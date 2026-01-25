España

Solo cuatro de las ocho líneas de Rodalies retomarán el servicio completo este lunes: el resto reabrirá parcialmente por tramos

Los trenes volverán a circular después de estar todo el fin de semana en cocheras

Guardar

Después de la interrupción del servicio durante todo el fin de semana, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha notificado la reapertura del servicio de Rodalies para este lunes 26 de enero. Recordemos que los trenes dejaron de circular permanentemente este viernes debido a la falta de seguridad denunciada por los maquinistas tras el temporal del martes 20 de enero, que dejó a uno de ellos sin vida.

Entre el día del accidente de Gélida hasta el viernes, la circulación se paró definitivamente por orden de la Generalitat. Desde entonces, según ha confirmado el Santano junto a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, se han llevado a cabo tres revisiones en todas las líneas para garantizar seguridad ferroviaria a los pasajeros y trabajadores.

Al parecer, el Govern, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe, se habrían reunido en distintas ocasiones para buscar la manera de restablecer el servicio. Sin embargo, el servicio solo se reabrirá en algunos tramos. De las ocho líneas de Rodalies solo cuatro podrán de nuevo en marcha el servicio íntegramente. Concretamente, el secretario de Estado de Transportes ha señalado que estarán en activo: la R1 casi en su totalidad -salvo el tramo entre Blanes y Maçanet-Massanes-, la R2, la R2 Nord, la R2 Sud, la R4 entre Terrassa y Martorell Central y de Sant Sadurní hasta Sant Vicenç de Calders y la R8 que circulará al completo.

Servicios alternativos de Rodalies para
Servicios alternativos de Rodalies para esta semana (Renfe)

Frecuencia de trenes y líneas cortadas

Por su parte, la R3 y la R7 deberán esperar un poco más para reactivar el paso de los trenes. En el caso de la línea que va de L’Hospitalet de Llobregat hasta Puigcerdà, la interrupción comenzó el pasado 7 de octubre en algunas estaciones debido a las obras de desdoblamiento de vía entre Parets del Vallès y La Garriga. No obstante, ahora se ha ampliado su suspensión en toda la línea.

Asimismo, la línea que iba desde Fabra i Puig hasta Cerdanyola Universitat estaba cortada en su totalidad desde el 2 de noviembre por las obras de infraestructuras que está llevando a cabo Adif en la estación de Montcada Bifurcació. De este modo, los tramos y líneas donde no circularán los trenes tendrán alternativas de bus para que los pasajeros puedan llegar igualmente a sus destinos.

Por otro lado, la explotación de las líneas de Rodalies de Catalunya quedará definida de la siguiente manera:

  • Para la R1, la frecuencia entre l’Hospitalet y Blanes estará programada cada 30 minutos; mientras que el recorrido entre L’Hospitalet y Mataró tendrá un horario reducido, pero una salida cada 10-15 minutos.
  • La R2 (con sus variantes) reabrirá con horario reducido, pero en todo su recorrido.
  • La R4 entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní tendrá un horario especial cada hora y entre Martorell Central y Terrassa-Estació del Nord con horario reducido solo para el tramo que va desde L’Hospitalet hasta Terrassa. De este modo, quedan suprimidos los servicios entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell Central; y Terrassa-Estació del Nord y Manresa.
Los Servicios De Emergencia Trabajan En La Zona Del Descarrilamiento De Rodalies En Gelida (Barcelona)

Recorridos afectados de Media Distancia

Por su parte, las líneas regionales (R11, R13, R14, R15, R16, R17, RG1, RT1, RT2, RL3, RL4), tendrán igualmente algunas alternaciones en el servicio. Concretamente:

  • R11: solo entre Barcelona y Figueres (suprimido entre Figueres y Portbou).
  • RG1: programada entre Maçanet y Figueres (suprimido entre Figueres y Portbou y la conexión con R1 en Maçanet). La circulación 34666 y 34667 se suspenden.
  • RL3: ofrece su servicio al completo.
  • RL4: programada entre Lleida y Cervera, pero se suprime el tramo entre Cervera y Terrassa-Estació del Nord.
  • REG SUD: cancelada la circulación entre Riba-roja d’Ebre y Reus, y entre Vinaixa y SantVicenç de Calders, y entre Vinaixa y Reus.
  • R13: programada entre Lleida y Vinaixa (suprimido entre Vinaixa y Barcelona).
  • R14: reapertura entre Lleida y Vinaixa (suprimido entre Vinaixa y Reus/Barcelona).
  • R15: activo solo entre Reus y Barcel.
  • R16, R17 y RT2 completarán su programación normal.
  • RT1: suprimidas todas las salidas, a excepción del primer y último tren de cada día que hacen recorrido entre Tarragona y Reus.

Temas Relacionados

RodaliesRenfeCataluñaTrenesBarcelonaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno y la Junta de Andalucía acuerdan posponer el funeral de Estado en honor a las víctimas del accidente de Adamuz

Las autoridades buscan que acuda el mayor número posible de familias, y muchas han señalado que preferirían hacerlo en una fecha posterior

El Gobierno y la Junta

“No todos los perros disfrutan de jugar con otros perros”: un adiestrador canino explica los motivos

Forzar la socialización puede generar estrés y rechazo en tu mascota

“No todos los perros disfrutan

Estas son las series mas populares para ver en Prime Video España hoy

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Estas son las series mas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu empresa te puede despedir por no ducharte”

La higiene personal no suele ser uno de los temas importantes en el trabajo, pero sí puede convertirse en un problema laboral cuando afecta a la convivencia y al desarrollo normal de la actividad de los trabajadores

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu

Ingreso Mínimo Vital 2026: cómo los jóvenes que viven con sus padres pueden acceder a la ayuda

El IMV llega ya a 2.441.647 personas, repartidas en 799.553 hogares, según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a diciembre de 2025

Ingreso Mínimo Vital 2026: cómo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno y la Junta

El Gobierno y la Junta de Andalucía acuerdan posponer el funeral de Estado en honor a las víctimas del accidente de Adamuz

Declarar zonas tensionadas, blindar el parque público y limitar los alquileres al 30% de la renta: las propuestas de vivienda del PSOE para las elecciones de Aragón

Elecciones de Aragón 2026: estos son los plazos y las fechas claves para el voto por correo

Puente desmiente que el descarrilamiento del Iryo en Adamuz se produjera en una vía antigua y aporta su certificado: “Dejen de desinformar y déjennos trabajar”

El comisionado del traspaso de Rodalies admite que “la seguridad total no existe” en la red de cercanías: “Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu empresa te puede despedir por no ducharte”

Ingreso Mínimo Vital 2026: cómo los jóvenes que viven con sus padres pueden acceder a la ayuda

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 4 del 25 enero de 2026

Declarar zonas tensionadas, blindar el parque público y limitar los alquileres al 30% de la renta: las propuestas de vivienda del PSOE para las elecciones de Aragón

Sorteo 3 de Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 25 de enero del 2026

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”