El gasto militar de Europa alcanzó su máximo en 2025 desde hace más de 70 años y España fue el quinto país de la UE

Soldados españoles colocan una bandera de España en un vehículo militar. REUTERS/Jon Nazca

El gasto militar en Europa crece ante un contexto que no permite dejar a nadie atrás. Los miembros de la Unión Europea (UE) tratan de hacerlo a través de la cooperación para reducir la dependencia externa. En 2025, registró el mayor nivel desde 1953, impulsado por la guerra en Ucrania y la presión de la OTAN. La Alianza, empujada principalmente por Estados Unidos, ha fijado importantes objetivos para aumentar el gasto en defensa y adaptarse a la tendencia al rearme generalizado.

Según el último informe presentado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), los países europeos incrementaron su inversión militar un 14% respecto a 2024, alcanzando los 864.000 millones de dólares, cerca de un tercio del gasto militar mundial. España se situó como el quinto país con mayor gasto militar de la UE, tras aumentar su presupuesto en defensa un 50% en 2025 y sobrepasar por primera vez en tres décadas el 2% del PIB dedicado a este ámbito.

PUBLICIDAD

Pedro Sánchez responde a Donald Trump por el gasto militar

Mayor gasto militar de Europa en 70 años

El crecimiento del gasto militar en Europa marcó en 2025 un récord no visto desde los primeros años de la Guerra Fría, con un aumento sin precedentes desde 1953. Este repunte fue impulsado principalmente por el contexto de inseguridad generado por el conflicto en Ucrania y la amenaza de Rusia. En el caso del Kremlin, su presupuesto de defensa subió un 5,9% hasta los 190.000 millones de dólares, mientras que Ucrania incrementó su precario gasto militar un 20%, alcanzando el 40% de su PIB.

En Europa existe el miedo de que el conflicto acabe traspasando sus fronteras, pues existen evidencias de esta posibilidad. Rusia realiza, desde hace meses, incursiones aéreas con drones sobre el espacio de países como Polonia, Lituania o Letonia. Además, los buques de la conocida como ‘flota fantasma’ de Rusia se están convirtiendo en navegantes habituales de zonas del Mediterráneo o el Atlántico cercanas a las costas europeas, incluido el Estrecho de Gibraltar o el norte peninsular en el caso de España.

PUBLICIDAD

Dentro de la OTAN, los 29 socios europeos destinaron conjuntamente un total de 559.000 millones de dólares a la defensa en 2025. Según SIPRI, 22 de estos países superaron el objetivo del 2% del PIB recomendado por la Alianza. Alemania lideró el gasto militar europeo, con un incremento del 24% y por primera vez desde 1990 destinando un 2,3% de su PIB a defensa. El informe también reconoce la “creciente presión de Estados Unidos para reforzar el reparto de cargas dentro de la alianza”, en palabras de la investigadora Jade Guiberteau Ricard, como otra de las razones principales.

Crecimiento de España

España tuvo un papel destacado en esta tendencia general al alcanzar el quinto puesto entre los países de la UE con mayor inversión en defensa. Según SIPRI, en 2025 el gasto militar español creció hasta los 40.200 millones de dólares, superando por primera vez desde 1994 el umbral del 2% del PIB dedicado al área militar. Según el informe, este aumento responde tanto a la presión dentro de la OTAN como a la voluntad política interna de reforzar las capacidades militares.

PUBLICIDAD

No obstante, España fue el único país que rechazó en la Cumbre de La Haya de la Alianza Atlántica el objetivo de llegar al 5% del PIB dedicado a defensa. Esto le costó el inicio de una serie de ataques verbales de Donald Trump, que han continuado durante meses y se han incrementado tras la negativa del Gobierno a emplear las bases de Rota y Morón en los ataques en Irán.