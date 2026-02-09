Jessica y Txema, la pareja hispano-venezolana que vive viajando: “Una vez que empiezas, te pica como un virus que te engancha”

Jessica y Txema en la isla de Pascua. (@sonandoporelmundo).

Viajar durante cinco años, atravesar los cinco continentes y con cinco vehículos diferentes es el reto que Jessica y Txema (@sonandoporelmundo), una pareja hispano-venezolana, lleva realizando desde 2024. Desde Bali y a punto de embarcarse en su nueva aventura para 2026 en dirección a tierras australianas, cuentan a Infobae sus próximas hazañas y las experiencias que han ido viviendo durante todos estos años.

Lo cierto es que su pasión por los viajes va más allá de este desafío, pues en 2019 dejaron sus trabajos y, con todo el dinero que tenían ahorrado comenzaron a recorrer el mundo y adaptaron su modo de vida allá por donde iban. “Jessica es de Venezuela, entonces, mi primer viaje fue el viaje de novios a su país hace 21 años. Allí, me estalló la cabeza de ver aquella preciosidad de país y entonces intentábamos en todas nuestras vacaciones de trabajo hacer dos viajes al año yendo a diferentes países”, indica Txema.

Sin embargo, estos viajes recorriendo el mundo durante casi un mes no eran suficiente, para ellos, por lo que la pareja se dio cuenta de que “no había ningún truco” para vivir viajando. “Lo importante era ahorrar para poder hacerlo y en 2019 tomamos la iniciativa de dejarlo todo, el trabajo, vender los coches y alquilar nuestra casa, porque aún había que pagar la hipoteca, para poder cumplir nuestro sueño”, cuenta la pareja.

Todo por un sueño

Jessica y Txema en su viaje por Asia. (@sonandoporelmundo).

Este sueño comenzó en Portugal, donde Jessica y Txema cogieron un avión hacia Brasil, y luego recorrieron toda Sudamérica. “Hicimos autostop desde Brasil hasta Ushuaia. Vimos todo aquello y luego volvimos a subir otra vez hasta Colombia, que fue donde nos pilló el Covid en 2020. Y allí, pues nos tuvimos que quedar atrapados durante casi tres meses con mi familia, por lo que el confinamiento no nos vino tan mal, pero luego ya decidimos en un vuelo de repatriación volver a España”, narra Jessica.

La pandemia tampoco les frenó, pues ya en España decidieron recorrer de punta a punta cada rincón del país en una furgoneta que “camperizamos como pudimos con nuestras manos, sin tener ni idea”. Pero todo lo bueno se acaba, pues después de tres meses “volvimos a trabajar, a la vida cotidiana y a volver a ahorrar”. Este parón les ha dado sus frutos: desde 2024 están otra vez recorriendo el mundo y, como cuentan a este medio, “cumpliendo otra vez nuestro sueño”.

“Decidimos en 2024 otra vez hacer lo mismo y en eso estamos ahora. Nuestro planteamiento es viajar durante cinco años por los cinco continentes y con cinco vehículos diferentes. Ese es nuestro eslogan. Y es que, una vez que empiezas, te pica como un virus del viajero que te engancha”, afirma la pareja.

“Argentina fue el país que más me ayudó”

Jessica y Txema en Ushuaia. (@sonandoporelmundo).

Este nuevo capítulo en su diario comenzó en mayo de 2024 en Venezuela. “Estuvimos como tres meses porque queríamos terminar la etapa de dar la vuelta a toda Sudamérica, que en 2019 no pudimos por el Covid”. Después, durante todo 2025, Jessica y Txema estuvieron recorriendo gran parte de Asia en una ruta que comenzó en Las Maldivas y pasó por países como Sri Lanka, Vietnam, Tailandia, Japón, Taiwán, China, Mongolia o Indonesia. “En Asia prácticamente nos movimos en moto, ha sido el vehículo que más hemos utilizado. Y luego, como somos mochileros, también hemos utilizado todo tipo de transporte público”, detallan.

