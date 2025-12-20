Así es una de las estaciones de esquí más grandes de España: cuenta con un total de 147 pistas

Formigal, Panticosa y Cerler forman parte del grupo Aramón. (Formigal-Panticosa)

El invierno ya ha llegado y la montaña vuelve a transformarse en el mejor terreno para esquiar. Las pistas se cubren de blanco, los remontes empiezan a girar y los esquís vuelven a deslizarse sobre la nieve. Desde las primeras huellas de la mañana hasta la última pista del día, la temporada de esquí invita a vivir la montaña de una forma única.

Una estación de esquí que destaca es Formigal-Panticosa, una de las más grandes de España. Cuenta con un gran dominio esquiable con pistas adaptadas a diferentes niveles y es una de las estaciones de esquí mejor equipadas de España. Los visitantes se pueden encontrar con un dominio esquiable variado, un importante desnivel y unos accesos a pistas bien distribuidos.

Uno de los grandes sellos de identidad de la estación de esquí de Formigal-Panticosa es su amplia variedad de servicios y actividades. Además, cuenta con una oferta gastronómica muy completa repartida por sus cuatro valles, un aspecto que merece un artículo en profundidad.

Dónde está la estación de esquí Formigal-Panticosa

Formigal-Panticosa se encuentra en la provincia de Huesca (Aragón), en el municipio de Sallent de Gállego, en pleno corazón del Valle de Tena. Nació en 1964 como un proyecto destinado a dinamizar la economía del valle, impulsado por sus excelentes condiciones de nieve y su gran extensión.

Con 182 kilómetros esquiables, se ha consolidado como uno de los destinos de esquí más grandes de España. Si estás pensando en visitar Formigal-Panticosa, encontrarás una amplia variedad de opciones de alojamiento.

Las pistas de Formigal-Panticosa se encuentran a escasos kilómetros de la frontera con Francia, a través del puerto del Portalet, y a menos de media hora de Jaca, capital de la comarca de la Jacetania.

Se trata de una estación de esquí moderna, con abundantes remontes renovados, e instalaciones de última generación. Formigal-Panticosa cuenta con áreas de velocidad controlada (zonas para niños y debutantes especialmente) y una pista de video-slalom para aquellos que se quieran ponerse a prueba pasando banderas.

Principiantes y expertos encontrarán en los valles de Formigal un lugar ideal para disfrutar del esquí en sus variadas pistas:

Portalet (1.750 m)

Anayet (1.740 m)

Izas y Sarrios (1.800 m)

Tres Hombres y Sextas (1.550 m)

Precios de forfaits y costes por día de Formigal

En las zonas de alquiler situadas en la parte baja de la telecabina, en el sector Panticosa, así como en Sextas, Anayet y Portalet, en el sector Formigal, encontrarás servicios de alquiler de material de esquí.

Además, hay tiendas con una amplia variedad de marcas de tablas de snowboard y material alternativo como snowblades. Si buscas alquilar equipamiento específico para freestyle, esquí de fondo o raquetas de nieve, lo más habitual es encontrarlo en el sector Formigal.

Desde Huesca, el tiempo aproximado de viaje es de 1 hora y 30 minutos. (Formigal-Panticosa)

El precio del forfait diario para adultos suele depender del día, pero suele rondar los 60 euros para adultos, para niños, 45 euros, y para los que han nacido a partir de 2020, 9 euros. También tiene ofertas como esquiar 3 días y pagar 2, o esquiar 5 y pagar 3.

Por otro lado, el horario general es de 09:00 h a 17:00 horas, cuando los visitantes podrán disfrutar de las pistas y el resto de servicios que ofrece la estación. Sin embargo, es recomendable comprobar la información sobre el horario específico de cada remonte en los carteles situados en la base de cada uno de ellos.

Dónde alojarse cerca de la estación

Formigal, Panticosa y Cerler forman parte del grupo Aramón, pero conviene tener en cuenta que no están en el mismo lugar: Formigal y Panticosa se encuentran en el valle de Tena, mientras que Cerler está en el valle de Benasque.

Cada estación ofrece una amplia oferta de alojamiento, desde hoteles hasta apartamentos rurales, por lo que es importante planificar bien dónde quedarse según la estación que quieras visitar.

Sallent de Gállego es una excelente opción de alojamiento por su cercanía a las pistas y a la variedad de hoteles, apartamentos y alojamientos rurales que ofrece. Pasear por sus calles permite disfrutar de su patrimonio, como la iglesia gótica del siglo XVI y el puente medieval, y de un entorno natural impresionante. Además, desde el pueblo es posible realizar excursiones a picos e ibones cercanos.

Este alojamiento no es solo espectacular durante los meses de invierno, sino que en los de verano se puede disfrutar de su piscina, a la vez que se contemplan una de las mejores vistas del Valle de Arán

Otra opción es Biescas, un pueblo pirenaico situado en un antiguo valle glaciar a orillas del río Gállego. Sus barrios, El Salvador y San Pedro, cuentan con iglesias históricas, y el Museo de la Torraza permite conocer la historia local. En los alrededores se pueden visitar la ermita de Santa Elena, dólmenes neolíticos y recorrer rutas de senderismo como la Ruta de los Búnkers o la famosa Ruta de las Iglesias de Serrablo.

Cómo llegar a Formigal-Panticosa

Llegar a Formigal-Panticosa desde Huesca es cómodo tanto en coche como en transporte público. Por carretera, se puede tomar la A‑23 hasta Sabiñánigo y continuar por la N‑330 hasta Sallent de Gállego, desde donde las indicaciones llevan directamente a la estación, con un tiempo aproximado de 1 hora y 30 minutos.

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

Formigal-Panticosa cuenta con 147 pistas: 33 verdes, 42 azules, 52 rojas y 20 negras. Están distribuidas en seis valles: Furco, Tres Hombres, Izas, Anayet, Portalet y Petrosos. Además, la estación se conecta con Panticosa mediante autobús, ofreciendo un dominio esquiable conjunto de más de 180 km de pistas en el Valle de Tena.

Qué altura tiene la estación de Formigal-Panticosa

La cota máxima de la estación conjunta de Aramón Formigal-Panticosa es de 2250 metros en el sector de Formigal, en la zona de la Cima de Tres Hombres. Panticosa tiene una cota máxima de unos 2220 metros.