El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general tras los accidentes en Adamuz y Gelida

Accidente de Rodalies en Barcelona (@FitJordi / EFE)

El sindicato de maquinistas Semaf ha llamado a los trabajadores del sector a la huelga general tras los accidentes en Adamuz, Córdoba, y Gelida, Barcelona. Tras el trágico suceso del pasado domingo en la provincia andaluza, que ya ha provocado 42 muertos, este martes un tren de Rodalies ha sufrido otro accidente. En esta ocasión, se ha producido por el temporal y ha fallecido una persona, dejando otras 37 heridos.

El sindicato reclama medidas urgentes que garanticen la seguridad y fiabilidad de la red. La decisión llega después de varios accidentes graves, que han conllevado el fallecimiento de tres maquinistas en las últimas 48 horas. El sindicato también ha recomendado a quienes no se sientan en condiciones de prestar servicio por la carga emocional derivada de estos sucesos que lo comuniquen a sus responsables.

“Esta noche hemos recibido la trágica noticia del fallecimiento de otro compañero. Igualmente, otros compañeros y usuarios han resultado heridos con diferente consideración”, inicia afirmando el comunicado, antes de relatar sus demandas y reclamaciones. El sector se encuentra en uno de los momentos más complicados de su historia.

Al menos una persona ha muerto y 37 han resultado heridas en un accidente de tren en Gelida (Barcelona). El convoy de la línea R4 de Rodalies circulaba con pasajeros cuando ha chocado contra un muro caído sobre la vía, según ha informado Protección Civil. Parece ser que el temporal que afecta a Cataluña podría haber causado este desprendimiento, con el que habría chocado el tren, provocando su descarrilamiento. Un suceso que se salda con un fallecido y 37 heridos, 5 de ellos graves, y que ocurre solo tres días después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que causó 42 fallecidos. Por el momento, se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.

Accidente de Gelida

El sindicato detalló que el temporal ha provocado varios accidentes, entre ellos dos descarrilamientos. El primero ocurrió en Maçanet, donde una roca cayó sobre la vía e impactó con el tren, aunque sin consecuencias para los ocupantes. El segundo, más grave, tuvo lugar en Gelida, donde un muro de contención se desprendió sobre la vía y el tren chocó a su paso, provocando víctimas y heridos.

SEMAF ha manifestado que “todos los integrantes de SEMAF estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios”. El sindicato señaló que, al conocer los descarrilamientos, gestionó la paralización del tráfico de todos los trenes en el ámbito de Rodalies.

Entre las medidas iniciales, SEMAF ha anunciado la convocatoria de huelga general para “dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red”. Además, exigirán “responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria”. El sindicato advirtió que la reapertura del servicio en Cataluña no se realizará sin garantías suficientes y que solicitarán la aplicación de los mismos protocolos en toda la red ante situaciones meteorológicas adversas.

En el lugar del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, en Adamuz (Córdoba), la Guardia Civil lleva a cabo labores de desescombro del Iryo y el Alvia accidentados. / Guardia Civil a través de X

El sindicato ha señalado otras medidas y exigencias que llevarán a cabo. “La apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación”, asegura en su escrito. En relación a la gestión de la red ante situaciones meteorológicas adversas, el sindicato afirmó que solicitarán que “se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas”.

SEMAF también señaló que, “al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán del RC que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer. Cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura”. El sindicato ha reconocido un enorme el impacto emocional tras los trágicos sucesos.