Su próximo destino es Oceanía, concretamente Australia, donde tienen pensado comprar una furgoneta para recorrer todo el país. “En unos días salimos desde Bali hacia Perth, que es la zona noroeste del país, y desde allí viajaremos a la costa hasta Sídney. También queremos ir a Uluru, una montaña sagrada en medio de Australia, y recorrer toda la Gold Coast”. Todo ello en apenas tres meses, que es lo que les permite la estancia de turista.

Después de Australia, la pareja tiene previsto viajar a Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, las Fiyi y alguna otra isla de la Polinesia. Todo ello durante este 2026. Para los próximos años, la pareja tiene planeado visitar América y África. “Cuando vayamos a América de nuevo, en Estados Unidos, la idea es comprarnos otro vehículo allá y viajar desde Alaska hasta Panamá o hasta Ushuaia, donde se pueda. Y cuando nos toque África, pues alquilar un cuatro por cuatro sería la idea”, señala Txema.

La pareja destaca también algunos destinos que “hay que visitar alguna vez en la vida”, como las islas Galápagos y las de Rapa Nui, más conocidas como la isla de Pascua. “Son los dos destinos más caros a los que hemos ido, pero eran dos destinos que queríamos ir sí o sí porque no sabemos si vamos a poder volver y son auténticos e imprescindibles en el mundo”, revelan los viajeros.

Argentina también les sorprendió, ya que “fue el país que más me ayudó. Además, es tan grande que tiene mucha diversidad, desde el norte, Jujuy, que es muy parecido a la zona ya andina de Perú y Bolivia, hasta Ushuaia, pues fíjate, el fin del mundo”, explica Txema.

Un presupuesto de 30 euros al día

Jessica y Txema en su viaje por Asia. (@sonandoporelmundo).

OIrganizar un plan de este calibre conlleva mucha planificación, pero sobre todo un riguroso plan de ahorro y de presupuesto para gestionar de una forma correcta todo el dinero. “Nosotros viajamos con ahorros y todos los días tenemos un reto económico. Tenemos una aplicación donde nos ponemos todos los gastos y tenemos estipulado que nos gastamos máximo 30 euros entre los dos al día. Entonces, es un reto conseguir gastar menos de ese presupuesto".

De este modo, una de las mejores formas de ahorrar y no gastar dinero es realizar voluntariados en los países donde vas a estar durante un periodo prolongado de tiempo. “Durante temporadas hemos hecho voluntariados a cambio de alojamiento y comida en varios países en una aplicación que se llama Worldpackers. Nos funciona muy bien y es una puerta que es muy recomendable para toda la gente que lo quiera hacer, porque es que te ahorras un montón de dinero y, depende en qué país lo estés haciendo, te incluye alojamiento y muchas veces también la comida”, destaca el matrimonio.

Estas experiencias son una muy buena opción para “conocer a la gente local y convivir con ellos”, pero no es la única. También existe lo que se conoce como Couchsurfing, que consiste en “quedarte en casa de gente local a cambio de un intercambio cultural”. Así, cualquiera puede disfrutar de un alojamiento gratuito a cambio de ciertas actividades a modo de agradecimiento. “Lo que solemos hacer es preparar tortillas de patata o quedamos para cenar, en agradecimiento con la familia. Tienes de todo, pero te das cuenta de que lo más bonito es que la gente confía en ti”, señala Jessica.

La verdad es que, a diferencia de muchos otros viajeros que comparten sus experiencias en redes sociales, Jessica y Txema no tienen monetizadas sus cuentas, por lo que su único modo de financiación es todo el dinero que han ido ahorrando durante los años que han estado trabajando. “No monetizamos, pero sí que colaboramos con alguna empresa y algo entra, pero es muy poco. Sobre todo lo del seguro, que es muy importante, pues tenemos el seguro gratuitamente porque colaboramos con ellos”, destaca Txema.

“Nosotros estamos viviendo viajando”

Jessica y Txema en su viaje por el mundo. (@sonandoporelmundo)

Otra cosa a tener en cuenta cuando se está recorriendo el planeta es el choque cultural que se pueden encontrar en diferentes regiones, sobre todo en Asia. “No quieres comparar, pero imagínate, comparas España con Japón o Corea o Taiwán, pues ellos sí que son amables, ordenados y el transporte muy puntual. Además, el tema de seguridad, pues hoy en día es que no hemos visto inseguridad en ninguna parte”, subrayan los viajeros.

Pero si hay algo que tiene nuestro país y que no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo, según ellos, es su vida social. “Nuestra forma de vida, el tener la cuadrilla, de salir a tomar un poteo, esa vida social que tenemos, pues eso es muy importante en España, y en otros países es difícil de conseguir o de hacer. Yo lo que más echo de menos es mi barbacoa con mi chuletón y mi ‘botellica’ de vino”, concluye Txema.

Por otro lado, hay que entender también el modo de viajar, pues no es lo mismo hacerlo por ocio que adoptar un modelo de vida que consiste en recorrer el mundo. “Nosotros estamos viviendo viajando, que no es lo mismo que estar de vacaciones en un sitio determinado. Cuando te vas de vacaciones a cualquier país del mundo, sabes que vas un tiempo, te gastas un pastizal, haces lo que sea para recorrer todo, y lo que de normal no comes, lo comes o te lo bebes. Pero sabes que al mes vuelves a tu zona de confort, a tu trabajo, a tu vida, a tus amigos”, cuenta Jessica.

Sin embargo, el caso de esta pareja es totalmente lo opuesto, ya que cuenta con un presupuesto diario y “así como te da mucha libertad para tú elegir tu tiempo en hacer lo que quieras, también te cohíbe un poco en ciertos aspectos. De normal, comemos siempre donde van los locales, utilizamos el transporte local, no cogemos privados. Entonces, al final eso te reduce el presupuesto y hace que vivas mucho más austero”.

La experiencia de vivir en cuatro metros cuadrados

Jessica y Txema con su furgoneta dando la vuelta a España. (@sonandoporelmundo)

Más allá de sus viajes por el mundo, la pareja destaca también la experiencia de vivir en una furgoneta. Durante esta época, Jess y Txema estuvieron cuatro meses viajando por los Balcanes y por Europa. “Hacíamos rutas. Un año por todo el norte de España, otro año por el Mediterráneo. Además, hemos estado viviendo también cuatro meses en la furgoneta para ahorrar, porque teníamos las habitaciones alquiladas para tener una forma de ahorro”, explican.

Y es que este modo de vida que se ha puesto tan de moda ahora tiene sus pros y sus contras. “Es un espacio muy pequeño para vivir y convivir con la pareja en tan pocos metros lo hace un poquito difícil, pero en cuanto le coges el tranquillo es una gran experiencia. Además, es mejor que sea en verano y que puedas abrir las puertas de tu casa y que cada día tengas el jardín que te apetezca”.

Pero no es oro todo lo que reluce, pues también “hay cosas feas, como el hecho de que hay que ser ahorrativo con el agua o el tema del baño, que hay que tener que limpiar eso. A su vez, no siempre se puede aparcar en un lugar precioso, hay veces que duermes en gasolineras o en lugares que no son tan bonitos”, afirma Txema. Aunque gracias a la infinidad de aplicaciones que hay, hoy cualquiera que se anime a una experiencia en autocaravana puede saber “dónde dormir gratis o dormir pagando o estar más seguro con electricidad, dónde tirar los residuos o dónde poder ducharte”.

Las “tarjetas viajeras” y los documentos electrónicos

Una de las preguntas más frecuentes cuando se viaja a tantos países es la gestión de todo tipo de pasaportes, visados y cambio de divisas, sin embargo, hoy esto es mucho más sencillo de lo que se piensa. “No es necesario viajar con dinero en efectivo, ya que hay tarjetas, que les llamo yo tarjetas viajeras, que son como tarjetas de recarga que no tienen comisiones, ni gastos y se puede sacar dinero y pagar con ellas”, destaca Txema.

En el caso de la documentación ocurre algo parecido, pues ahora prácticamente es todo electrónico. “No te ponen sellos y en eso ganamos, aunque hay que tener en cuenta lo que se necesita para entrar a cada país que visitas, pues igual necesitas hacer un QR de tus datos o en otro necesitas una visa”, explica Jessica. Por último, la pareja invita a todo aquel que esté pensando en embarcarse en una aventura así, “porque sí que se puede, no necesitas ser millonario para viajar por el mundo, de hecho puede ser más barato que vivir en España”, concluyen Jessica y Txema.