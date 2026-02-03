Viajes

El pueblo medieval de Toledo con dos castillos unidos que es un Parador y unas fiestas declaradas de Interés Turístico Regional

Un paseo por esta localidad descubre un casco histórico que transporta en el tiempo y conjunto patrimonial que sorprende a cada viajero

Guardar
El Parador de Oropesa, en
El Parador de Oropesa, en Toledo (Paradores)

La provincia de Toledo es un mosaico de pueblos que atesoran siglos de historia, donde la herencia de culturas y civilizaciones se refleja en la piedra de castillos, iglesias y palacios. Recorrer sus comarcas es asomarse a un pasado vibrante, marcado por rutas de trashumancia, calzadas romanas y la huella de la Reconquista. En este escenario de campos abiertos y sierras lejanas, cada villa despliega un patrimonio monumental único y una vida local que celebra tradiciones ancestrales en plazas y callejuelas cargadas de memoria.

Entre todos estos tesoros destaca Oropesa, uno de los pueblos más bonitos y singulares de Toledo. Situada en la Campana de Oropesa, a poco más de 100 kilómetros de la capital, la villa se alza en lo alto de una colina, dominando el paisaje frente a la Sierra de Gredos. Su imponente conjunto fortificado, visible desde la distancia, anuncia al viajero que está a punto de entrar en un enclave donde la historia y la monumentalidad se dan la mano.

Un casco histórico que respira siglos de vida

El principal emblema de Oropesa es su espectacular conjunto de castillos unidos, uno de los más impresionantes de Castilla-La Mancha. El castillo viejo, de origen árabe y levantado entre los siglos XII y XIII sobre una base romana, se integra con el castillo nuevo o Palacio de los Álvarez de Toledo, erigido a comienzos del siglo XV. Este complejo fortificado, en excelente estado de conservación, permite recorrer el patio de armas, la torre del homenaje, el adarve y una de las escalinatas más singulares de la arquitectura militar española.

Hoy, el castillo alberga uno de los Paradores de Turismo más emblemáticos de España, convirtiendo la experiencia de dormir entre sus muros en un viaje a través del tiempo. Desde sus terrazas y torres, el visitante puede contemplar el horizonte de la Sierra de Gredos y entender la importancia estratégica de este enclave a lo largo de los siglos. Más allá de sus fortalezas, el casco antiguo de Oropesa ofrece un paseo por el corazón de la villa, donde la historia se palpa en cada esquina. La Plaza del Navarro es el epicentro de la vida local, rodeada de edificios tan representativos como la torre del Reloj de la Villa, el antiguo Pósito —hoy sede del Ayuntamiento— y la biblioteca modernista, cuya fachada luce una delicada azulejería de Talavera firmada por Ruiz de Luna.

El interior del castillo de
El interior del castillo de Oropesa en Toledo (turismo oropesa toledo)

El visitante puede admirar también la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Capilla de San Bernardo, el Colegio de los Jesuitas —de elegante estilo plateresco— y la pintoresca ermita de Nuestra Señora de Peñitas, enclavada en un entorno de especial belleza. Cada rincón del pueblo revela detalles arquitectónicos y artísticos que reflejan el paso de órdenes religiosas, nobles y comerciantes.

Jornadas Medievales: un viaje en el tiempo

Si hay un momento en el que Oropesa muestra toda su esencia, es durante sus Jornadas Medievales, celebradas cada mes de abril. Declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional, estas jornadas transforman el municipio en un auténtico escenario histórico: las calles se llenan de estandartes, mercados, pasacalles y espectáculos que recrean el privilegio concedido por Alfonso XI para la celebración de un gran mercado medieval.

Durante varios días, el sonido de los tambores y el bullicio de los visitantes acompañan una programación que incluye justas, música, talleres artesanales y gastronomía tradicional. El marco incomparable del castillo convierte la cita en una experiencia inmersiva y única, capaz de atraer cada año a decenas de miles de personas de toda España.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Toledo, el viaje es de alrededor de 1 hora y 15 minutos por la carretera A-5. Por su parte, desde Cáceres el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 25 minutos por las vías A-58 y A-5.

Temas Relacionados

PueblosPueblos de EspañaCastilla-La ManchaToledo EspañaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El pueblo a una hora de Roma que está en la cima de un monte y mira para dos lagos volcánicos

Entre lagos volcánicos, bosques centenarios y un imponente palacio, esta localidad invita a descubrir la Italia más auténtica, lejos de las rutas turísticas y llena de sabores tradicionales

El pueblo a una hora

Estos son los mejores planes de febrero en Madrid, Barcelona y Sevilla

En el mes de febrero estas ciudades españolas cuentan con un amplio abanico cultural y de ocio con actividades para todos los públicos y edades

Estos son los mejores planes

La joya escondida de Estambul: una mezquita del siglo VI con uno de los mosaicos y frescos más impresionantes del mundo

Este monumento atrae a infinidad de viajeros gracias a sus pinturas murales que representan episodios de la vida de Jesús

La joya escondida de Estambul:

5 vuelos por menos de 45 euros ida y vuelta para viajar a Europa y Canarias en el mes de marzo

Marzo cuenta con muchas opciones para disfrutar de una increíble escapada sin gastar mucho dinero

5 vuelos por menos de

Entre imponentes glaciares, orcas y un silencio absoluto, así es viajar a la Antártida: “Es como si cruzaras un portal, una sensación que te hace pensar muchas cosas”

Nicolás Pasquali, un argentino de 33 años, cuenta a ‘Infobae’ como es conocer uno de los lugares más impresionantes y vírgenes del planeta y las sensaciones de atravesar uno de los mares más temidos por los navegantes

Entre imponentes glaciares, orcas y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El 12% de los aspirantes

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

Negociación a contrarreloj del Gobierno para salvar la subida de las pensiones: el bloqueo político obliga a dividir el decreto social

La retribución de los abogados de oficio aumentará y será mayor si alcanzan acuerdos

La Generalitat expedienta a un funcionario por adjudicar una de las viviendas protegidas de Alicante a su mujer: omitió datos clave sobre la unidad de convivencia

ECONOMÍA

La vivienda estrena 2026 con

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

España, entre los cuatro únicos países de Europa en los que la pensión pública es suficiente para vivir

Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

Sorteo 4 de Super ONCE: números ganadores del 2 de febrero del 2026

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido