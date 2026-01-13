Viajes

El puente colgante de Andorra que desafía a la gravedad: es el segundo más largo del mundo y ofrece las mejores vistas de los Pirineos

Esta construcción se enclava a casi 2.000 metros de altura y su acceso se realiza solo en autobús

Guardar
Puente Tibetano de Canillo, en
Puente Tibetano de Canillo, en Andorra (Adobe Stock).

En el corazón de los Pirineos de Andorra, donde la naturaleza se viste de abismos y cumbres infinitas, los viajeros encuentran algo más que paisajes de postal: una invitación al asombro y a la aventura. Entre valles de prados alpinos, bosques de pinos y el murmullo de ríos y lagos, la parroquia de Canillo se ha consolidado como uno de los destinos imprescindibles del Principado, tanto en invierno como en verano. En este entorno donde la modernidad convive con la tradición y la calidad de vida, una estructura desafía a todo aquel que se acerca: el Puente Tibetano de Canillo, el segundo puente colgante peatonal más largo del mundo.

Inaugurado a mediados de 2022, el Puente Tibetano de Canillo se ha convertido en un referente del turismo activo y de montaña en los Pirineos. Su diseño minimalista y su ubicación, en pleno Valle del Riu a 1.875 metros de altitud, lo convierten en una experiencia única para quienes buscan emociones fuertes y panorámicas espectaculares. La estructura, de 603 metros de longitud y apenas un metro de ancho, se extiende sobre un vacío de 158 metros de caída vertical hasta el fondo del valle, situándose solo por detrás del Sky Bridge 721 de la República Checa en el ranking mundial.

Atravesar este puente no es solo un ejercicio de equilibrio o valentía: es contemplar, paso a paso, uno de los paisajes más sobrecogedores de Andorra. Al fondo, el cauce del río parece una línea diminuta, y el horizonte se pierde entre cumbres y bosques que cambian de color con las estaciones. Los visitantes, tras superar los nervios iniciales, pueden admirar la ingeniería de esta pasarela metálica que se mimetiza con el entorno y ofrece una perspectiva inédita de la montaña.

Acceso, horarios y experiencias complementarias

Puente Tibetano de Canillo, en
Puente Tibetano de Canillo, en Andorra (Adobe Stock).

La visita al Puente Tibetano de Canillo está perfectamente organizada para preservar la seguridad y el entorno natural. El acceso se realiza exclusivamente en autobús desde el centro del pueblo de Canillo o desde el parking del Mirador del Roc del Quer, quedando prohibido aparcar en la carretera de acceso. La entrada, que puede adquirirse en la web oficial o en la Oficina de Turismo de Canillo, incluye el desplazamiento en bus hasta la parada más cercana al puente.

Desde allí, una caminata de 900 metros permite disfrutar de vistas privilegiadas del valle central y las montañas donde se asientan las pistas de esquí de Grandvalira. El cruce del puente, que suele durar unos diez minutos, desemboca en la base del Coll de la Cauba, a 1.884 metros de altitud.

A su vez, el horario de apertura a partir de noviembre es solo los fines de semana y condicionado por la meteorología, con salidas de bus cada 30 minutos desde las 9:30 h y últimos accesos entre las 13:00 y las 14:30 h dependiendo del tipo de entrada adquirida. El precio general es de 16 euros (13 euros para menores) e incluye también el acceso al Mirador del Roc del Quer.

La ciudad con más puentes del mundo que es conocida como la ‘Venecia del norte’: tiene más de 2.300.

Mirador Roc del Quer y el pueblo de Canillo

El Mirador del Roc del Quer es la otra gran atracción del entorno, y puede visitarse de manera independiente o en combinación con el puente. Para quienes solo deseen acceder al mirador, es necesario llegar en vehículo propio. La pasarela, de 20 metros de largo —12 de ellos suspendidos sobre el vacío a 1.913 metros de altitud—, ofrece unas vistas espectaculares del valle, la carretera CG-2 y la silueta de Canillo. La famosa escultura de un hombre sentado en el extremo de la plataforma se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de Andorra.

Por su parte, la parroquia de Canillo es mucho más que su famoso puente. Sus pueblos de montaña, como Soldeu, El Tarter, Incles o Meritxell, son puertas de entrada a Grandvalira, el mayor dominio esquiable de los Pirineos, y ofrecen durante todo el año una amplia gama de actividades: senderismo, rutas en bicicleta, visitas culturales y gastronomía de altura. La mezcla de modernidad y respeto por la arquitectura tradicional, visible en las casas de piedra y madera, y un entorno natural protegido convierten a Canillo en un destino que combina calidad, tranquilidad y aventura.

Temas Relacionados

PuentesPuentes ColgantesAndorraDestinosViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La catedral gótica que está a 100 kilómetros de Madrid y es patrimonio cultural: el antes y el después de la arquitectura religiosa

La catedral de Ávila es una joya arquitectónica a tan solo una hora de la capital española que aúna seis siglos de historia

La catedral gótica que está

El secreto mejor guardado de Castilla-La Mancha: un volcán escondido de hace 8 millones de años que puede visitarse por dentro

Este rincón manchego sorprende a todo aquel que se acerca gracias a su impresionante paisaje y el camino guiado que recorre todos sus secretos

El secreto mejor guardado de

Estos son los dos destinos españoles que no te puedes perder en 2026, según ‘The New York Times’

Desde fábricas transformadas en espacios creativos hasta museos renovados y rutas artísticas, España se consolida como referente para quienes desean descubrir tendencias y redescubrir clásicos en 2026

Estos son los dos destinos

Este es el pueblo más antiguo de Madrid y uno de los más bonitos de España: una villa medieval con un castillo del siglo XIV y rutas de senderismo

Esta localidad se ubica apenas a una hora de la capital y destaca por su rico conjunto monumental, donde destacan sus murallas, consideradas de las mejor conservadas de nuestro país

Este es el pueblo más

Italia, bajo la lupa del Reino Unido: el gobierno británico desaconseja viajar al país por la falta de seguridad y grandes eventos

El país desaconseja viajar a Italia como consecuencia del impacto de la criminalidad, las amenazas cibernéticas y los grandes eventos en la estabilidad de los flujos turísticos europeos

Italia, bajo la lupa del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo comparecerá el 27 de

Feijóo comparecerá el 27 de enero en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso

Un trabajador autónomo de la construcción que sufre ataques diarios de epilepsia consigue la incapacidad permanente absoluta

Moncloa inicia los contactos con el PP para abordar el envío de soldados españoles a Ucrania

Exteriores convoca al embajador de Irán en España para comunicar su “repulsa y condena” a la represión en las protestas

Castilla y León irá a elecciones el 15 de marzo: Fernández Mañueco consigue llevar a término la legislatura

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

La Justicia avala la denuncia de los bomberos: la Comunidad de Madrid desvió 40 millones que debían invertirse en protección contra incendios

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los caseros ganan un 82% más que los inquilinos y la brecha seguirá creciendo con la renovación masiva de contratos en 2026

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”