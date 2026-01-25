Solo cuatro de las ocho líneas de Rodalies retomarán el servicio completo este lunes: el resto reabrirá parcialmente por tramos

Después de la interrupción del servicio durante todo el fin de semana, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha notificado la reapertura del servicio de Rodalies para este lunes 26 de enero. Recordemos que los trenes dejaron de circular permanentemente este viernes debido a la falta de seguridad denunciada por los maquinistas tras el temporal del martes 20 de enero, que dejó a uno de ellos sin vida.

Entre el día del accidente de Gélida hasta el viernes, la circulación se paró definitivamente por orden de la Generalitat. Desde entonces, según ha confirmado el Santano junto a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, se han llevado a cabo tres revisiones en todas las líneas para garantizar seguridad ferroviaria a los pasajeros y trabajadores.

Al parecer, el Govern, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe, se habrían reunido en distintas ocasiones para buscar la manera de restablecer el servicio. Sin embargo, el servicio solo se reabrirá en algunos tramos. De las ocho líneas de Rodalies solo cuatro podrán de nuevo en marcha el servicio íntegramente. Concretamente, el secretario de Estado de Transportes ha señalado que estarán en activo: la R1 casi en su totalidad -salvo el tramo entre Blanes y Maçanet-Massanes-, la R2, la R2 Nord, la R2 Sud, la R4 entre Terrassa y Martorell Central y de Sant Sadurní hasta Sant Vicenç de Calders y la R8 que circulará al completo.

Servicios alternativos de Rodalies para esta semana (Renfe)

Frecuencia de trenes y líneas cortadas

Por su parte, la R3 y la R7 deberán esperar un poco más para reactivar el paso de los trenes. En el caso de la línea que va de L’Hospitalet de Llobregat hasta Puigcerdà, la interrupción comenzó el pasado 7 de octubre en algunas estaciones debido a las obras de desdoblamiento de vía entre Parets del Vallès y La Garriga. No obstante, ahora se ha ampliado su suspensión en toda la línea.

Asimismo, la línea que iba desde Fabra i Puig hasta Cerdanyola Universitat estaba cortada en su totalidad desde el 2 de noviembre por las obras de infraestructuras que está llevando a cabo Adif en la estación de Montcada Bifurcació. De este modo, los tramos y líneas donde no circularán los trenes tendrán alternativas de bus para que los pasajeros puedan llegar igualmente a sus destinos.

Por otro lado, la explotación de las líneas de Rodalies de Catalunya quedará definida de la siguiente manera:

Para la R1, la frecuencia entre l’Hospitalet y Blanes estará programada cada 30 minutos ; mientras que el recorrido entre L’Hospitalet y Mataró tendrá un horario reducido, pero una salida cada 10-15 minutos .

La R2 (con sus variantes) reabrirá con horario reducido , pero en todo su recorrido.

La R4 entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní tendrá un horario especial cada hora y entre Martorell Central y Terrassa-Estació del Nord con horario reducido solo para el tramo que va desde L’Hospitalet hasta Terrassa. De este modo, quedan suprimidos los servicios entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell Central; y Terrassa-Estació del Nord y Manresa.

Los Servicios De Emergencia Trabajan En La Zona Del Descarrilamiento De Rodalies En Gelida (Barcelona)

Recorridos afectados de Media Distancia

Por su parte, las líneas regionales (R11, R13, R14, R15, R16, R17, RG1, RT1, RT2, RL3, RL4), tendrán igualmente algunas alternaciones en el servicio. Concretamente:

R11 : solo entre Barcelona y Figueres (suprimido entre Figueres y Portbou).

RG1 : programada entre Maçanet y Figueres (suprimido entre Figueres y Portbou y la conexión con R1 en Maçanet). La circulación 34666 y 34667 se suspenden.

RL3 : ofrece su servicio al completo.

RL4 : programada entre Lleida y Cervera, pero se suprime el tramo entre Cervera y Terrassa-Estació del Nord.

REG SUD : cancelada la circulación entre Riba-roja d’Ebre y Reus, y entre Vinaixa y SantVicenç de Calders, y entre Vinaixa y Reus.

R13 : programada entre Lleida y Vinaixa (suprimido entre Vinaixa y Barcelona).

R14 : reapertura entre Lleida y Vinaixa (suprimido entre Vinaixa y Reus/Barcelona).

R15 : activo solo entre Reus y Barcel.

R16 , R17 y RT2 completarán su programación normal.

RT1: suprimidas todas las salidas, a excepción del primer y último tren de cada día que hacen recorrido entre Tarragona y Reus.