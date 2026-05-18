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Salsa macha, el riquísimo condimento mexicano que da sabor a tacos, carnes, pescados y verduras

El ingrediente principal de esta salsa es el chile de árbol, una variedad local bastante picante que se combina con ajo, frutos secos y semillas de sésamo

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Salsa macha, una receta mexicana (Magnific)
Salsa macha, una receta mexicana (Magnific)

Si hay un país que sabe de salsas (especialmente, de salsas picantes), ese es México. En la cocina azteca encontramos una enorme variedad de condimentos, la gran mayoría de ellos relacionados con el chile, una planta de pimiento autóctona de la que se conocen más de 200 variaciones. Es de este vegetal de donde sale ese clásico picante que tanto relacionamos con la cocina mexicana. Una de las salsas picantes por excelencia es la salsa macha, un condimento original de Veracruz que ha traspasado fronteras para convertirse en icono y símbolo del México más auténtico en todo el mundo.

El ingrediente que define a la salsa macha es el chile de árbol seco, conocido por su intensidad y sus notas ahumadas. Aunque este producto es típico del país norteamericano, en España resulta accesible a través de tiendas especializadas en cocina mexicana o mediante plataformas en línea, lo que nos permite replicar la receta en casa. En su preparación, los chiles, junto con el ajo, los frutos secos y las semillas de sésamo, se combinan con aceite caliente, lo que potencia el sabor de cada elemento, dando como resultado una salsa de textura crujiente y un color intenso.

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Además de por su sabor, la salsa macha destaca por ser muy versátil: se adapta a tacos, verduras a la plancha, carnes asadas, guisos y hasta ceviches. En cada uno de estos platos, aporta una explosión de aromas y un matiz picante que realza los sabores del resto de ingredientes sin opacarlos.

Receta de salsa macha mexicana

La salsa macha mexicana es una salsa a base de chiles secos, ajo, cacahuetes y semillas, todo bañado en aceite caliente. Se prepara friendo y triturando los ingredientes, lo que le da su inconfundible sabor tostado y textura granulada. Es ideal para acompañar todo tipo de platos y se conserva durante semanas.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 15 chiles secos
  • 10 dientes de ajo pelados
  • ½ taza de cacahuetes crudos y sin sal
  • 2 cucharadas de semillas de sésamo (ajonjolí)
  • 1 taza de aceite de oliva o aceite vegetal neutro
  • 1 cucharada de vinagre de manzana o blanco
  • 1 cucharadita de sal marina
  • 1 cucharadita de orégano seco

Cómo hacer salsa macha mexicana, paso a paso

  1. Retira los tallos de los chiles y, si prefieres menos picante, elimina parte de las semillas.
  2. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio. Añade los dientes de ajo y dóralos durante 2-3 minutos, sin que se quemen. Retíralos y reserva.
  3. Fríe los chiles en el mismo aceite, durante 1-2 minutos, hasta que cambien ligeramente de color. No los dejes quemar o amargarán la salsa. Reserva junto al ajo.
  4. Agrega los cacahuetes y semillas al aceite y fríe 1-2 minutos, removiendo, hasta que estén dorados. Retira del fuego.
  5. Tritura chiles, ajos, cacahuetes y semillas junto con el orégano y la sal en un procesador o batidora. Añade el vinagre.
  6. Vierte el aceite caliente poco a poco en la mezcla y tritura hasta obtener una salsa de textura gruesa, no totalmente líquida.
  7. Deja enfriar a temperatura ambiente y guarda en un tarro de cristal hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 1 taza y media (unas 20 a 24 cucharadas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90-100 kcal
  • Grasas: 9-10 g
  • Hidratos de carbono: 2 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva hasta 1 mes en la nevera en recipiente hermético. Mantén siempre los sólidos cubiertos de aceite para evitar que se estropeen.

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