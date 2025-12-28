El increíble Parador ubicado en la única ciudad del mundo con cuatro bienes Patrimonio de la Humanidad: un diseño elegante y una rica gastronomía

Parador de Córdoba (Paradores.es).

El magnetismo de Córdoba reside en la capacidad de conjugar siglos de historia, tradición y belleza en un mosaico de calles empedradas, patios floreados y monumentos universales. Esta ciudad andaluza, que fue capital de la España musulmana y centro neurálgico de saber y cultura, conserva el esplendor de épocas doradas en rincones como la Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos o el legendario puente romano.

El viajero que pasea por sus plazas y callejuelas se ve envuelto en el perfume de azahar y jazmín, mientras la luz transforma cada esquina en un escenario de postal. En este marco único, el Parador de Córdoba emerge como destino privilegiado para quien busca no solo alojarse, sino vivir la ciudad desde un balcón privilegiado.

El antiguo palacio de un rey

Elevándose sobre una colina, el Parador de Córdoba ocupa el mismo lugar donde, siglos atrás, Abd al-Rahman I levantó su palacete de verano. El edificio, elegante y moderno, está rodeado por jardines donde crecen algunas de las palmeras más antiguas de Europa, testigos silenciosos de la historia que impregna la zona. Desde sus terrazas y salones, la panorámica sobre la ciudad es sencillamente espectacular, permitiendo contemplar el casco histórico, las cúpulas y los tejados que se extienden hasta perderse en el horizonte.

Parador de Córdoba (Paradores.es).

Entre sus instalaciones, destacan una piscina de temporada rodeada de vegetación, pistas deportivas para pádel y tenis, zona de juegos infantiles y servicios adaptados a las necesidades actuales, como el punto de recarga para coches eléctricos y el centro de convenciones. Todo ello, sin perder de vista su verdadero atractivo: la tranquilidad y una de las mejores vistas de Córdoba, especialmente al atardecer, cuando la ciudad se tiñe de tonos dorados y rosados. Esta panorámica se puede contemplar desde algunas de sus maravillosas habitaciones, las cuales cuenta con un diseño moderno y permiten vivir una estancia inolvidable.

Igualmente, el Parador es también un referente gastronómico. Su restaurante combina recetas tradicionales con la creatividad de la cocina contemporánea, ofreciendo platos emblemáticos de la gastronomía cordobesa como el salmorejo, el gazpacho blanco de almendras o el churrasco en salsa verde. La carta incorpora productos de la huerta, carnes ibéricas y una selección de dulces que reflejan la herencia multicultural de la ciudad califal. Para quienes buscan una experiencia diferente, El Jardín de la Arruzafa, un espacio gastronómico anexo, propone una oferta más informal, basada en productos representativos de las comarcas cordobesas y pensada para compartir entre amigos o en familia.

Córdoba: historia y patrimonio

El entorno que rodea al Parador de Córdoba invita a sumergirse en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en cuatro ocasiones: la Mezquita-Catedral, el centro histórico, la Fiesta de los Patios y la ciudad palatina de Medina Azahara. Esta última, situada a apenas ocho kilómetros del centro, fue mandada construir por Abd-al Rahman III y permanece envuelta en un halo de leyenda y misterio, siendo uno de los grandes tesoros arqueológicos de la región.

No faltan opciones para quienes viajan en familia. La Ciudad de los Niños, un amplio espacio de ocio junto al zoológico, y el jardín botánico, donde es posible navegar en piragua por el río Guadalquivir, ofrecen alternativas para el disfrute de grandes y pequeños. La conexión con la naturaleza se refuerza con la cercanía de enclaves como el castillo de Almodóvar, situado en la localidad de Montoro, conocido como la pequeña Toledo andaluza por su patrimonio monumental y su singular belleza.