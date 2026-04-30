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Del rostro oculto de Sofía de Suecia tras el escándalo de Epstein a las mantas para combatir el frío: los momentazos del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo

La esposa del príncipe Carlos Felipe ha reaparecido tras su vinculación con el empresario, pero su atuendo, lejos de conseguir ser discreto, ha llamado la atención de todos

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Del rostro oculto de Sofía de Suecia tras el escándalo de Epstein a las mantas para combatir el frío: los momentazos del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo (Grosby)
Del rostro oculto de Sofía de Suecia tras el escándalo de Epstein a las mantas para combatir el frío: los momentazos del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo (Grosby)

La celebración del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia ha congregado en Estocolmo a representantes de varias casas reales europeas y ha estado marcada tanto por la pompa institucional como por gestos cargados de simbolismo. El evento, cuyas imágenes han sido retransmitidas en directo por SVT, ha incluido momentos tan llamativos como la aparición pública de Sofía de Suecia tras la polémica sobre su vinculación con Jeffrey Epstein, así como anécdotas ligadas al frío sueco al que no estaban acostumbrados los asistentes.

El programa de actos conmemorativos, diseñado detalladamente por la Casa de Bernadotte, ha contemplado como primer gran acontecimiento un Te Deum de acción de gracias en la iglesia del Palacio Real de Estocolmo. Poco antes de las 10:00 horas, los hijos y nietos del rey han realizado una entrada solemne al templo, seguidos de los monarcas, y ha dado comienzo la ceremonia con música solemne, marcando el inicio formal de las celebraciones.

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Pasado el mediodía, la familia real al completo se ha presentado en Lejonbacken, la terraza norte del palacio. Allí, el rey y la reina, rodeados de hijos y nietos, han recibido el saludo de la ciudadanía. El acto ha incluido la tradicional salva de honor disparada por las Fuerzas Armadas desde Skeppsholmen y ha continuado con un desfile aéreo de la Fuerza Aérea sueca.

Los reyes de Tailandia y Dinamarca en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)
Los reyes de Tailandia y Dinamarca en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

El frío del cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia

Entre los invitados estaban los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, así como el monarca tailandés Maha Vajiralongkorn y la reina Suthida, quienes se han cubierto con unas mantas que había preparadas en sus asientos para combatir el frío matinal. Mary de Dinamarca también ha recurrido a una manta, acompañando su estilismo con gafas de sol frente a las bajas temperaturas. La instantánea del balcón ha dejado ver otros miembros de la realeza europea, como Beatriz de Holanda y el duque Enrique de Luxemburgo.

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En este ambiente festivo, la jornada ha destacado por proyectar una imagen de cohesión familiar poco frecuente en los últimos meses. Esta unidad cobra valor tras la controversia generada en diciembre por la presunta amistad de Sofía de Suecia, esposa del príncipe Carlos Felipe, con el fallecido Jeffrey Epstein, implicado en delitos de abuso y explotación de menores.

Miembros de la realeza, incluyendo un hombre con un bebé en brazos, caminan por un pasillo con alfombra azul, flanqueados por guardias
El príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía con sus hijos en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

La reaparición de la princesa Sofía de Suecia

La reaparición pública de la princesa Sofía ha acaparado focos, no tanto por declaraciones verbales como por el simbolismo de su vestimenta. En su llegada a la iglesia del Palacio Real de Estocolmo, Sofía ha lucido un llamativo tocado azul claro de ala ancha con cinta, que ocultaba casi por completo su rostro, dejando únicamente visibles sus pendientes de diamantes.

El tocado, que recordaba al mítico que llevó Melania Trump, hacía juego con un vestido Alycia, diseño de la firma finlandesa Andiata, de corte clásico, cuello redondo y mangas cortas, al que ha sumado un clutch joya y guantes beige. Pese a no ser su primera aparición tras la polémica, sí ha sido la primera junto al conjunto de la familia real.

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

Tras la difusión pública de correos electrónicos que le vinculaban a Epstein, la propia Sofía explicó: “Coincidimos en un restaurante y en una proyección de cine, siempre en compañía de más gente. Afortunadamente, no hubo nada más”, según manifestó en su momento. Además, en la cumbre juvenil Ctrl + Rights el pasado mes de febrero, Sofía añadió que tras conocer la gravedad de los delitos investigados a Epstein, se sintió aliviada de no haber mantenido una relación más estrecha: “Mi solidaridad está con todas las víctimas. Confío en que se haga justicia”.

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