refugio aristocrático. Estos antecedentes, sumados al aislamiento natural y la niebla que suele envolver la zona, han alimentado historias de fantasmas y leyendas que contribuyen a su atractivo.

El Palacio de los Hornillos y su papel en el cine de Amenábar

La conexión entre el palacio y el cine español se consolidó con el rodaje de Los otros, dirigida por Alejandro Amenábar. El entorno de Las Fraguas y la monumentalidad del edificio ofrecieron el marco perfecto para esta historia de suspense y terror, ambientada en la posguerra de 1945. Aunque los interiores se recrearon en estudios de Madrid, las escenas exteriores corresponden a los jardines y la fachada del palacio cántabro, cuya apariencia contribuyó de forma decisiva a la atmósfera inquietante de la película.

El palacio cántabro que popularizó
El palacio cántabro que popularizó Amenábar. (Wikimedia)

El éxito internacional de la cinta, protagonizada por Nicole Kidman, ganadora del Oscar, colocó al Palacio de los Hornillos en el mapa de escenarios cinematográficos reconocidos fuera de España. Muchos viajeros se interesan hoy por el lugar tras haberlo visto en la gran pantalla, atraídos por la mezcla de historia y ficción que encarna el edificio.

El impacto de Los otros ha incrementado la notoriedad turística del palacio, aunque las visitas al interior siguen sin estar permitidas. Aun así, el simple hecho de contemplar su exterior o recorrer los alrededores permite experimentar parte de la atmósfera que fascinó tanto a cineastas como a espectadores. Así, el Palacio de los Hornillos se mantiene como uno de los enclaves más exclusivos y enigmáticos de Cantabria, donde confluyen el legado aristocrático, la arquitectura singular y el poder evocador del cine.

Temas Relacionados

Viajes y TurismoDestinos EspañaPalacios EspañaPalaciosCantabriaCine EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El pueblo más pequeño de Córdoba: 340 habitantes en 7 km² y su propia Mezquita-Catedral

El municipio de Fuente la Lancha se mantiene activo a tan solo una hora de la capital cordobesa

El pueblo más pequeño de

La estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos, una joya en plena Cordillera Cantábrica para toda la familia

Ubicada en León, es ideal para iniciarse en este deporte lejos de masificaciones y altos precios

La estación de esquí Valle

¿Dónde hemos viajado con los Goya 2026? Desde la ría de Huelva al Danubio alemán

A pocas horas de celebrar la Fiesta del Cine español, creadores y protagonistas de las películas estrenadas en 2025 viajan a Barcelona, donde se celebra la gala de la 40.ª edición

¿Dónde hemos viajado con los

El pueblo de Cataluña con un solo habitante y un castillo medieval declarado Monumento Histórico Artístico

En la provincia de Lleida hay un monasterio y un castillo del siglo XI a menos de 100 metros de distancia entre sí

El pueblo de Cataluña con

‘La pequeña Suiza’ catalana: el pueblo donde se fabrican las galletas más antiguas de España y que cuenta con un monasterio del siglo X

Entre montañas y ríos, este enclave pirenaico fusiona patrimonio medieval y una reconocida herencia repostera familiar

‘La pequeña Suiza’ catalana: el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un historiador mexicano descubre que

Un historiador mexicano descubre que un alcalde de Madrid logró “fraudulentamente” el condado del Valle de Súchil en 1919 tras pagar 24.000 pesetas

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

ECONOMÍA

¿2026 es el nuevo 2008?

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica