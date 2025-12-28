Viajes

Esta es la plaza mayor más grande de España: 14.000 metros cuadrados en el pueblo donde murió Isabel la Católica

Se trata de un referente monumental, ya que su diseño arquitectónico inspiró a otras plazas porticadas de España

Plaza Mayor de Medina del
Plaza Mayor de Medina del Campo, en Valladolid (Adobe Stock).

Las plazas mayores en España han sido durante siglos el corazón social y cultural de pueblos y ciudades. En ellas, la vida cotidiana se despliega entre conversaciones, celebraciones y actos públicos, y se erigen edificios que testimonian la historia y la identidad de cada lugar.

Si bien cada plaza posee una personalidad única, algunas destacan no solo por su belleza o por los acontecimientos que han presenciado, sino también por sus dimensiones. Dentro de este universo de espacios urbanos, la Plaza Mayor de Medina del Campo sobresale como la explanada más extensa del país, un enclave donde la arquitectura y la historia se entrelazan para ofrecer al visitante una experiencia singular.

Medina del Campo

Ubicada en la provincia de Valladolid, la Plaza Mayor de la Hispanidad en Medina del Campo se extiende por más de 14.000 metros cuadrados, lo que la convierte en la plaza mayor más grande de España. Este vasto espacio abierto no solo impresiona por su tamaño, sino también porque supuso un hito en la historia urbana peninsular: es el antecedente directo del modelo de plaza mayor porticada que posteriormente se replicaría en otras localidades.

Plaza Mayor de Medina del
Plaza Mayor de Medina del Campo en Valladolid (David Muriel Alonso / Turismo Castilla y León).

La estructura de la plaza se organiza en dos polígonos diferenciados. El primero, de forma rectangular, acoge en su interior un monumento que recuerda las ferias comerciales que, desde tiempos medievales, dieron fama y prosperidad a Medina del Campo. El segundo polígono, por su parte, es un reflejo del origen y la historia de la localidad, pues en él se representan los tres poderes fundamentales que han regido tanto la villa como el resto del país durante siglos: la Iglesia, la corona y el poder político.

El poder religioso se manifiesta en la basílica de San Antolín, un edificio gótico levantado en el siglo XIV. Esta iglesia destaca por su fachada de líneas sobrias y por el conjunto de retablos que embellecen su interior, especialmente el retablo mayor y las capillas laterales. La iglesia cuenta, además, con una torre de gran altura y con el balcón de la Virgen del Pópulo, elementos que han sido testigos mudos de los acontecimientos que han marcado la historia de la villa.

Frente a la basílica se encuentra la Casa Consistorial, símbolo del poder político local, mientras que el poder real se ve representado en el Palacio Real Testamentario. Este palacio ocupa un lugar destacado en la historia de España, ya que en él la reina Isabel la Católica dictó su testamento y pasó sus últimos días. En el centro de la plaza, una estatua rinde homenaje a la figura de la monarca, recordando a los visitantes la trascendencia de los hechos que allí ocurrieron.

Más allá de la Plaza Mayor

Castillo de la Mota, Medina
Castillo de la Mota, Medina del Campo, España.

Medina del Campo ofrece otros atractivos que complementan la visita a su emblemática plaza. Uno de los más destacados es el castillo de la Mota, una poderosa fortaleza construida en el siglo XV que ha resistido el paso del tiempo y las embestidas de la historia. Sus muros y torres, que se pueden recorrer, ofrecen vistas panorámicas de la villa y de la llanura castellana. En el interior del castillo, el visitante puede contemplar una valiosa colección de arte que narra la evolución de la localidad y de la región.

No menos relevante resulta el Real Monasterio de San José, también del siglo XV, que destaca por la belleza de su claustro y por una iglesia decorada con elementos góticos y renacentistas. Sus jardines, frescos y esculturas invitan a sumergirse en el ambiente espiritual y artístico que caracteriza este espacio.

El pueblo gitano pide, desde hace años, que se elimine el nombre del Marqués de la Ensenada, quien llevó a cabo la Gran Redada. Además, reclaman también que se incluya en los libros de texto el Samudaripen o Porrajeos

Cómo llegar

Desde Valladolid, el trayecto hasta Medina del Campo tiene una duración aproximada de 50 minutos por las carreteras A-62 y A-6. Por su parte, el viaje desde Zamora es de alrededor de 1 hora y 10 minutos por la vía A-11.

