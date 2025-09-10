Un asesor de viajes revela por qué Japón es uno de los países con mayor calidad de vida: “La cocina de Japón está diseñada para que tú dures más tiempo”

Centro de Tokio, en Japón (Adobe Stock).

Japón ha experimentado un crecimiento notable en popularidad como destino turístico entre los viajeros de España. Durante el año 2024, más de 182.300 españoles eligieron Japón para sus vacaciones, cifra que supone un récord histórico y un incremento del 57,3% respecto al año anterior, según los datos facilitados por la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO). Este auge no solo refleja la atracción por los templos, el bullicio de las ciudades o el florecimiento del cerezo, sino también el interés por una cultura milenaria que sigue conquistando a más visitantes de Europa.

El perfil de los turistas españoles, según las cifras difundidas, se caracteriza por una creciente curiosidad hacia la gastronomía nipona, además de un entusiasmo por los paisajes y las tradiciones ancestrales. La diversidad de experiencias que ofrece Japón, desde celebraciones tradicionales en Kioto hasta la modernidad de Tokio o las rutas naturales por Hokkaido, resulta en un abanico inagotable para quienes buscan una inmersión auténtica y memorable en el este asiático.

Las claves de la fascinación: cultura, naturaleza y dieta saludable

La cultura japonesa figura como uno de los principales atractivos para los visitantes procedentes de España, seducidos por la combinación de modernidad y tradición que caracteriza al país. A esto se suma la reputación del archipiélago por su gastronomía, reconocida internacionalmente tanto por su sabor como por sus beneficios para la salud. Además, los paisajes de Japón —desde los Alpes japoneses hasta las costas de Okinawa— enamoran a quienes buscan naturaleza y serenidad.

Uno de los elementos que contribuyen al prestigio de Japón como destino es su lugar destacado en los rankings mundiales de esperanza de vida. El país ostenta uno de los promedios más altos a nivel internacional, un aspecto que se atribuye, en parte, a sus costumbres alimenticias y su estilo de vida.

Gastronomía nipona, el secreto de la longevidad

El asesor de viajes Carlos Lavilla ha profundizado sobre el papel de la gastronomía en la longevidad japonesa. En una de sus recientes intervenciones en redes sociales, Lavilla destacó que Japón fue pionero en comercializar el consumo de alimentos crudos, adaptando su cocina a una filosofía de bienestar y prevención. Según expresa el propio Lavilla: “Los japoneses fueron los pioneros en darse cuenta de que podían vender comida cruda”, en alusión directa a platos como el sushi y el sashimi, convertidos en símbolo internacional del país.

Para el experto en viajes, la dieta japonesa va más allá de la simple elaboración de platos atractivos. Lavilla subraya que “la cocina de Japón está diseñada para que tú dures más tiempo y necesites menos mantenimiento”, haciendo referencia a la abundancia de pescados, vegetales frescos, arroces y fermentados en la dieta cotidiana nipona. Esta concepción culinaria, junto al valor social de la comida y el respeto por los productos de temporada, se han convertido en elementos clave no solo de la cultura local, sino también de su impacto en la salud y el bienestar de la población.

Comparativa internacional: otras cocinas saludables

En su análisis, Carlos Lavilla sitúa a la gastronomía japonesa entre las más saludables y atractivas del mundo, pero no la única digna de elogio. El especialista menciona a otros países como Perú, Argentina, México y Grecia en su listado de cocinas imprescindibles. De todos ellos, destaca especialmente a Grecia por su habilidad para elaborar platos saludables, utilizando ingredientes simples y accesibles: “ingredientes que tendrías en el fondo de la nevera”, apunta Lavilla en relación con la cocina helena.

La comparativa refuerza la noción de que la calidad y el equilibrio nutricional pueden encontrarse en diversas tradiciones gastronómicas, pero es en Japón donde la comida se vincula de forma particular al concepto de longevidad y prevención, lo cual, a juicio del experto español, constituye parte de la fascinación que ejerce sobre los viajeros del mundo.