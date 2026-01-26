Esta es la política de cancelación de Renfe: anulaciones, indemnizaciones y condiciones según tipo de billete y tipo de incidencia

Ave Renfe (Adobe Stock).

En los últimos días, España está viviendo un caos en la infraestructura ferroviaria acrecentado por el trágico accidente de Adamuz, el choque de un tren de Rodalies entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia con la caída de un muro, y numerosos incidentes en toda la geografía que han llevado a los maquinistas a convocar una huelga general. Además, continúa paralizada la red de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía.

Esto ha tenido como consecuencia la cancelación de numerosos trenes y conexiones que han llevado a los pasajeros a buscar otras alternativas para llegar a su destino. Ante esta situación es necesario conocer la política de cancelación de Renfe, ya que se trata de una herramienta fundamental para que el viajero pueda gestionar imprevistos con mayor tranquilidad y claridad.

¿Qué ocurre cuando Renfe cancela el viaje?

La cancelación del viaje, definida como la imposibilidad de realizarlo en las condiciones previstas en el billete, implica una serie de derechos para el pasajero. Cuando la causa es atribuible a la empresa operadora, Renfe distingue entre varios supuestos en función de la antelación con la que informa al cliente.

Si la notificación se realiza antes de las 48 horas previas a la salida, el viajero puede optar por el reintegro total del importe abonado o cambiar su billete para otro tren u otra fecha sin coste adicional. Este margen de maniobra se reduce a medida que se acerca la hora de salida. En el caso de que la cancelación se comunique durante las 48 horas anteriores al viaje, el derecho a la devolución se mantiene, pero se amplía la posibilidad de ser transportado en otro tren o incluso en otro medio de transporte, siempre en condiciones equivalentes a las pactadas.

Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia en A Gudiña, Ourense (Carlos Castro / Europa Press)

Cuando la información de la cancelación se facilita en las cuatro horas previas a la salida, se suma un derecho adicional: si el cliente rechaza la alternativa ofrecida, Renfe indemniza con el doble del importe del billete, además del reintegro. Esta opción refuerza la protección del viajero ante imprevistos de última hora.

Por otro lado, en los trenes Avant, Media Distancia, Cercanías y Rodalies, la política de cancelación presenta particularidades. Como norma general, la anulación implica una deducción del 15 % en concepto de gastos. En el caso de billetes de Ida y Vuelta para Avant y Media Distancia, cada trayecto puede anularse individualmente con un coste del 40 % sobre el importe, mientras que la anulación simultánea de ambos trayectos reduce el coste al 15 %. Los billetes de Cercanías y Rodalies solo pueden anularse dentro de las dos horas siguientes a su adquisición, lo que exige una decisión rápida por parte del usuario.

Especificidades en Cercanías y Media Distancia

Para los servicios de Cercanías y Media Distancia, la política se adapta a las particularidades de estos trayectos. Si se produce la supresión o paralización del servicio durante al menos una hora, el cliente puede resolver el contrato, recibiendo la totalidad del importe correspondiente, o bien optar por que su billete quede habilitado para utilizarlo en un momento posterior, cuando el trayecto vuelva a estar disponible.

Además, Renfe puede ofrecer la posibilidad de realizar el viaje por otros medios de transporte, asegurando que el pasajero alcance su destino aún en situaciones de interrupción del servicio ferroviario.

¿Permite mi billete la anulación voluntaria?

Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz Cordoba España (EP)

No todas las anulaciones dependen de Renfe. A veces, es el propio viajero quien necesita modificar sus planes. En este caso, el tipo de billete adquirido resulta determinante. En los trenes AVE, AVE Internacional, Alvia, Euromed e Intercity, existen tres modalidades principales: Básico, Elige y Prémium.

El billete Básico no admite anulaciones, por lo que cualquier cambio implica la pérdida del importe abonado. La tarifa Elige y Elige Confort permite la anulación, con una devolución del 70 % del importe. Si el viajero desea mayor flexibilidad, puede añadir el complemento Reembolso total, que garantiza la recuperación del 100 % si la cancelación se realiza hasta siete días antes, o del 95 % en los seis días previos a la salida. Por su parte, el billete Prémium ya incluye este complemento, ofreciendo la máxima protección ante imprevistos.

El caso de Avlo

Avlo, la apuesta de Renfe por el tren de alta velocidad económico, cuenta con una política propia. Si la cancelación se debe a causas imputables a la empresa, el cliente puede cambiar su billete para otro tren o fecha sin gasto alguno, o solicitar el reintegro total, complementos incluidos. Además, cuando la supresión responde a huelgas o incidencias, el reembolso se tramita directamente a través del canal de venta original.

¿Qué pasa si Renfe me cancela el viaje por un temporal?

Si Renfe cancela tu tren por causa de un temporal, puedes solicitar el reembolso completo del billete sin costes adicionales o cambiarlo por otro viaje equivalente. Además, si la cancelación se comunica con menos de cuatro horas de antelación, podrías tener derecho a compensaciones extra. Renfe está obligada a ofrecerte transporte alternativo en el primer tren o medio disponible, siempre que sea seguro. Si la cancelación o el retraso supera los 60 minutos, también tienes derecho a recibir asistencia, como comida y bebida. Recuerda que puedes reclamar la devolución hasta tres meses después de la fecha del viaje.

¿Qué pasa si Renfe me cancela el viaje por el estado de las vías?

Si Renfe cancela tu tren por mal estado de las vías, puedes elegir entre el reembolso total del billete, sin gastos, o continuar el viaje mediante un transporte alternativo (otro tren u otro medio) lo antes posible. Además, si sufres un retraso en la llegada, puedes solicitar indemnización por el compromiso de puntualidad: el 50% del precio si el retraso es igual o superior a 60 minutos, y el 100% si supera los 90 minutos. Si la cancelación se comunica con menos de cuatro horas de antelación, estos derechos se aplican de forma inmediata y directa.

Un interventor de la compañía fue sorprendido manteniendo relaciones sexuales en el puesto del maquinista

¿Qué pasa si Renfe me cancela el viaje por una huelga general?

Si su tren se cancela debido a una huelga y la notificación se produce en las 48 horas previas al viaje, tiene derecho a elegir entre recibir el reembolso íntegro del billete o continuar su trayecto en otro tren u otro medio de transporte en condiciones similares. Si la cancelación se comunica en las cuatro horas previas a la salida prevista, además del reembolso o la reubicación, la empresa deberá abonarle una indemnización equivalente al doble del importe pagado por el billete, en cumplimiento del compromiso comercial de la compañía.

Cómo solicitar la indemnización en Renfe por cancelación o retraso

Para solicitar la indemnización a Renfe por cancelación o retraso, acceda al apartado “Compromiso de puntualidad” en Renfe.com, llame al 912 320 320 o acuda a taquillas o puntos de atención al cliente en la estación. Es necesario el número de billete (no el localizador) y conservar la documentación de la reserva. La reclamación puede hacerse desde 24 horas después del viaje hasta un máximo de 3 meses. Si la cancelación se comunica con menos de 4 horas de antelación, tiene derecho a la devolución íntegra del importe. El abono se realiza por el mismo método de pago utilizado en la compra.