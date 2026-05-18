El pueblo favorito de Malú para desconectar: en medio de la Sierra de Gredos, con recetas tradicionales y reminiscencias medievales

Arenas de San Pedro, en Ávila, el lugar donde pasa grandes temporadas la cantante. / Imagen de archivo

Desconectar de la rutina en pleno verano no exige largos desplazamientos ni destinos exóticos. Bien lo sabe la cantante Malú, quien ha elegido cada año convertir Arenas de San Pedro, en el sur de Ávila, en su lugar predilecto para el descanso estival, según ha explicado la revista Hola. A menos de 170 kilómetros de Madrid, y situada en el corazón de la Sierra de Gredos, esta localidad ofrece una combinación singular de naturaleza, silencio y una tradición gastronómica ligada al territorio.

En el núcleo de la ciudad se conservan monumentos medievales y enclaves naturales de referencia, además de una oferta culinaria sustentada en productos locales. El Castillo del Condestable Dávalos, conocido también como Castillo de Don Álvaro de Luna o de la Triste Condesa, construido entre 1393 y 1423, constituye el edificio civil más antiguo y simbólico de la villa. Su torre restaurada acoge desde 2009 un pequeño museo dedicado al pintor local Manuel Aznar, y parte del recinto funciona además como escenario para conciertos y festivales. Los orígenes de Arenas de San Pedro se sitúan en la Edad Media, cuando el municipio integraba varias aldeas que hoy son pedanías o localidades independientes como La Parra, Hontanares, Ramacastañas o El Arenal, según describe la revista.

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Además del castillo, el patrimonio arquitectónico del pueblo abarca la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, también de estilo gótico y levantada por orden de Don Ruy López Dávalos, primer señor de la villa y promotor, igualmente, del castillo. Al norte se alza el Palacio del Infante o Palacio de la Mosquera, edificado a finales del siglo XVIII gracias al arquitecto Ventura Rodríguez. El escenario histórico destaca por haber acogido a Luis de Borbón y Vallabriga, quien, tras contraer matrimonio con María Teresa Vallabriga y ser desterrado de la corte madrileña, convirtió estos años —desde 1778— en el mayor periodo de esplendor para Arenas de San Pedro y trajo consigo a figuras como Francisco de Goya.

Qué ver en Arenas de San Pedro: desde las huellas religiosas hasta los enclaves naturales

A poca distancia del pueblo se halla el Santuario de San Pedro Alcántara, un convento y santuario del siglo XVIII con sacristía, biblioteca, varios claustros y un museo de arte sacro franciscano. La capilla, de diseño idéntico a la Capilla Real de Madrid y proyectada también por Ventura Rodríguez a instancias de Carlos III, es el tercer edificio de la villa declarado Bien de Interés Cultural.

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El paseo por Arenas de San Pedro invita a descubrir una trama urbana de calles empedradas, bares y restaurantes, así como puntos de paso emblemáticos como la Iglesia de San Juan Bautista y, especialmente, la plaza de las Monjas Agustinas, desde la que se alcanza el puente de Aquelcabos. Esta obra medieval de piedra fue proyectada para salvar el río del Arenal y sirvió como punto de control y tributación para los comerciantes que cruzaban la villa.

Arenas de San Pedro, Ávila, permite disfrutar del entorno natural. / Turismo de Ávila

Junto al cauce fluvial, un paseo de madera permite regresar al castillo, cerrando un itinerario peatonal por el casco antiguo. Para los que desean ampliar la visita, el entorno inmediato ofrece enclaves de interés natural, como una piscina en el río Arenal, situada a diez minutos en coche, acondicionada para el baño durante los meses de verano, y el embalse de Rioceuvas, a unos quince minutos desde el pueblo. Ambos puntos destacan por la calidad de sus aguas y las vistas a las cumbres de Gredos, según relata la revista Hola.

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La propuesta turística se completa con la visita a las Cuevas del Águila, descubiertas de manera fortuita bajo el cerro de Romperropas en 1963. El recorrido permite observar las formaciones de estalactitas y estalagmitas esculpidas durante unos doce millones de años. Se trata de una de las excursiones imprescindibles para comprender la riqueza paisajística del Valle del Tiétar.

Las recetas que determina la experiencia gastronómica local: patatas revolconas o cabrito asado

En el ámbito culinario, la identidad se asocia a la materia prima del territorio: los judiones de El Barco de Ávila, las setas, las patatas revolconas y los asados de cordero y cabrito, productos presentes en todas las cocinas de la comarca. Las alternativas gastronómicas de Arenas de San Pedro se concentran en el centro histórico. El restaurante Sabor Alegre se caracteriza por su selección de quesos y una bodega con cientos de referencias de vinos nacionales, además de una terraza animada en verano. Próximo a este, El Sur de Gredos ofrece platos de carne tradicionales, mientras que Boccherini Taberna elabora recetas caseras con productos de proximidad.

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Esta cavidad tiene más de 75 mil años y se caracteriza por los colores y formaciones únicas que alberga

La oferta de postres se completa en la Heladería Artesana, conocida por su surtido de helados y dulces locales. Elegir entre las diferentes opciones se convierte en un reto para el visitante, aunque, en palabras de la revista Hola, “merece la pena morir de empacho”.