Viajes

La abadía de Cluny fue la iglesia más grande de Europa hasta que llegó el Vaticano: bóvedas gigantes y un símbolo del cristianismo medieval

Un viaje con museos, reconstrucciones y experiencias inmersivas a menos de 2 horas de París

Guardar
La abadía de Cluny, una
La abadía de Cluny, una de las mayores iglesias de Europa. (Wikimedia)

Enclavada en la región de Borgoña, a solo una hora y media en tren desde París, la Abadía de Cluny atrae a quienes buscan descubrir la grandeza perdida de la Edad Media. Esta antigua iglesia, ubicada en un tranquilo pueblo, fue durante siglos el edificio religioso más grande de Europa. Su silueta monumental dominaba el paisaje y representaba el poder del cristianismo medieval.

Fundada en el año 910, la abadía se convirtió rápidamente en el corazón de una vasta red monástica, extendiendo su influencia por toda la cristiandad occidental. Caminar entre sus ruinas permite imaginar el esplendor original de un lugar que, durante siglos, fue sinónimo de innovación arquitectónica, espiritualidad y cultura.

Hoy, aunque solo quedan fragmentos de su estructura, Cluny sigue fascinando a los visitantes con la magnitud de su pasado. Sus bóvedas gigantes y la dimensión de la nave central recuerdan el impulso de grandeza que marcó la construcción de este símbolo del cristianismo.

El auge de Cluny y su legado monumental

La Abadía de Cluny no era una iglesia más: encabezó una orden que llegó a reunir cerca de 1.400 monasterios repartidos por toda Europa. En su apogeo, el abad era una de las figuras más influyentes de su época, con autoridad que rivalizaba con la de reyes y papas. La tercera iglesia abacial, levantada en el siglo XI, ostentó el título de la mayor de la cristiandad hasta la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma.

Cluny, en Francia (Adobe Stock).
Cluny, en Francia (Adobe Stock).

Sus dimensiones impresionan aún hoy. Las gigantescas bóvedas y la amplia nave central permitían acoger a decenas de monjes y peregrinos. La arquitectura de Cluny rompía con la discreción de otras abadías rurales: aquí predominaban los espacios abiertos, la luz y la ambición constructiva.

A través de exposiciones inmersivas y reconstrucciones digitales, los visitantes pueden visualizar cómo era la iglesia en su momento de esplendor. Recorrer las Torres de Barabans, el crucero, las capillas y el antiguo palacio abacial permite comprender la escala y el impacto del conjunto.

De la destrucción a la visita actual

La historia de la abadía está marcada también por la pérdida. Durante la Revolución Francesa, el complejo fue vendido como propiedad nacional y, en gran parte, desmantelado para reutilizar sus piedras. Esta destrucción explica por qué hoy solo quedan restos de aquel monumento imponente, aunque esos fragmentos bastan para transmitir la ambición de sus creadores.

Cluny, en Francia (Adobe Stock).
Cluny, en Francia (Adobe Stock).

El recorrido por Cluny suele comenzar en la entrada fortificada y sigue por los restos del claustro, el crucero y los espacios museísticos. Las rutas escenográficas y los museos locales permiten explorar tanto la historia religiosa como el desarrollo artístico y cultural vinculado a la abadía.

El pueblo de Cluny, nacido en torno al complejo monástico, conserva calles estrechas, casas antiguas y un ambiente sereno. La visita se convierte en un viaje al pasado, donde la grandeza perdida de la Edad Media sigue latente en cada piedra y en la memoria colectiva del lugar. La Abadía de Cluny, aún sin sus partes más espectaculares, permanece como uno de los sitios más fascinantes del patrimonio francés, invitando a viajeros de todo el mundo a descubrir su legado.

Temas Relacionados

Pueblos de FranciaTurismoTurismo RuralIglesiasViajes InviernoEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Puebla de Montalbán: el bonito municipio de Toledo que entra en la lista de Pueblos Mágicos de España

Un pequeño enclave manchego recibe la distinción de pueblo mágico por su legado histórico y esencia auténtica

La Puebla de Montalbán: el

Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: un clásico en el Teatro Español y una ruta de platos de cuchara del 23 al 25 de enero

La capital reúne planes para protegerse del frío sin necesidad de quedarse en casa

Los mejores planes para este

Así es la ruta de Los Caseríos: el sendero de La Gomera que une leyendas, miradores y la miel de palma más auténtica

Este camino entre barrancos, ermitas, bosques y caseríos invita a descubrir la esencia rural, las panorámicas únicas y las tradiciones vivas del noroeste gomero

Así es la ruta de

Ni Mallorca ni Santorini: la isla del Mediterraneo que está batiendo récods históricos de turismo

2025 se ha convertido en su mejor año hasta la fecha y las previsiones para los próximos meses son muy optimistas

Ni Mallorca ni Santorini: la

Una de las estaciones de tren más bonitas del mundo se encuentra en Australia y ha sido premiada por su arquitectura

El entorno destaca por innovar en su diseño y en su integración medioambiental, incorporando un jardín en su azotea

Una de las estaciones de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el Govern pide a Renfe y Adif la suspensión de Rodalies en toda Cataluña por la falta de “garantías”

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 enero

Un nuevo día de cortes en Rodalies reabre el debate sobre inversión estatal y traspaso de competencias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 enero

Resultados del Super Once del 24 enero

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga